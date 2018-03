Das Kino Plaza wird zum Restaurant - von Zürchern geführt

Das Kino war mit über 300 Plätzen eines der grössten Kinos in Basel, doch diese goldenen Zeiten des Kinos sind leider längst vorbei. Der im Januar 2018 auslaufende Mietvertrag zwischen Pathé und der Eigentümerin, der UBS Balintra AG, wurde nicht mehr verlängert. Im Baugesuch vom November 2017 stand, dass die Räumlichkeiten an der Ecke Steinentorstrasse/Stänzlergasse zu Gewerbelokalen umgebaut werden sollten. Das Architekturbüro Merki Schmid hatte von der Balintra AG den Auftrag erhalten, den Kinosaal zurückzubauen. An seiner Stelle sollte erst einmal Rohbau für Gewerbeflächen entstehen.

Geheimnis um Club und Restaurant

Und nun ist es soweit, es tut sich etwas. Im ehemaligen Kino Plaza herrscht eine Grossbaustelle. Was genau aus dem Räumlichkeiten entstehen soll, ist zurzeit noch ein wohl gehütetes Geheimnis. Weder beim Liegenschaftsbesitzer UBS noch beim Architekturbüro Merki Schmid ist man gewillt, etwas über die oder den neuen Mieter preiszugeben. Einzig über die Nutzung des Gebäudes informiert die UBS auf Anfrage von barfi.ch: «Im Erdgeschoss ist ein Restaurant und im Untergeschoss ein Club-Betrieb vorgesehen. Die Baugesuche für die dafür erforderlichen Ausbauten werden in den nächsten Wochen beim Bauinspektorat eingereicht». Den Auftrag zur Vermittlung hat das gastronomische Beratungsbüro «desillusion» gefasst. Dieses bestätigt, dass zwei Parteien künftig im Gebäude Zuhause sein werden.

Von den Baslern wills keiner gewesen sein

Wie ein Basler Szenekenner auf Anfrage von barfi.ch bestätigt, hat keiner der grossen Namen im Basler Nachtleben die Finger im Spiel. Die Betreiber des Nordsterns hatten zwar anfänglich vages Interesse am alten Kino, kamen aber dann doch wieder von der Idee ab einen Club in Basels Bar-Meile zu eröffnen. Recherchen von barfi.ch haben nun ergebenen, dass es sich beim neuen Mieter unter anderem um eine Zürcher Gastrogruppe handeln soll, die sich künftig in den Lokalitäten einnisten wird.

So schliesst sich der Kreis. Denn bevor das Kino Plaza zum damaligen Grosskino wurde, ging man an der Steinentorstrasse 8 ein, um zu speisen. Der Alte Besenstil und das Konzertlokal Atlantis waren vor dem Kino da. Das 'Tis «musste seine erste, legendäre Adresse aufgeben, was viele Leute massiv bedauert haben; jahrzehntelang», schrieb Christian Platz im vergangenen Dezember, als die Schliessung des Kinos Plaza Tatsache wurde.

©Christoph Merian Verlag

Baugesuche werden Licht ins Dunkel bringen

Kommt es im Plaza nun zu einer Renaissance? Die optimalen Begebenheiten wären da: Kinosäle, die zu grossen Räumlichkeiten umfunktioniert werden können, eine gute Lage in der Steinenvorstadt und eine geschichtsträchtige Adresse. Dazu noch das relativ grosse Bauvolumen von 6,5 Millionen Franken, das investiert werden soll und etwas Grosses verspricht.

Wenn in den nächsten Wochen die Baugesuche eingereicht werden und alles ohne grosse Zwischenfälle verläuft, scheint eine Eröffnung bis Ende Jahr nicht ganz unwahrscheinlich. Und sobald diese Gesuche eingereicht werden, wird man auch mehr darüber herausfinden können, welcher mysteriöse Zürcher hinter der Übernahme dieses traditionellen Basler Baus steht.

