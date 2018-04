Bekleidung am Arbeitsplatz: Was darf der Chef befehlen?

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihrem Arbeitskollegen sagen, dass er im Sommer doch bitte auf die Sandalen und weissen Socken verzichten solle. Dass täglich ein frisches Shirt kein Luxus ist und die Bürokollegin doch nicht unbedingt mit dem allerkürzesten Mini durchs Büro stolzieren muss. Unter Kollegen kann man leicht über die Bekleidung sprechen, aber ein bisschen heikel bleibt es trotzdem.

Der Chef darf jedoch ein gepflegtes Auftreten im Job vorschreiben. Der Arbeitgeber hat das Recht, über das Äussere des Arbeitnehmers - in gewissem Rahmen – zu bestimmen. Bei Grossbanken sind Jeans, T-Shirts, Turnschuhe sowie rückenfreie Oberteile ein absolutes Tabu. Pflegefachpersonen sollten keine sichtbaren Tätowierungen oder Piercings tragen. Dieses Weisungsrecht gilt für Betriebe mit «spezieller» Zielsetzung. Dieses Recht hat allerdings Grenzen: So darf ein Supermarkt an Ostern seine Verkäuferinnen etwa nicht dazu verdonnern, Haarspangen mit Hasenohren zu tragen.

Am Rheinufer Top, im Büro Flop

Mit den steigenden Temperaturen, ändert sich die Garderobe. Die warmen Wollhosen weichen Leinenhosen, Shorts oder Sommerkleider, statt den Winterschuhen kommen Ballerinas und leichte Sommerschuhe zum Zuge. Doch auch Sandalen, ob mit oder ohne Socken sieht man immer häufiger. Die Shorts enthüllen blasse Beine. Was in der Freizeit kein Problem darstellt, ist am Arbeitsplatz jedoch eine Zumutung. Was ist erlaubt? barfi.ch hat bei einigen Basler Unternehmen angefragt.

Zur Region Basel gehört die Pharmabranche. Man könnte davon ausgehen, dass weltweit operierende Unternehmen besondere Vorschriften für die Mitarbeitende kennen. Doch weit gefehlt. «Bei Roche in der Schweiz gibt es keine offiziellen Kleidungsvorschriften. Wir vertrauen darauf, dass unsere Mitarbeitenden eine ihrer Tätigkeit angemessene Kleidung wählen und entsprechend Auftreten», sagt Karsten Kleine, Mediensprecherin bei Roche. Natürlich gibt es Vorschriften, die der Sicherheit dienen. «Arbeitet ein Roche Mitarbeiter oder eine Roche Mitarbeiterin in Arbeitsumgebungen, in denen bestimmte Hygiene- oder Sicherheitsstandards gelten, können strikte Kleidungsrichtlinien gelte».

Auch bei der Novartis setzt man auf die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden. «Novartis Mitarbeitende wählen im Geschäftsalltag die Kleidung, die ihrer Rolle, ihrem Aufgabenbereich und ihrem beruflichen Kontaktumfeld entspricht. Dezidierte Vorschriften dazu gibt es nicht», erklärt die Novartis auf Anfrage. Auch hier gelten die Sicherheits- und Hygienevorschriften, wo auch das Tragen von Schmuckstücken untersagt ist. Doch der Pharmariese möchte keine Regeln aufstellen, was die Kleidung, Schmuck und gar Tattoos betrifft.

«Jeder Mitarbeitende darf nach eigenem Empfinden und Aufgabenbereich entsprechend unterschiedlich auftreten. Auch bezüglich Tattoos und Piercings haben wir keine Regeln. Als Konzern unterstützen wir die Diversität und Vielfalt», gibt Novartis bekannt.

Sympathisch und sauber

Der Detailhandel-Konzern Coop mit Hauptsitz in Basel hat natürlich eine Kleidung für die Verkäuferinnen und Verkäufer mit direktem Kundenkontakt. Doch in der Zentrale gibt es keinen Dresscode. «Wir legen bei unseren Mitarbeitenden Wert auf ein freundliches, sympathisches sowie sauberes und korrektes Auftreten, insbesondere bei Mitarbeitenden mit direktem Kundenkontakt», sagt Andrea Bergmann, Coop-Mediensprecherin. Coop zieht eine Grenze bei gewissen Tattoos. «Ein Gesichts- oder Hals-Tattoo mit menschenverachtendem oder obszönem Inhalt würde bei uns nicht geduldet», erklärt die Mediensprecherin weiter.

Tattoos und Business Casual

Auch bei Bell Food Group und bei Valora setzen die Unternehmen auf die Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Verlässt sich darauf, dass diese auch ohne Vorschriften angemessen gekleidet zur Arbeit erscheinen. Während die Bell Food Group auch eine sichtbare Tätowierung klar erlaubt, hat Valora keine Regelung, was den Körperbemalung betrifft. Das Unternehmen legt jedoch grossen Wert auf ein gepflegtes Äusseres. «Die Mitarbeitenden in den Verkaufsstellen sollten eine gepflegte Erscheinung sicherstellen», erläutert Lukas Mettler, Mediensprecher von Valora. «Dies bedeutet, die Kleider sollten sauber, gepflegt und angemessen sein. In einigen Verkaufsstellen gibt es formatspezifische Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Den Mitarbeitenden im Geschäftsbereich wird ein Business Casual Dresscode empfohlen».

Die befragten Basler Unternehmen zeigten sich locker im Umgang mit den Bekleidungsvorschriften. Die Mitarbeitenden brauchen - so scheint es - keine explizite Regelung für einen gepflegten Auftritt.