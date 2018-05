Das grauenvolle Los der Kinder im alten Basler Waisenhaus

Schon der Name spricht Bände: «Zucht- und Waisenhaus». Im Sommer 1669 beschloss der Rat der Stadt Basel, dass die alte Kartause, aufgrund ihrer Geräumigkeit, dafür geeignet sei, diese Anstalt zu beherbergen, welche vorher im Steinenkloster untergebracht gewesen war. Dabei gehörte es keineswegs zu den Absichten der Behörden, den Kindern ein liebevolles Umfeld zu bieten. Vielmehr stand harte Arbeit auf dem Tagesplan.

An harte Arbeit gewöhnen

Die Waisenkinder wurden zusammen mit erwachsenen Sträflingen in der alten Kartause untergebracht. Die Idee, die hinter dem Betrieb steckte, ist schnell erklärt: Die Insassen der Anstalt sollten genug Geld verdienen, um den Betrieb zu finanzieren, zudem wollte man sie schon in der Jugend an harte Arbeit gewöhnen, auf dass sie ihren Lebensunterhalt später selber finanzieren könnten.

Fabrikanten bringen Arbeit

Das Ganze war eine wahrhafte Hölle. Die Arbeit wurde von den berühmten Basler Seidenband-, Spitzen- und Strumpffabrikanten ins Waisenhaus gebracht, Industriellen also, die damals einen ansehnlichen Teil des Wohlstands unserer Stadt erzeugten.

Züchtigungen und Gewalttätigkeiten

Über hundert Kinder lebten also in jenen Mauern, die heute das Bürgerliche Waisenhaus umgeben, zusammen mit einigen Dutzend erwachsenen Straftätern und einem so genannten Waisenvater. Dabei waren die Kleinen sowohl den Züchtigungen dieses amtlichen Vaterersatzes als auch den Gewalttätigkeiten und Lüsten der Straftäter absolut schutzlos ausgeliefert. Das Einzige, was die Verantwortlichen interessierte, war die Arbeitskraft der Insassen.

Nicht mit Waisen zusammen beten

Immer am Sonntag mussten die Insassen der Anstalt in der reformierten, denn unsere Geschichte spielt nach der Reformation, Theodorskirche zum Gottesdienst antanzen. Dies wurde aber beendet, weil die frommen Bürger, die dort ebenfalls in den Bänken sassen, sich darüber beschwerten, dass sie mit derart niederen Geschöpfen zusammen beten mussten. Es wurde also ein Hausprediger angestellt, ein weiterer Quälgeist für die Insassinnen und Insassen.

Am ganzen Körper geschwollen

Die Lage im Haus wurde zunehmend prekärer. Die Zahl der Insassen wuchs stetig. Die erwachsenen Gefangenen hatten einen ungeheuer schlechten Einfluss auf die Kinder, Krankheiten wüteten im Haus, die Mittel wurden knapp, zumal der Waisenvater sein Einkommen aus der Arbeit der Kinder und der Gefangenen zog.

Der Rat wollte nicht handeln

Die bedauernswerten Kleinen waren krank, unterernährt und waren – wegen der harten körperlichen Züchtigungen – manchmal am ganzen Körper geschwollen. Immer wieder wurden beim Rat der Stadt über die Zustände in der alten Kartause geklagt, die Reklamationen wurden zwar angehört, aber gehandelt wurde nicht.

Waisenvater entlassen

Erst 1739 wurde ein Waisenvater, sein Name war Abraham Bauler, von Beruf war er eigentlich Strumpffabrikant, entlassen, weil er ein Kind zu brutal gezüchtigt hatte. Diese Affäre hatte weitere Konsequenzen. In den 1750-iger Jahren wurden die Gefangenen und die Kinder getrennt. Und nochmals gut zehn Jahre später, wurde die Waisenhausinspektion ermächtigt, auf den Betrieb Einfluss zu nehmen. In den 1820-iger Jahren war es endlich so weit: Das Waisenhauswesen wurde neu organisiert – und langsam schwanden die Geister einer elenden Vergangenheit.

Weg der Schmerzen

1930 wurde dann der Name Waisenanstalt abgeschafft, die Institution erhielt den Namen «Bürgerliches Waisenhaus» – und der Weg in die moderne konnte beschritten werden, es war ein langer Weg, ein Weg der Tränen, ein Weg der Schmerzen.

