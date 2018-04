Das Meret Oppenheim Hochhaus steht: Basels neuster Riese mit 80 Metern Höhe

Alexander Muhm, Leiter Development SBB Immobilien und RR Hans-Peter Wessels

Am sonnigen Freitagmorgen begrüsst Baudirektor Hans-Peter Wessels, zusammen mit Alexander Muhm, Leiter Development SBB Immobilien, die Lokalmedien zu einem Rundgang durch den fertigen Rohbau. Unübersehbar und stolze 80 Meter hoch ragt das neue Werk aus dem Hause Herzog & de Meuron aus dem Gundeli-Quartier. Vor nicht ganz zwei Jahren wurde der Grundstein gelegt, Wessels erinnert sich: «Mann, war das heiss damals. Wir hatten schönes Wetter wie heute, aber in der Baugrube sammelte sich die Hitze an und wir waren alle nur am Schwitzen.»

Heute ist das zum Glück anders, wir gehen nicht in die Tiefe, sondern in die Höhe. Ein erster Halt im sechsten Stock – 25 sind es insgesamt. Hier wurde schon eine erste Musterwohnung eingerichtet. Schön ist sie, hell und bietet einen wundervollen Ausblick. Die Musterwohnung hat 2,5 Zimmer und ist 79 Quadratmetern gross – eine Bildergalerie finden Sie weiter unten. Unter den 153 Wohnungen befinden sich aber auch kleinere und vor allem auch grössere. Darunter auch vier Penthouses mit bis zu 227 Quadratmetern. Dieses findet man im 23. Stock und blättert mit 8'625 Schweizer Franken im Monat auch einen stolzen Mietzins hin. Zum Direktvergleich: Die günstigste Wohnung ist 55 Quadratmeter gross und kostet 1720 Franken im Monat. Ein stolzer Preis, doch dazu gibt es die gute Aussicht aus dem 12. Stock.

Eine Drittel der Wohnungen bereits reserviert oder vermietet

Aber genug der Zahlen. Denn egal, wie gross die Wohnungen, sie gehen weg wie warme Weggli: «Bereits ein Drittel wurde reserviert oder vermietet. Bis im Februar 2019 rechnen wir mit einer Vollvermietung», so Alexander Muhm. Baudirektor Wessels ergänzt: «Wir haben in Basel eine sehr grosse Nachfrage nach Wohnraum. Jede Wohnung auf dem Markt wird gewissermassen absorbiert. Dabei ist es egal ob sie günstiger oder teurer sind.»

Das MOH bietet nicht nur neuen Wohnraum, sondern hat auch eine Leuchtturm-Funktion mit neugestaltetem Meret Oppenheim-Platz. Die 1985 verstorbene Künstlerin soll damit eine gebührende Präsenz erhalten. Schon jetzt ist eine erste Spur zu erkennen: «Wenn Sie von der Margarethenbrücke in die Meret Oppenheim-Strasse einbiegen, ist das Strassenschild doppelt montiert. Damit wollen wir eines ihrer Markenzeichen simulieren, die Verdoppelung in ihren Werken. Kunst am Bau, wenn man so will», so Wessels schmunzelnd.

Neuer Brunnen und eine Skulptur

Auf dem Platz wird künftig ein Brunnen stehen, der mit seinen 19 Quadratmetern eine rechte Grösse aufweist. Und in der Mitte ein weiteres Stück Oppenheim, denn dort soll ihre Skulptur «Die Spirale (Der Gang der Natur)» den Brunnen vollenden. Künftig soll der Gundeli-Ausgang also mehr sein als nur der Hintereingang zum Bahnhof: «Wir sind der Meinung, dass wir mit diesem Projekt die Brücke schlagen in eines der belebtesten Quartiere der Schweiz», sagt Alexander Muhm dazu. Ob er recht behalten soll, wird sich nach der Eröffnung im nächsten Februar zeigen.

Nach der Wohnungsbesichtigung geht es weiter mit dem Baustellenlift in den 25. Stock, 80 Meter über Basel. Erst jetzt wird bewusst, wie hoch oben das ist. Herzog & de Meuron setzen mit dem MOH ein weiteres Hochhaus in die Basler Skyline. Wieso immer so hoch gebaut wird, erklärt der Architekt besser gleich selber:

Hans-Peter Wessels, Alexander Muhm und die anwesenden Journalisten geniessen die Aussicht, schiessen Fotos. Rundherum arbeiten die Handwerker weiter am stolzen Gebäude, denn es gilt eine Deadline einzuhalten: Bereits nächsten Januar werden die ersten Wohnungen bezogen.

Das Exklusiv-Interview mit Pierre de Meuron, einem der weltweit einflussreichsten Architekten über das neue Hochhaus im Gundeli, den Bahnhof SBB und unsere Stadt, sehen Sie morgen in der Reihe «Hoch hinaus» auf barfi.ch.

