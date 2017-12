Bester Schutz vor Erkältungen? Rheinschwimmen im Winter

Die Leute staunen nicht schlecht, wenn sie dick eingepackt am Rheinbord entlang bummeln: Ein junger Mann steht in Badehosen am Steg und springt in den Rhein. Adrian Burkardt gehört zu den wenigen, die auch im Winter im Rhein schwimmen. Ja, auch wenn es regnet. Und schneit. Und wenn es so grau und kalt ist wie gestern.

Adrian Burkardt schwimmt immer im Rhein, auch bei Regen und Schnee © barfi.ch

Seit rund zwei Jahren schwimmt der 20-Jährige Rheinliebhaber dreimal in der Woche im Rhein, im Sommer fast täglich. Was für Schönwetter-Rheinschwimmer kaum vorstellbar ist, gehört für Adrian Burkardt einfach dazu: «Der Körper ist zu mehr fähig als der Mensch glaubt», sagt er. «Man muss manchmal an seine Grenzen gehen. Und wenn es der Gesundheit hilft, umso besser.» Seit er auch im Winter im Rhein schwimmt, sei er nicht mehr krank gewesen. «Ein anderer Vorteil ist, dass ich grundsätzlich weniger friere.»

Der Winter-Rheinschwimmer vor dem Sprung in das kühle Nass © barfi.ch

Den Rhein für sich allein

Überwindung braucht es für ihn keine mehr. Fast nicht mehr. «Wenn der Rhein eiskalt ist und es Minustemperaturen hat, ist es schon manchmal schwierig», lacht er. In solchen Momenten trotzdem in den Rhein zu springen, gehöre dazu. Wichtig ist, dass man nicht plötzlich ins kalte Nass geht. «Wenn man laufend vom Hochsommer, dem Herbst bis zum Winter im Rhein schwimmt, gewöhnt man sich problemlos an tiefe Wassertemperaturen», sagt der Experte. Ob die Wassertemperatur zehn oder fünf Grad spielt dann keine grosse Rolle mehr. Aber für einen Laien kann ein Sprung ins kalte Nass unangenehm werden. «Da kann schon Panik aufkommen.» Doch für ihn ist es die schönste Zeit im Rhein. Adrian Burkardt schwimmt gar lieber im Winter als im Sommer im Rhein. «Dann hat der Rhein weniger Strömung und vor allem weniger Mitschwimmer.» Dieser Moment, den Rhein für sich allein zu haben, sei unbezahlbar.

Von Applaus bis zur Warnung

«Manchmal applaudieren die Passanten», sagt der Allwetter-Rheinschwimmer. Deswegen schwimme er jedoch sicher nicht im Rhein, betont er. «Einmal sagte mir auch einer: Nein, machen sie es nicht. Gehen sie nicht rein.» Doch natürlich ging der junge Rheinschwimmer trotzdem in den Fluss.

Der Rhein gehört für Adrian Burkhardt zum Leben. Er arbeitet am Abend im Rhybadhüsli in der Breite. Im Winter für die dort eingerichtete Sauna, bei der man sich im Rhein abkühlt und seit Oktober ist er erst noch der jüngste Fährimaa der Stadt. Sagt es, und springt in den Rhein. Nach rund 300 Metern steigt er wieder ans Ufer. «Das ist der beste Moment», sagt er. Man glaubt es. Und überlegt sich einen Augenblick lang, ob dies einer der Vorsätze fürs nächste Jahr sein soll.

