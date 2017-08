Beitrag zur Ehrenrettung des Baselbiets – oder: Wer braucht schon die Touristen?

Jetzt machen sie sich also übers Baselbiet lustig. Kaum Touristen, schweizweit letzter Platz in der neusten Hotelier-Statistik: Kein Kanton hat so wenig Logiernächte im Verhältnis zur Einwohnerschaft wie unser geliebter Chirsi-Kanton. Bravo, ja, Originalitätspreis an alle Schenkelklopfer, das habt ihr euch verdient.

Denn hinter dem Aargau noch kommen die Baselbieter in dieser Touristenstatistik zu stehen, und hinter Neuchâtel auch. Jetzt lachen also alle und fragen sich hämisch: Ja, was gibt es im Baselbiet schon zu sehen? Römische Ruinen, spottet der Kanal «Nouvo» von SRF: Dazu die Rheinhäfen und bünzlige Obstplantagen. Haha, der war gut: Rheinhäfen. Obstplantagen.

Das ist natürlich Quatsch. Alles Statistiker-Quatsch. Oder Zürcher-Quatsch, je nachdem, wie man es in Basel gerne dreht.

Bauchtäschli-Träger, Selfiestick-Halter: Wollt ihr das?

«Öises Baselbiet» – und halt nicht das der andern.

Natürlich haben wir keine majestätischen Berge in der Landschaft, obwohl man Eiger, Mönch und Jungfrau an schönen Tagen wunderbar von der Sissacher Fluh aus sieht oder auch vom Bölchen, meinetwegen (für alle Banausen: er heisst Bölchen, nicht Belchen). Und unsere satten Jurahügel finden vielleicht nur die paar Niederländer imposant, die ihr Flachland unter Meeresniveau zum ersten Mal in ihrem Leben verlassen haben. Ja, Himmel, dann ist es eben so: Das Baselbiet ist für Touristen ein Transitkanton. Wie der Aargau auch. Solothurn im Übrigen auch und Neuchâtel wahrscheinlich ebenso, wobei man das nicht so genau sagen kann, denn das Neuenburgerland ist jetzt auch nicht gerade unsere Reisedestination Nummer 1. Herzliches Beileid unter Kameraden.

Aber müssen wir denn die ganze Schweiz über den gleichen touristischen Kamm scheren? Geht es nach den Zahlenbeigern und Excel-Drehern: Na klar. Geht es nach uns: Sicher nicht. Denn Attraktivität heisst nicht, möglichst viele Bauchtäschli-Träger und Selfiestick-Halter in möglichst kurzer Zeit durch die Sehenswürdigkeiten einer naturgegebenen Tatsache mit historisch bedingten und damit halt eben statistisch relevanter Kantonsgrenzziehung zu schleusen. Nein: Wir sind attraktiv, wie wir sind.

Das Paradies des gemässigten Gemüts

Das ist das wichtigste Baselbieter Theater: Augusta Raurica. ©Keystone

Zugegeben: Der Sehenswürdigkeiten sind nicht besonders viele und die Erhabenheit brutaler Bergkulisse ist noch mindestens ein langweiliges Mittelland weit entfernt. Baselland Tourismus wirbt denn auch mit Wandern, Mountainbiken und anderen moderaten Tätigkeiten in moderater, sanfthügeliger Umgebung vom Schlage einer Wasserfallen. Ruinen haben wir allenthalben, sogar eine schweizweit einzigartige Dichte an zerfallener Baumaterie – Farnsburg! Schauenburg! Wartenberg! –, aber halt kein Schloss Neuschwanstein. Pardon: Vom Sissacher Ebenrain natürlich abgesehen.

Denn unser Baselbiet ist ein Paradies des gemässigten Gemüts. «Mir wei luege», heisst hier die Losung, und so mängi Felseflueh steht im Horizont. «Cowboy-Kanton» nennen ihn die Baselstädter gerne und fragen dann, wenn man sich über die Grenze wagt: «Hesch alli Impfige? Versicherige abgschlosse? Sisch allewyl gfeehrlig deert ääne!» Recht haben die Städter, wenn sie die Verhandlungen um Kulturpauschale, Universität und Spitäler meinen. Aber das ist eine kleine Welt, die da Wildwest spielt und das erst noch auf dem Papier. Denn in der Tat hat es der Baselbieter gerne gemütlich, deshalb wohnen auch so mängi Städter dort: In den Schlafgemeinden, wo man abends auf der Terrasse in halbwegs erlesener Vorortsarchitektur noch ein Glas Rosé schlürft, bevor man sich ins hübsche Bett legt, während der Tesla schon für den nächsten Tag am Ladekabel hängt.

Der Senn war schlau, drum ist er neidisch

«E satti Matte»: Fruchtbares Baselbieter Feld.

Wer braucht also die Touristen? Natürlich. Die Bündner. Die Berner Oberländer. Die Walliser auch, all die Bergler, die zur letzten Jahrhundertwende noch die Engländer aufs Blut verachteten, die mit ihren neumodischen Sitten die Dörfer stürmten und mit kurioser Ausrüstung auf schroffe Berge geschleppt werden wollten, auf die der schlaue Senn freiwillig keinen Fuss gesetzt hätte, wenn er nicht grad todesmutig ein entsprungenes Geisslein retten musste. Da aber der Senn nicht nur schlau, sondern auch ein geschäftstüchtiger Bauer war, wusste er bald seine Einnahmen dank den Gästen aufzubessern und verglich schliesslich, weil er nämlich auch kompetitiv und sogar ein bisschen neidisch war, die Touristen-Übernachtungen in seinem Dorf mit denen des Nachbardorfs, dann mit denen des Nachbarkantons und schliesslich, also heute, mit dem ganzen Rest der Schweiz.

Aber das brauchen wir hier nicht. Schliesslich verdienen wir mehr an den Expats, diesen Arbeitsmigranten, diesem hoch- und vielleicht auch weniger hochqualifizierten Personal aus dem Ausland, und die Kurzaufenthalter sind vielleicht nett anzusehen, aber sowieso gleich wieder weg.

Strammer Kantönligeist statt schmelzende Skigebiete

Die sprichwörtliche Felsenwand, die über alles hinausragt.

Wir gönnen natürlich den Bündnern ihren gewichtigen Wirtschaftszweig, den Bernern natürlich auch, den sympathischen Wallisern und den temperamentvollen Tessinern sowieso. Und wir freuen uns, dass unsere Wirtschaft nicht so massiven saisonalen Schwankungen unterworfen ist, wir sind froh, dass wir nicht von schmelzenden Skigebieten abhängig sind, und stopfen uns dazu gleich noch eine Kirsche in den Mund, denn schliesslich sichern uns die belächelten Rheinhäfen genau so langfristig ab wie der ordentlich gepflegte Pharmastandort.

Also lasst uns unsere Ruinen, unsere Plantagen, Hafentanks, vo Schönebuech bis Ammel, vom Bölche bis zum Rhy, und erfreut euch eurer Touristenscharen, die da kommen, konsumieren und wieder verreisen, wenn der Frankenkurs grad stimmt. Schliesslich darf, nein, muss es auch noch Orte geben, wo die Anzahl touristischer Übernachtungen pro Kopf sehr, sehr tief ist, und wo sich im hintersten Chrachen noch Mercedes und Benz gute Nacht sagen. Nennen wir es: Oase. Denn man muss ja den Touristen nicht alles unter die Nase reiben.

