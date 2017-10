Bei aller Liebe: Das Läufelfingerli gehört aufs Abstellgleis

Der Kluge reist im Zuge, das war einmal ein hübscher Slogan der Schweizerischen Bundesbahnen. Das gilt eigentlich noch heute: Die Bahn ist platzsparender als die Strasse, sie ist auch etwas umweltfreundlicher, weil sie mit Strom fährt statt mit fossilen Brennstoffen. Und sie ist romantisch: Durch wildromantische Schluchten führt ihr Weg, über stattliche Eisenbahnbrücken und – im Fall des Läufelfingerlis – durch eine der schönsten Ecken des Oberbaselbiets.

Nur sieht das keiner mehr. Weil keiner mehr die Bahn benutzt. Also keiner: Wenige, heisst das, so wenige, dass die Bahnlinie seit Jahrzehnten defizitär ist. So lange der Zug fährt, legt der Kanton drauf. Nämlich hunderttausende Franken pro Jahr dafür, damit das Züglein das Homburgertal hochfährt, ein historisches Tunnelchen durchquert, um schliesslich in Olten anzukommen. Die Zahl der Pendler ist so gering, dass schon bei der ersten existenziellen Abstimmung vor zehn Jahren klar war: Ja, ein Bus ist rentabler. Der Kanton kann heute noch bis zu zwei Millionen Franken pro Jahr sparen.

Nundefaahne, es geht nicht ums Geld

Werbeplakat der SBB mit dem ikonischen Spruch. ©SBB

Denn eines war schon damals klar und ist es auch heute noch: Es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Sinn. Es geht um Liebe, Glauben und Heimatverbundenheit. Warum das Läufelfingerli nicht sterben soll? Es gehört zu uns. Und ja, natürlich böte es einige schnelle Umsteige-Verbindungen in Sissach und Olten, dank denen die Strasse entlastet werden könnte. Man stelle sich vor: Die Bahn hätte irgendwann sogar das Potenzial, bis Basel verlängert zu werden. Von Läufelfingen direkt an den Bahnhof SBB, ohne umzusteigen. Wie komfortabel, wie pendlerfreundlich – und was für eine Illusion: Irgendwann.

Seither hat sich nichts verändert. Die Bahnlinie ist immer noch jährlich im Minus. Und bequem ist auch anders: Die Haltestellen des Läufelfingerlis liegen aus topographischen Gründen am Hang und nicht zentral in den Dörfern. Zumal Thürnen, das Dorf eingangs des Homburgertals, nicht mal einen Bahnhof hat. Das Busnetz erschliesst jetzt schon die meisten Gemeinden der Talschaft. Und wer dort hinten wohnt, ob auf satten Hügeln des Tafeljuras oder in der Schattenloch genannten Ebene, der hat ein Auto – und will es auch benutzen. Die Bahn aber, sie bleibt meistens leer. Ausser die Schüler müssen nach Sissach. Oder ein paar kluge Pendler nutzen tatsächlich den Anschluss nach irgendwo. Der Rest aber verzichtet: Das Angebot wäre vorhanden, die Nachfrage ist es nicht.

Die Losung: Wer Nein sagt, verrät Land- und Wählerschaft

Das Baselbiet liebt seine Sturheit. Es ist nur logisch, dass neben der SP und den Grünen jetzt auch die SVP die Pro-Parole für das Läufelfingerli gefasst hat. Am 26. November stimmen die Baselbieter über den «8. Generellen Leistungsauftrags an den öffentlichen Verkehr für die Jahre 2020 und 2021» ab. So heisst diese sperrige Vorlage, dieses in Paragraphen verpackte Todesurteil, das vorsieht, die Linie S9 ab Ende 2019 durch einen Bus zu ersetzen. Für das Läufelfingerli zu sein, das heisst, für das Baselbiet zu sein, für die Heimat. Es geht letztlich um Popularität und keiner will sich an den harten Köpfen der Oberbaselbieter die Wählergunst zerbrechen. Denn die Haltung ist klar: Wer Nein sagt, verrät Land- und Wählerschaft.

Ein ziemlich teures Hobby, das sich die Bahnschutzpolitiker da leisten. In einem Kanton, dessen Verkehrspolitik derzeit ohnehin im Leeren läuft: Millionen für die Tramverbindung am Binninger Margarethenstich? Nein, danke. Die ganze ELBA-Umfahrung fürs Unterbaselbiet? Zu teuer, gohts no! Aber das Läufelfingerli? Um Himmels willen! Lasst unser Steuergeld bitte auf ewig hoch- und runterfahren. Und zwar mit Schwung.

Noch einmal, ein allerletztes Mal, dafür mit Tränen

Immerhin, die Befürworter konnten bereits eine ziemlich lüpfige Landsgemeinde abhalten. Schliesslich führt die Bahn dort hinten direkt durchs Herz des Baselbieters, vielmehr noch als die kuriose Schmalspurbahn des Waldenburgerlis, das ab Liestal die Frenkentäler bedient. Auch, weil das Läufelfingerli eben ein richtiger SBB-Zug ist – just auf jener Strecke, die vor dem Bau des Hauenstein-Basistunnels die Hauptachse Richtung Olten und damit zur Welt des Südens bildete. Aber das ist vorbei.

Wer die Linie also wirklich liebt, der stelle sie jetzt ein. Der fahre noch einmal das Homburgertal hoch und wieder runter, wie er es sehr wahrscheinlich seit zehn Jahren nicht mehr getan hat, ja, der möge auch möglichst wehmütig die Aussicht vom imposanten Rümlinger Viadukt aus geniessen, und stimme dann Ja zur Stilllegung des Personenverkehrs auf der Linie S9. Es wäre vernünftiger. Aber da die Vernunft keine Rolle spielt, wenn es um Heimat und Sturheit geht, wird «öises Läufelfingerli» wohl noch einmal überleben. Auf seiner unendlichen Fahrt in die gähnend leere und teure, sehr, sehr teure Zukunft.