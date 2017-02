Demenz: Diese pure Verzweiflung, wenn die Blumen verkehrtherum in der Vase stehen

Fabienne erinnert sich gut an den Nachmittag in der Memory Clinic als bei ihrer verwitweten Mutter Demenz diagnostiziert wurde. Der Schock war gross. Gleichzeitig verspürte sie auch Erleichterung: Endlich bekam Fabienne eine Erklärung für das zunehmend merkwürdige Verhalten ihrer 75-jährigen Mutter. Die Krankheit der alten Dame war schon so weit fortgeschritten, dass die Betroffene die Tragweite der Diagnose gar nicht erfassen konnte. «Zum Glück», dachte sich Fabienne.

Für sie war klar, dass sie ihre Mutter bei sich zu Hause pflegen würde. Die Betreuung belastete Fabienne und ihren Ehemann Stephan aber zusehends: Es brach ihr das Herz, wie das Wesen ihrer Mutter mehr und mehr verschwand. Auch die Erschöpfung wurde zu einem Problem: Als ihre Mutter die Schnittblumen mit dem Kopf nach unten in die Vase steckte, kamen ihr das erste Mal die Tränen. Fabienne konnte einfach nicht mehr. Sie und ihr Mann gehören zu den über 11'000 Angehörigen von Demenzkranken in Basel-Stadt, die die Pflege ihrer Agnehörigen übernehmen.

Sichere Umgebung am Wichtigsten

Für Irene Leu, die die Geschäftsstelle der Stiftung «Basler Wirrgarten» und das «Atrium» leitet, ist klar, dass die Angehörigen mitleiden. Aber die Erkrankten selbst dürfe man nicht vergessen: «Es ist eine Krankheit, die selbstverständlich auch die Betroffenen sehr mitnimmt», stellt sie klar.

Gerade am Anfang der Demenz leiden die Betroffenen stark. Die Angst der Betroffenen, Schritt für Schritt immer mehr von der Aussenwelt abhängig und zur Belastung zu werden, sei gross. Irene Leu stellt aber auch klar, was im Umgang mit Demenz am Wichtigsten ist: «Wenn die Erkrankten in einer Umgebung leben, die ihnen Sicherheit gibt, haben sie ein gutes Leben.»

Wenn die Angehörigen die Pflege übernehmen

In Basel-Stadt lebt die Hälfte der Demenzerkrankten bei Angehörigen. Im Jahr 2014 gab es 3'700 demente Menschen in Basel-Stadt, laut Schätzungen sind es mittlerweile über 6'000. Das bedeutet: mehr als 18’000 Angehörige sind ebenfalls von dieser Krankheit betroffen. In Sachen Pflege verzeichnet das Baselbiet mit 60 Prozent der Erkrankten, die zu Hause umsorgt werden, den Schweizer Rekord. In 98 Prozent der Fälle, die zu Hause gepflegt werden, übernehmen Familienmitglieder die Pflege. Oft sind die Betreuer selbst schon im fortgeschrittenen Alter. In der Region Basel sind die Angehörigen mit dieser Verantwortung immerhin nicht alleine: In den letzten Jahren vergrösserte sich das Angebot laufend. Die Stiftung «Wirrgarten» bietet zum Beispiel Seminare für Angehörige an.

Und das geht so: «Zunächst erklären wir die medizinischen Grundlagen der Demenz und besprechen die gesellschaftlichen Aspekte», erklärt Irene Leu. Denn leider sei die Krankheit noch immer stigmatisiert. An den folgenden Abenden geht es dann um die Symptome. «Wir besprechen in der Gruppe die Symptome und deren Auswirkungen auf die Betroffenen und die Angehörigen. Wir stellen sie in Bezug zum Erlebnis der anwesenden Angehörigen», erklärt Irene Leu. Mit diesen Seminaren erhalten die Angehörigen die Chance, sich besser auf den Prozess vorzubereiten. Damit brennen sie durch die Belastung weniger aus und kennen ihre Grenzen besser.

Eine Selbsthilfegruppe bietet hingegen die Alzheimervereinigung beider Basel an. Hier tauschen Angehörige ihre Erfahrungen aus. Wegen der grossen Nachfrage wird die Alzheimervereinigugng künftig aber ebenfalls Seminare anbieten. Diese Seminare richtigen sich an Angehörige, die eine Hilfeleistung erhalten möchten.

Kampf gegen das Alleinsein

Auch bei der Alzheimerorganisation steht der praktische Umgang mit der Demenz im Zentrum: Was ist das für eine Krankheit? Wie geht es dem Erkrankten? Aber auch, was brauche ich als Pflegender? Diese Frage ist essenziell, denn wenn es der Bezugsperson von Demenzkranken schlecht geht, hat dies direkte Auswirkungen auf die Krankheit. Bei den Seminaren geht darum, der Krankheit immer einen Schritt voraus zu sein, so Daniela Berger der Alzheimervereinigung beider Basel.

Dann muss man sich auch nicht mehr so wundern, wenn die Blumen eines Tages verkehrt herum in der Vase stehen. Für Fabienne und Thomas waren die Seminare jedenfalls hilfreich: Seit sie die Kurse besuchen, kommen sie mit der Krankheit von Fabiennes Mutter besser zurecht und können sie nicht mehr nur als Belastung, sondern auch als Bereicherung wahrnehmen. Der andere Blickwinkel auf die Krankheit und die Möglichkeiten im Umgang damit öffneten ihnen neue Perspektiven für den Umgang mit Demenz. Vor allem half Fabienne auch der Austausch mit den Angehörigen anderer Betroffener: «Plötzlich waren wir nicht mehr allein.» Denn das Schlimmste, und das weiss sie jetzt, ist das Alleinsein. Das Alleinsein mit der Krankheit, aber auch das Alleinsein mit der Pflege der Betroffenen.

