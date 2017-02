Das grösste Schaufenster der Stadt: Der «Blaser» brachte das Hobby «Lädele» nach Basel

Der Blaser am Marktplatz, heute steht hier die UBS. (©Blaser)

Erinnern Sie sich an den «Blaser»-Spatz? Nein? Er kam zu einer Zeit nach Basel, als sich die Einkaufsgewohnheiten der Baslerinnen und Basler grundlegend änderten. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das «Lädele» zu einem neuen Freizeitvergnügen. Wo man vorher nur mal kurz seine Kommissionen erledigte, nahm im Zug des Wirtschaftsbooms das Warenangebot zu. Und damit auch die Lust am Anschauen moderner, toller und manchmal vielleicht doch etwas zu teurer Waren. Doch oft war es den Kundinnen und Kunden unangenehm, der Verkäuferin zu sagen, dass man «einfach e bitz am ummeluege» sei. Das Hobby «Lädele» war eben doch noch etwas neu.

Der «Blaser»-Spatz (© Blaser)

Der kleine Vogel also, der «Blaser»-Spatz, sollte die Kundinnen und Kunden dazu ermuntern, einfach im Laden herumzuspazieren, ohne Kaufzwang. Und zwar so: Am Eingang des Geschäfts konnte der «Spatz» an die Jacke geheftet werden: «‹Ich bin so frei›, sagt er für Sie. Niemand unterbricht Sie beim geruhsamen ‹Schaufänschterle›, bevor es nicht Ihr eigener Wunsch ist.» So erklärte es das Einkaufshaus «Blaser» seinen Kunden. Dank dem Spatz, so schreibt Blaser, bekam Basel «das erste Spezialgeschäft, dessen ganzes Haus plötzlich zum grössten Schaufenster von Basel geworden ist.» Zu einem geradezu vielfältigen Schaufenster: Von der kleinsten Schraube über Geschenkartikel bis hin zu elegantem Porzellan: Das Geschäft Blaser am Marktplatz hatte alles. Für alle.

Ein florierendes Geschäft

Das «Blaser»-Geschäft im Jahr 1919. (©Blaser)

Es war die Zeit der «Grands Magasins», als Fritz Blaser die erste «Blaser»-Filiale in Basel eröffnet hatte: Damals – noch in der Weissen Gasse – konnte man Fensterglas, Eisenwaren, Trinkgläser und Haushaltartikel und alles mögliche für den täglichen Gebrauch kaufen. Ab 1919 bezog der «Blaser» eine Filiale am Marktplatz 18, dazu gab es ein weiteres Geschäft in der Schneidergasse. Von den Schrecken des Ersten Weltkrieges erholte sich das Warenhaus rasch und das Geschäft lief weiterhin sehr gut: Der Gewinn stieg an, der Platz in den beiden Filialen wurde knapp und knäpper.

1927 dann die grosse Chance: «Blaser» erwarb die Liegenschaft am Marktplatz 18 für 1,1 Millionen Franken. Dank der Gründung einer Aktiengesellschaft konnte dieser hohe Betrag bezahlt werden. Eine Investition, die sich gelohnt hat: Die turbulenten Jahre der Weltwirtschaftskrise und die nachfolgenden schwierigen Jahre des Zweiten Weltkrieges überstand das Geschäft am Marktplatz unversehrt.

102 Jahre im Herzen Basels – aber dann das Aus

«E Huus mit Härz im Härz vo Basel», so der Slogan. (©Blaser)

Die prominente Lage im Herzen der Stadt liess den «Blaser» im weitesten Sinne politisch aktiv werden: Als 1974 die Initiative zur Innenstadtbelebung vorgelegt wurde, kreierte der Werbeleiter von «Blaser» – kein Geringerer als Paul Göttin – den berühmten Slogan: «dr Märt isch 's Härz vo Basel». Dank dieser Initiative kam es zu einer Belebung des Marktplatzes: Die Parkplätze wurden aufgehoben, ein Warenmarkt wieder eingeführt. Alles vor den Toren des Traditionsgeschäftes. Das Geschäft am Marktplatz erhielt dann so auch einen neuen Werbespruch: «E Huus mit Härz im Härz vo Basel.»

1982 feierte der «Blaser» das 100-Jahre-Jubiläum. Doch schon zwei Jahre später kam der harte Schlag: Geschäftsaufgabe. Zwei Tage lang sei der Schock in der Bevölkerung gross gewesen. Grund für die Schliessung war das wiederum veränderte Einkaufsverhalten: Plötzlich wurde in den Basler Stuben nicht mehr Wert auf elegantes Porzellan gelegt, Haushaltswaren und Schrauben konnten viel günstiger bei den Grossverteilern Migros und Coop erworben werden. Die glorreichen Zeiten des «Grand Magasin» waren vorbei. Die neue Bequemlichkeit hatte das elegante Haus im Herzen Basels schlicht überrollt.

Doch ein Stück des Traditionsgeschäfts hat überlebt. Wenn auch in etwas anderer Form: In Allschwil führt Fritz Blaser junior die Firma «Bauglas» weiter. In einem eleganten Kubus wird die faszinierende und vielseitige Welt des Glases präsentiert. Der «Blaser» ist kein grosses Einkaufshaus mehr, aber es gibt ihn noch. Es war die Spezialisierung auf ein neues Kerngeschäft und die Anpassung an das Einkaufsverhalten der Menschen, die Fritz Blaser das Weitermachen ermöglichte – und zumindest in Familienhand die einstmalige Tradition grossen Einkaufshauses mit dem neckischen «Spatz» ein Stück weit bewahren konnte.

