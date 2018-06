Comité: Frau Fasnacht bekommt zum ersten Mal eine Chefin

Innerhalb des Comités war es schon lange klar. Die Bombe platzen liess man jedoch erst heute Morgen an einer Medienkonferenz. «Gerne möchten wir Sie in einer Medienkonferenz vor den Sommerferien über Neuigkeiten des Fasnachts-Comités orientieren», stand da ganz unscheinbar in der Einladung zum heutigen Medienanlass. Die Neuigkeiten, waren für alle Anwesenden dann überraschend: Der bisherige Obmann des Fasnachts-Comité, Christoph Bürgin, übergibt anfangs Juli 2018 sein Amt an seine bisherige Statthalterin, Pia Inderbitzin.

Die erste Obfrau der Geschichte

Der Beweggrund für diese personelle Rotation liegt bereits einige Zeit zurück wie Christoph Bürgin erzählt. «Ein Interview von mir mit der Basler Zeitung im Februar 2017 hat innerhalb des Comités einen Impuls gesetzt und die Frage kam auf, wer irgendwann für mich übernehmen wird. Und als Pia sich meldete und meinte, sie könne es sich vorstellen, begannen die Gespräche zwischen uns.»

Nach einigen Gesprächen zwischen Christoph Bürgin und Pia Inderbitzin, hat auch das Comité bereits letzten August dem Wechsel zugestimmt. Seither blieb diese Information streng geheim. Erst vor zwei Wochen, also Ende Mai, wurde Pia Inderbitzin dann offiziell gewählt. Sie übernimmt als erste Frau nach elf Obmännern seit 1910 die Führung des Fasnachts-Comités. In der Fasnachtsszene ist sie alles andere als eine Unbekannte. Sie gehört dem Comité seit dem Jahr 2000 an und amtet seit 2010 als deren Statthalterin. In den 18 Jahren, in denen Sie innerhalb des Comités für den Fasnachtsnachwuchs verantwortlich war, hat sie zahlreiche Projekte wie die Fasnachtskiste, das Larven kaschieren mit Schulklassen, diverse Instruktionskurse und die grosse Schulfasnacht mit Tausenden von Kindern in der Basler Innenstadt initiiert.

Christoph Bürgin hat aufregende und erfolgreiche Jahre als Obmann hinter sich. Hier: an der Verleihung der Unesco - Basler Fasnacht zum Weltkulturerbe. Bild: Keyston

Den Posten als erste Obfrau der Fasnacht hat sie sehr gereizt: «Es heisst ja so schön Frau Fasnacht und nach 108 Jahren ist es auch schön, dass eine Frau das Amt an der Spitze des Comités übernimmt. Auf die Frage, ob Basel denn für eine Obfrau bereit wäre, zeigt sie sich selbstbewusst: «Unbedingt! Ich habe ja seit Jahren sehr gute Kontakte, auch zu den Männercliquen, und das wird auch genau so weitergehen». Viele Veränderungen rund um die Fasnacht sind jetzt, da zum ersten Mal eine Frau an der Spitze steht, jedoch nicht geplant. «Bewährtes soll weitergehen», lautet das Motto von Pia Inderbitzin.

Kontinuität wird gross geschrieben

So war es auch ihr Wunsch, dass Christoph Bürgin noch zwei weitere Jahre im Comité bleibt. «Pia hat sich gewünscht, dass eine Kontinuität bleibt. Denn seit 2010 hat es innerhalb des Comités sehr viele Wechsel gegeben. Ich werde ihr bei ihrem Amt aber sicher nicht reinschwatzen». Veränderungen gibt es im Fasnachts-Comité jedoch trotzdem. So wird Alexander Sarasin, seit 2010 Mitglied des Fasnachts-Comités, neuer Statthalter. Robert Schärz wird Verantwortlicher des Drummeli und Kathrin von Bidder Spichty übernimmt neu die Leitung des Ressorts Nachwuchs. Als Aktivmitglieder scheiden per Ende Juni 2018 André Schaad und Annicken Gravino aus dem Comité aus.

Eine sichtbare Veränderung wird es mit der neuen Obfrau, Pia Inderbitzin, an der kommenden Fasnacht aber ganz sicherlich geben. Anders als Christoph Bürgin und seine männlichen Vorgänger, wird Pia Inderbitzin einen roten, anstelle eines schwarzen Hutes ziehen.

Möchten Sie sich zum Thema äussern? Hier geht es zur Facebook-Diskussion!