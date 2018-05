Der Gag an Basler Tramstationen: Aschenbecher auf Kopfhöhe

Um es gleich vorweg zu nehmen: der Verfasser dieses Texts ist ein unverbesserlicher Raucher. Er wird auf der Strasse schon seit Jahren immer wieder von wildfremden Personen beschimpft. Einfach weil er raucht. Diese Leute sind ihm genauso egal, wie jene, die schon einen psychosomatischen Hustenanfall, wenn eine Zigi aus zwanzig Metern Entfernung sehen. Ansonsten ist er für Rücksichtnahme.

Auch wenn es um das Entsorgen der Kippen geht. Tatsächlich hat sich die Zahl der Stummel auf städtischem Boden rasend vermehrt, seit in Basel eines der strengsten Beizen- und Club-Rauchverbote des Landes herrscht, sogar in Rock’n’roll-Schuppen, in denen eigentlich alle Gäste geraucht hatten ...

So weit, so gut

Tatsächlich hat die Bussenandrohung die Situation, ganz offensichtlich verbessert. Und tatsächlich gibt es in der Innenstadt, ausser in den Altstadtgassen, da herrscht noch Nachholbedarf, nun mehr Aschenbechern als vorher. So weit, so gut.

Vor allem sind nun (fast) alle Tramstationen mit jenen grossen Mistkübeln ausgestattet, deren Kopfstück ein Aschenbecher ist.

Aaaaber...

Wir stehen also am frühen Morgen an der Tramstation Bläsiring und rauchen, das ist schliesslich immer noch erlaubt. Langsam geht die Zigarette ihrem Ende entgegen. Zeit, gemütlich zum Aschenbecher zu latschen und das Ding vorschriftsmässig zu entsorgen.

Ausweistragende Rauchgegnerinnen

Nun kommt es. Der Aschenbecher steht exakt neben dem Bänggli. Er befindet sich exakt auf Kopfhöhe der Leute, die da sitzen. Heute Morgen sind dies zwei ausserordentlich rüstige, betagte Damen, die uns ein bisschen an unsere Primarlehrerin in den frühen 1970-iger Jahren erinnern. Das sind eindeutig Ausweistragende Rauchgegnerinnen, die keinen Konflikt scheuen.

Die Haare der einen Dame, eindeutig sorgsam vom Hairdresser gelockt und gefärbt, sind gerade Mal einige Zentimeter vom Aschenbecher entfernt. Wenn diese Frisur mit Glut in Berührung kommt, gibt das gewiss ein jener legendären Haarspray-Brand-Explosionen, wie man sie aus alten Hollywood-Filmen kennt.

Aber man soll ja nicht gleich das Schlimmste denken. Ganz sicher ist: Wenn man eine Zigarette ausdrückt gibt dies eine gewisse Rauchentfaltung, eine die sogar die besonders unangenehm riecht. Und diese werden die beiden Damen gewiss nicht ohne zu murren hinnehmen.

Da nutzt auch Rücksicht nichts

Leider sind wir selber, nach Jahren der Beschimpfungen, die uns von Seiten militanter Nichtrauchenden zuteilgeworden sind, obwohl wir immer – in einem vernünftigen Rahmen, unsichtbar machen können und wollen wir uns nicht – um eine gewisse Rücksichtsnahme bemüht sind, ein bisschen auf Krawall gebürstet, wenn wir wegen dem Rauchen blöd angemacht werden.

Und genau heute Morgen, noch vor acht Uhr, wird es hier zu einem Streit kommen, zwischen einem unschuldigen Raucher und zwei genauso unschuldigen betagten Damen, so bald wir die Zigarette auf Kopfhöhe dieser Ladies ausdrücken müssen...

Opfer für den Frieden

Was tun? Am Ende schmeissen wir Stummel des Froschs in den Strassengraben – ein Akt, der uns eine 80 Franken-Busse einbringen könnte. Aber dieses Opfer ist uns der Frieden wert. Wer kann nur so ungeschickt sein und Aschenbecher-Bänggli-Kopfhöhrer-Arrangement aufstellen?

Auf dem Weg in die Stadt achten wir uns darauf, ob der Bläsiring der einzige Ort ist, an dem mit dieser absurden Kombination gearbeitet wird. Weit gefehlt, sie ist an vielen Orten gegeben am Claraplatz, am Barfi und so weiter. Will hier jemand Konflikte zwischen militanten Rauchern und Nichtrauchern anstacheln?

Oder handelt es sich einfach wieder um einen jener fröhlichen Schildbürgerstreiche, deren Mutter auf den Namen Gedankenlosigkeit hört?

