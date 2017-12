Das speziell lange Fest: Damit aus der Weihnachtsfeier keine Familientragödie wird

Hauptgrund für Streitereien, bis hin zur häuslichen Gewalt an den Feiertagen, sind zu hohe Erwartungen an dieses Fest, verbunden mit einem schleichenden Gefühl zu lange, zu eng zusammengepfercht zu sein. Das gilt für Familien mit und ohne Kinder: Aus Mücken werden plötzlich Elefanten. Und in einem Jahr, wo Heiligabend auf keinen Werk-, sondern einen Sonntag fällt, sind Weihnachten gefühlt doppelt so lange wie in der Regel. Ist wunderschön, doch birgt auch Gefahren. Prof. Stefan Borgwardt, Chefarzt der Erwachsenen-Psychiatrischen Klinik, UPK Basel, rät: «Keine all zu hohen Erwartungen haben und auf die Wünsche der anderen Familienmitglieder Rücksicht nehmen - so lassen sich die Feiertage am besten mit gemeinsamen Aktivitäten und Ausflügen verbringen».

Fehlender Schnee und seltsame Geschenke sind die Regel, doch nie Grund für einen Festtagskoller

Dass der Schneespaziergang vor und nach der Bescherung heuer einmal mehr ausfällt, schafft wahrhaft alleine keine schlechte Stimmung. Diese Art von Zusatz-Romantik gibt es in Basel nur etwa alle zehn Jahre. Unmut macht sich deswegen noch lange nicht breit. Auch die Mär vom liebgemeinten Weihnachtsgeschenk des Gatten in Form eines Staubsaugers oder Bügeleisens gehört ins Reich der Volksmärchen. Das Gleiche gilt beim Käsefondue-Set für sechs Personen, jedes einzelne Teil schön in Weihnachtspapier verpackt. Gibt es nie, gab es nie. Haushaltsgeräte sind nützlich, aber Anschaffungen für unter dem Jahr und Gaben, die man unter dem Christbaum längst nicht mehr findet. Anders verhält es sich vielleicht beim selbst gestrickten Pullover der Schwiegermutter, doch der gehört in die Abteilung Kult. Wegen Päckli gibt es keinen Streit.

Ich liebe Dich, aber Du liebst Dich auch: Zuviel der schönen Zweisamkeit

Im Durchschnitt verbringen Paare im Alltag gerade mal zehn Minuten mit gemeinsamen Gesprächen. Während den Feiertagen schnellt die Länge des Zusammenseins stark in die Höhe. Das muss nicht, kann aber zu Missstimmungen führen. Und nur weil Weihnachten sind, müssen Paare nicht die ganze Zeit aneinanderkleben. Gut beraten ist, wer sich für diese Zeit bereits jetzt etwas an Abwechslung einfallen lässt. Besuch bei oder von Freunden? Auch ihnen kann trotz Tannenbaum die Decke auf den Kopf fallen. Spaziergänge durch die für einmal leeren Strassen der geschmückten Basler Innenstadt sind genauso ein Erlebnis, wie der Besuch einer der inzwischen zahlreich geöffneten Gaststätten und Ausflugsziele. Selbst die meisten Kinos bieten ein Vollprogramm.

Hier gibt es fachliche Hilfe wenn es trotzdem ernst wird

Sollte das Fest der Liebe ernsthaft drohen, in einer Beziehungs-Katastrophe, vielleicht gar mit häuslicher Gewalt zu enden, gibt es eine echte Alternative zur Telefonnummer der Polizei: die KIS der Universitären Kliniken Basels. Sie hilft in psychischen und/oder psychosozialen Krisensituationen. Es besteht keinen Grund, sich für einen Anruf in einer schwierigen Situation zu schämen, wer die Chance nicht nutzt allerdings schon. (Box)

KIS Kriseninterventionsstatio (KIS) der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel im Unispital. Zentrale Aufnahme Tel. +41 61 325 51 00 + Akutambulanz Tel. +41 61 325 81 81

Auch wenn man ihn nie braucht: man sollte wissen wo der Feuerlöscher steht

Sollten Sie aufgrund dieser Informationen nun denken, Fachstellen und Behörden würden sich vor den anstehenden Feiertagen fürchten, dann liegen Sie falsch und wir bitten um Entschuldigung. Probleme zwischen Menschen gibt es unter dem ganzen Jahr, leider auch und manchmal sogar gerade während der Festtage, die dieses Jahr, wie erwähnt, länger erscheinen als gewohnt. Das ist doch eigentlich eine sehr frohe Botschaft?

Barfi.ch wünschte allen von Herzen schöne, friedliche Weihnachten!

