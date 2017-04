Baustelle Basel: Morgen geht es los

Die altehrwürdige Stadt Basel will nicht verkommen. Und das ist im Grunde genommen auch sehr wünschenswert. Trotzdem nervt man sich, vor allem in frühen Morgenstunden, über Grossbaustellen, die auf einmal an jeder Ecke vorhanden sind. Das Jahr 2017 wird wohl als rekordverdächtiges Baujahr in die Geschichte eingehen, denn so manches muss auf Vordermann gebracht werden.

Die Mittlere Brücke wird frisch frisiert

Eines der Markenzeichen der Stadt wird generalüberholt. Das wird seine Zeit beanspruchen, ein ganzes Jahr um genau zu sein - mit Unterbrüchen. Am Montag wird jedoch das erste Mal Hand angelegt. Die Trottoirs auf der Brücke werden in der ersten Etappe jeweils um 40 cm vergrössert. Gleichzeitig werden in der Greifengasse die veralteten Werkleitungen ersetzt. Für grosse Verkehrsbehinderungen sorgt wird die erste Etappe allerdings noch nicht, denn die Brücke bleibt trotz Bauarbeiten passierbar. Spassig wird es ab Mitte Juni bis im August, wenn die Brücke für die Trams vollständig gesperrt wird.

In der Kleinhüningerstrasse wird saniert

Mächtig geackert wird auch in der Kleinhüngingerstrasse: diese wird gesamterneuert. Tramgleise, Strassenoberfläche, Trottoirs und unterirdische Leitungen werden ersetzt und repariert. Montagmorgen starten die ersten Gleisersatzarbeiten beim Wiesendamm. Bis im Juli werden die Gleise von dort bis zur Klybeckstrasse ersetzt. Ein Grossteil der Arbeiten finden immer tagsüber statt und tangieren den ÖV nicht. Automobilisten bleiben von den Bauarbeiten jedoch nicht verschont. Während den einzelnen Etappen ist der jeweilige Bereich gesperrt und es kommt zu Umleitungen.

Ist eine Etappe beinahe fertig, müssen auch die Trams jeweils ein paar Nächte lang ab 20 Uhr aussetzen. Dann werden die Geleise herausgerissen und durch neue ersetzt. In diesen Nächten werden die Drämmli durch Busse ersetzt. Die Haltestelle Inselstrasse wird während den ganzen Bauarbeiten, die bis im Herbst 2018 andauern, nicht bedient sein. Diese wird um eine Querstrasse verschoben und erhält daher ein völlig neues Gesicht.

Ein wenig ausserhalb, aber doch wichtig: das Schänzli

Gross gebaut wird auch ein wenig ausserhalb von Basel, beim Muttenzer Schänzli. Der gut befahrene Knotenpunkt wird ab morgen beinahe jede Nacht gesperrt, an verschiedenen Punkten. Das sorgt fast wöchentlich für eine neue Überraschung, welchen Weg man denn nun nehmen soll, um auch wirklich ans Ziel zu kommen. Jede Nacht wird ab 20 Uhr ein Teil gesperrt sein und es wird umgeleitet. Das kommt zuerst auf Sie zu:

3. April bis 5. April 2017, jeweils 20 Uhr bis 6 Uhr: Nachtsperrungen der Autobahn ab Muttenz Süd bis Verzweigung Hagnau und Sperrung der Einfahrt Muttenz Süd

6. April bis 15. April 2017, jeweils 20 Uhr bis 6 Uhr: Nachtsperrungen der Einfahrt Muttenz Süd

Danach folgen die weiteren Baustellen. Diese Karte gibt schon ein wenig Aufschluss darüber, wie Sie ihren Heimweg in den nächsten Monaten am Besten planen:

Der Basler Bausommer 2017 startet morgen durch Nebst den vorher angesprochenen Arbeiten werden unter anderem auch die Tramlinie 3 bis nach St. Louis verlängert und die Gleise am Steinenberg ersetzt. Nicht zu vergessen ist auch das Monsterprojekt in Riehen, welches uns noch eine ganze Weile begleiten wird. Ein grosser Dank soll an die Damen und Herren in Orange und Helm gerichtet sein, welche sich bei Hitze und Kälte dieser Arbeiten annehmen. Ohne sie wäre diese Stadt wohl schon längstens zerfallen.

