Beyeler zeigt neuen, bahnbrechenden Künstler: Alfrancis Baconetti!

Nach Brancusi/Serra, Calder/Miro und zuletzt Calder/Fischli & Weiss ist die Fondation Beyeler wieder der Versuchung erlegen, zwei Künstler in den Ring zu schicken. Diesmal sind es die zwei Messies Francis Bacon und Alberto Giacometti. Die Fondation hat Mühe, ihr Vorhaben zu erklären und beginnt das Wort zur Ausstellung damit, dass doch beide den «unerschütterlichen Glauben an die Bedeutung der menschlichen Figur» teilen würden. Ist das nicht ohnehin eine unausweichliche Tatsache aller, welche eben jene Körper im Haupterwerb abbilden? Zudem, so die Ausstellungsmacher, wählten Bacon wie Giacometti oftmals die «zwei- oder dreidimensionale Struktur», gerade so, als wären bloss eine oder gar vier Dimensionen eine Option gewesen. Nicht einmal das Medium teilten sie. Kurz: Was die beiden ausmacht, sind vor allem ihre grotesken Gegensätze. Hier Giacometti, der ängstliche, zurückgezogene; da Bacon, der gelebte Frontalangriff.

Francis Bacon kann es selbst nicht glauben: Der Atze ist auch hier? Silbergelatineabzug, 1965 © Graham Keen

Seine Skulpturen seien einerseits ein Weg, die Realität zu greifen, aber auch, sich vor ihr zu schützen, sagte Giacometti einmal. Bacon sah seine Gemälde ebenfalls als ein Mittel, mit einer schwierigen Realität klarzukommen, konzipierte sie aber als Kampfansage im Dienste seines Existentialismus: Nicht seine Bilder, sondern das Leben selbst sei gewalttätig. Francis Bacon, 1909 in die Kriegswirren zwischen Dublin und London geboren, litt unter einem tyrannischem Vater, wuchs ohne wirkliche Schulbildung auf. Seine Flucht fand er zeitlebens im exzessiven Spiel und Trinken, den exzessiven Lebenswandel liess sich Francis Bacon von seinen Liebhabern finanzieren.

Seine Bilder verglich er mit einem sexuellen Akt: Das Resultat sei zwar oft enttäuschend, der Prozess aber umso aufregender. Fleisch ist Leben!, rief er aus. Bacon, der allen Grund gehabt hätte, sich vor der Welt zu verstecken, zog es vor, ihr das Fell über die Ohren zu ziehen, malte Schreie und verschmierte die Gesichtszüge.

Alberto Giacometti: La Cage (première version), 1950. Fondation Beyeler, Riehen/Basel,

© Succession Alberto Giacometti / 2018, ProLitteris, Zurich. Photo: Peter Schibli

Und dann ist da Alberto Giacometti. Kind aus behütetem Hause, geboren im Bergdorf. Sein Vater war ebenfalls Maler und brachte dem Sohn geduldig das Handwerk bei. Alberto Giacometti glänzte als Schüler, bezog bald sein erstes Atelier und verbrachte den Krieg im Bergell. Wie von den Kuratoren Catherine Grenier, Michel Peppiatt und Ulf Küster erwähnt, haben beide Künstler stets versucht, die menschliche Figur darzustellen, indem sie sie verschleierten. Bacon hinderte seine von Erinnerungen durchzogenen Bilder mit Gewalt daran, sich zu genau zu artikulieren, Giacometti liess seine stabdünnen Wesen kaum den Boden berühren, ihre Proportionen sind nicht von dieser Welt, ihre Haut bleibt unscharf, wenn nicht sogar unmenschlich, wie eine Schutzschicht. Kurz vor dem Mensch-werden haben sie es sich doch anders überlegt und sind festgefroren. Seine Skulpturen treffen immer genau diesen Moment zwischen fragil und stabil. Gerade der von Unheil versehrte Schweizer entwickelte eine aussergewöhnliche Scheu vor der Welt, während der Ire ständig mit ihr stritt. Giacomettis Skulpturen wurden immer kleiner, die Figuren immer dünner, als wollten sie dem Wind möglichst wenig Angriffsfläche bieten. Francis Bacons «Figure in Movement» dagegen ist ein taumelnder Haufen Fleisch in einem Käfig.

Francis Bacon: Figure With Meat, 1954. © The Estate of Francis Bacon, 2018. ProLitteris, Zürich

Die letzte Chance, den beiden Künstlern ein gemeinsames Wesen anzudichten, scheitert ebenfalls: Mit dem Surrealismus hatten sie ebenfalls ein wesentlich unterschiedliches Verhältnis, obwohl beide den Wunsch verspürten, der Bewegung anzugehören. Bacon war den Surrealisten nicht surrealistisch genug, er wurde abgelehnt; Giacometti dagegen waren die Surrealisten zu surrealistisch, er verliess sie nach kurzer Zeit. Am Ende bleibt, dass Bacon und Giacometti eine Vorliebe für unglaublich vollgestopfte und unordentliche Ateliers teilten. So viel zum Realismus.

Francis Bacon's 7 Reece Mews Studio, London, 1998. Photo: Perry Ogden, © The Estate of Francis Bacon. 2018, ProLitteris, Zurich

Man kann die zwei vergleichen, wie man will, es bleibt aber die Tatsache, dass ihr Zusammentreffen in der Fondation wenig mehr als ein glücklicher Zufall ist. Auch andere Künstler kannten sich und waren gegensätzlich. Hätte die Fondation Beyeler lieber einfach zwei Ausstellungen gemacht? Uns als Besuchern darf das egal sein. Wir denken, zwei solch herausragende Künstler in einer Ausstellung, das ist nie verkehrt, und für eine Übung im vergleichenden Sehen ist es ganz befruchtend, wenn hinter den Bildern möglichst unterschiedliche Charaktere stehen. Die androgynen, in Zeitlupe schreitenden Figuren Giacomettis sind schlicht ergreifend schön und wer vor Bacons Velazquez-Papst nicht schaudernd fasziniert stehen bleibt, dem ist mit keiner Kunst zu helfen.

Alberto Giacometti und Francis Bacon, 1965. Silbergelatineabzug, © Graham Keen

