Der FCB heute vor dem Machtwechsel: Viele neue Köche für einen Brei

Begonnen hat alles mit einem Inserat. In der «National Zeitung» luden im November 1893 vier Männer Gleichgesinnte in die Schuhmachernzunft ein, um eine Mischung aus Rugby und Fussball zu spielen. 124 Jahre später sind die Dinge im Verein etwas komplizierter. Mit über 100 Millionen Franken Umsatz, einem eigenen Stadion und dem Jugend-Campus ist der FC Basel mittlerweile ein wirtschaftliches Imperium.

Vordergründig bleibt der FC Basel ein Verein. Es gibt aber auch eine FC Basel AG, eine FC Basel Holding AG, eine Stadionbetrieb AG und die Wassermann AG für das Catering rund um den St. Jakob-Park. Der Verein kümmert sich zudem noch um die Amateurmannschaften und den Nachwuchs. Der Profifussballbetrieb untersteht der FC Basel 1893 AG, deren Aktienkapital der neue Präsident Bernhard Burgener übernehmen wird.

Hektik in der Teppichetage

Während die Spieler der Profi-Mannschaft drei Monate Ferien geniessen, herrschte in der Teppichetage von Rotblau Hochbetrieb. So wurde gestern bekannt, dass mit Jean-Paul Brigger eine weitere Fussball-Legende zum FCB kommt. Der 59-jährige Walliser Nationalspieler stürmte in den 1980ern für Servette und Sion, arbeitete als technischer Direktor bei FIFA und wird nun als Delegierter des Verwaltungsrates Geschäftsführer beim FCB.

Auch im Verwaltungsrat hat sich etwas getan. Neu kommen nun noch Massimo Ceccaroni und Karl Odermatt zum Handkuss. Und da ist die sportliche Führung, die man schon länger kennt: Unter der Leitung von Marco Streller reden da Stürmerlegende Alex Frei und FCB-Langzeitverteidiger Massimo Ceccaroni mit. Klingt kompliziert und ist es auch – zumindest im Vergleich zu vorher. In den vergangenen neun Jahren prägte das Duo Heusler und Heitz den FCB. Zwar wurde der Teamgeist und die Einigkeit im Verwaltungsrat stets viel beschworen. Gegen aussen war aber klar, wer die Hosen anhatte. Heitz kümmerte sich mit den Trainern um die Transfers. Ums Geschäftliche und die Fanpolitik kümmerte sich Heusler.

Aus kurzen werden lange Wege

Ab heute Abend wird das anders: Falls Marco Streller einen tollen Spieler findet und sich mit seinen beiden Mitstreitern und Trainer Raphael Wicky einig geworden ist, so geht die Reise erst einmal zu CEO Jean Paul Brigger, dieser legt das Geschäft dann dem Verwaltungsrat und dem obersten Chef Bernhard Burgener vor. Waren es früher zwei oder drei Leute, die entschieden, werden es neu wohl gegen zehn Leute sein, die einbezogen werden müssen. Viele Köche für einen rotblauen Brei.

Während also heute Abend die Generalversammlung des Vereins die neue Führung wählen muss, so hält der Verein nur 25 Prozent der Aktien des Profibetriebs. Dennoch konnten die Mitglieder des Vereins an einer ausserordentlichen GV im April in der Eishalle dem «Konzept Burgener» zustimmen. Dieser wird 90,6 Prozent des Profibetriebs übernehmen. Vor der Wahl des 34. FCB-Präsidenten muss die Generalversammlung den Geschäftsbericht genehmigen. Dieser weist einen Umsatz von 132 Millionen und einen Gewinn von 29 Millionen aus. Und damit hatte damals im November 1893 definitiv niemand gerechnet.

