D Boscht goot ab: eine Sujetübersicht für die Basler Fasnacht 2018

Von der allgemeinen, eher düsteren Weltlage über die rasant fortschreitende Digitalisierung bis zu Insekten als kulinarische Höhepunkte. Dies sind drei der Sujets die bei den Aktiven Fasnächtlern am meisten Anklang fanden. Fake News und die (vielleicht) neue Lügenkultur werden natürlich auch aufgegriffen. Selbstverständlich ist aber auch das lokale Geschehen wie immer ein gefundenes Fressen. Wie zum Beispiel das teure 3er-Tram ins Elsass, die Basler Baustellenmisere, die rote Welle, das Kreuz mit den Staus, die stille Regierungspräsidentin oder, ein Evergreen, unser heissgeliebter FCB.

UNESCO und Pferde

Auch die Fasnacht selber bietet dieses Jahr im Allgemeinen und im Besonderen einigen Stoff über den man sich lustig machen oder zum Nachdenken anregen kann. Im Besonderen wären da die Aufnahme der Basler Fasnacht ins Welterbe der UNESCO und die zum Teil hitzig geführten Diskussionen über Pferde am Cortège zu nennen. Als unübersehbares Zeichen der Zeit ist das von acht Einheiten gewählte Sujet über Egoisten und Despoten zu verstehen. Das Fazit: Wir können uns auf eine bissige, kritische, zum Nachdenken anregende, aber auch leichtverdauliche bis lustige Fasnacht 2018 freuen.

Rastplätze für Pferde

Insgesamt nehmen 470 Einheiten den Cortège unter die Füsse beziehungsweise unter die Räder. Das sind zehn Einheiten mehr als letztes Jahr. Ein Novum sind die vier vom Fasnachts-Comité empfohlenen Rastplätze für die am Cortège teilnehmenden Pferde. Bei zwei dieser Pausenplätze stehen auch Heu und Wasser bereit. Das Fasnachst-Comité bittet Fasnächtler und Publikum um ein respektvolles Verhalten gegenüber den Tieren.

Einen bemerkenswerten Appell richtete André Voirol, der Obmaa der «Bängg fir Basel» an die aktiven und nichtaktiven Fasnächtler: «Göhnd während dr Fasnacht ins Glaibasel». Denn das Kleinbasel leidet zunehmend an einer regelrechten Entvölkerung während de drei scheenschte Dääg. Darunter leidet nicht nur, aber hauptsächlich die Gastronomie sondern auch die Bevölkerung des minderen Basel. Christoph Bürgin vom Fasnacht-Comité schliesst sich dem Aufruf nachdrücklich an. In diesem Sinne: scheeni Fasnacht im Glai- und im Grossbasel.