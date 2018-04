Bussen für Stummel: Das Geld liegt auf Basels Strassen

Heute haben wir, kurz nach der Mittagspause, einen Spaziergang über die Pfalz unternommen. Dabei taten wir etwas, das wir sonst nie tun. Wir haben Zigarettenstummel gezählt. Auf dem Boden, unter den Bänggli, in Ecken und Spalten. Bei 1'500 haben wir aufgehört – und das waren noch längst nicht alle. 1'500 mal 80 Franken, das gibt ja bereits 120'000 Franken, direkt in die Basler Bussenkasse.

80 Stutz.

Wahre Goldgrube

Dann sind wir ins Kleinbasel gezogen, richteten am Rheinbord unseren Blick auf den Boden. Dabei entdeckten wir eine wahre Goldgrube, die nur noch erschlossen werden muss. Hier liegen gleich abertausende von potenziellen 80 Franken-Bussen herum. Zählen kann man die bösen Stummel an diesem Ort nicht mehr, nur noch hochrechnen. Dabei wird uns schier schwindlig.

Am Basler Rheinufer müssen an einem Tag mindestens 100'000 Stummel ordnungswidrig herumliegen: Acht Millionen Franken Bussgelder also. Da könnte man ja locker eine eigene Polizeiabteilung gründen, die ausschliesslich Jagd auf Stummelsünderinnen und –sünder macht.

Achtung: Ab 1. Mai gilt es ernst. Dann wird gebüsst. 80 Franken für einen kleinen Littering-Akt, den Generationen jahrzehntelang ausgeführt haben, ohne sich viel Gedanken darüber zu machen. Früher hat man einfach gesagt: «Wirf deine Stummel bitte in den Strassengraben, nicht aufs Trottoir», das wars.

Tatsächlich hat das Stummel-Littering in den letzten Jahren stark zugenommen. Der Grund ist ganz einfach, es gibt keine Bars und Beizen mehr, in denen man rauchen darf. In Basel schon gar nicht, weil wir uns diesbezüglich für eines der strengsten Gesetze der Schweiz entschieden haben.

160 Stutz.

Jenes unbelehrbare Viertel

Also muss jenes unbelehrbare Viertel der erwachsenen Bevölkerung, das in unserem Land nach wie vor raucht, trotz aller Studien, trotz allen fanatischen Kampagnen der WHO, der Gesundheitsämter, der Lungenliga, trotz den Schauerbildchen auf den Zigarettenpäckchen, hartnäckig weiterraucht, alle Zigis draussen konsumieren. Und die Stummel halt irgendwie wegschmeissen.

Damit ist jetzt jetzt finito, auf das elegante Wegschnippen (am liebsten in hohem Bogen) folgt nun, wenn die Polizei gerade in der Nähe ist, ein fröhliches Büssen. Wobei der Schreiber dieser Zeilen, ein unverbesserlicher Raucher, schon oft in Singapur war und deshalb feststellen darf: 80 Franken ist noch gar nichts.

In der asiatischen Metropole zahlt man fürs Wegschnippen eines einzigen Stummels 300 Singapur Dollar, also über 222 Schweizer Franken. Trotzdem gibt es einen feinen – aber wesentlichen – Unterschied...

240 Stutz.

Aschenbecher dünn gesät

In Singapur findet man nämlich überall Aschenbecher, grosse, robuste, unübersehbare, in denen man seine Stummel deponieren darf. Da kommt man also nie in Verlegenheit. Ganz anders in Basel, hier gibt es gerade mal eine Hand voll geräumiger öffentlicher Aschenbecher. An einigen Tramstationen, längst nicht an allen

Jene anderen, kleineren – ebenfalls immer rarer werdenden – städtischen Mistkübel, die mit dem kleinen Loch in der Mitte, sind immer, bis weit über den Rand hinaus, mit Privatmüll vollgestopft, der teilweise wahrscheinlich sogar noch brennbar ist. Hier kann man seine Zigi höchstens auf besagtem Rand ausdrücken und dann ebendort liegen lassen. Auch nicht gerade die feine Art.

Praktisch alle Läden, Banken, Firmen, die bis vor kurzer Zeit einen Aschenbecher neben dem Eingang anboten, haben sich den Dingern inzwischen entledigt, das ist ja auch wirtschaftlicher, schliesslich muss man sonst jemanden bezahlen, der die Dinger leert. Seither sind die öffentlichen Aschenbecher in unserer Stadt besonders dünn gesät!

«Behalten Sie den Rest»

Die Sache ist also nicht ganz einfach. Wer nicht den dicken Max markieren will – und am Morgen einfach einen Bündel Hunderternoten einsteckt, um sie den Polizisten lässig in die Hand zu drücken, nachdem der Stummel (in hohem Bogen) auf die Strasse geschnippt wurde, mit den Worten «behalten Sie den Rest» – muss eine andere Lösung finden.

320 Stutz.

Tragbare Aschenbecher

Und diese Lösung gibt es. Es handelt sich dabei um die tragbaren Aschenbecher, die Fachgeschäften in allen möglichen Varianten feilbieten – wobei es eine leere Husten-Dääfeli-Schachtel aus Blech natürlich auch tut. Raucher, die so etwas dabeihaben, sind auch in Zukunft so frei und unabhängig, wie einst der legendäre Marlboro-Mann.

Nur das mit dem eleganten Schnippen und dem hohen Bogen fällt dann halt weg, aber das ist ja bloss ein Kulturverlust...

Wir sind jedenfalls gespannt darauf, wie sich die Situation ab dem 1. Mail entwickelt – und freuen uns, gemeinsam mit dem offiziellen Basel, auf prall gefüllte Bussenkassen. Hoffentlich machen sie mit dem Geld wenigstens etwas Gescheites.