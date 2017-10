Der Kaiser liess sich bitten, bevor er die Basler Herbstmesse erlaubte

Während des Konzils zu Basel (1431-1449) blühte die Stadt am Rheinknie auf. Die geistliche Grossveranstaltung zog Langzeitgäste aus ganz Europa an, trug den Ruf der Stadt in die Welt hinaus und verschaffte ihr eine Hand voll wesentlicher Privilegien. Dazu gehörte auch die Gründung der Universität, die Basel als Stadt in eine ganz neue Liga katapultierte.

Aufschwung und Mehreinnahmen

In den beinahe zwei Jahrzehnten des Konzils versammelten sich die wichtigsten kirchlichen Würdenträger der damaligen Welt in unserer Stadt, dies führte zu einem beachtlichen Wachstum des Handels. Die Gastwirte profitierten enorm von der Situation, aber auch die öffentlichen Kassen, die beachtliche Mehreinahmen – etwa durch Strassen und Brückenzölle – verzeichnen konnten. Gleichzeitig wurde gebaut wie selten zuvor, die Stadt vergrösserte sich durch das grosse Reformkonzil in vielerlei Hinsicht. Heutzutage würde man das Aufschwung nennen.

Der grosse Kater

Doch wie es halt oft geschieht, kam nach der grossen Zeit der Kater: Kaum war das Konzil zu Ende, rutschte Basel in eine Krise. Die Stadt wurde von Epidemien und Hungersnöten durchgeschüttelt, derweil machten ihr Kriege im nahen Ausland zu schaffen, die das Gastgewerbe und den Handel signifikant zurückwarfen. Man suchte also energisch nach Möglichkeiten, die einen neuen Aufschwung generieren könnten.

Jahrmarkt als Lösung

Eine Idee, die damals favorisiert wurde, war der Aufbau eines Jahrmarkts, der regelmässig stattfand. Für eine «freie Stadt» – so durfte sich das privilegierte Basel damals nennen – war dies ein vielversprechendes Geschäftsfeld, das Kundschaft von nah und fern in die Stadtmauern ziehen würde. Aber einen Jahrmarkt konnte man nicht einfach so auf die Beine stellen. Es brauchte dazu eine kaiserliche Erlaubnis.

«Des Heiligen Römischen Reiches Erzschlafmütze»

Der Kaiser, mit dem es die Bebbi damals zu tun hatten, war ein Habsburger: Friedrich III. (1415-1493). Er war der vorletzte Kaiser, der seine Krone vom Papst empfing, und der letzte, der zu Rom gekrönt wurde. Gleichzeitige absolvierte er die längste Regierungszeit aller römisch-deutschen Fürsten, ganze 53 Jahre war er im Amt. Bei den Geschichtsschreibern, die kurz nach seinem Ableben über ihn schrieben, kam Friedrich nicht gut weg, sie überhäuften ihn mit Schmähungen, besonders beliebt war: «Des Heiligen Römischen Reiches Erzschlafmütze». Er habe nichts vorangebracht, so die vorherrschende Meinung von anno dazumal. Die moderne Spätmittelalterforschung rückt ihn allerdings in ein weitaus besseres Licht.

Also kam Piccolomini

Auf den guten Willen dieses Mannes waren die Basler mit ihrem Jahrmarkts-Anliegen nun angewiesen. Jetzt konnte man aber nicht einfach so beim Kaiser vorbeigehen und nachfragen. Man musste zunächst seine Aufmerksamkeit wecken und guten Willen schaffen. Dabei kamen den Baslern wieder ihre exzellenten Verbindungen zur hohen Geistlichkeit zugute, die während des Konzils zustande gekommen waren. Einer dieser Würdenträger, der sich in Basel sehr wohl gefühlt und Bekanntschaften geknüpft hatte, hiess Enea Silvio de’ Piccolomini (1405-1493). Inzwischen hatte er es weit gebracht, er hiess nun nämlich Pius II. und war Papst. 1459 hatten die Basler den Heiligen Vater so weit, dass er einen Brief an den Kaiser schrieb, der die Bitte enthielt, unserer Stadt das Jahrmarktsprivileg zu erteilen.

Bizarre Irrwege

Leider ging das Zeichen auf den bizarren Irrwegen der damaligen Hofbürokratie verloren – und zwar ganze zehn Jahre lang. Dann nahm der Basler Bürgermeister Hans von Bärenfels das Projekt wieder in Angriff. Im Frühling 1471 unterstrich der Grosse Rat sein Anliegen: «von einer messe wegen an den keyser zu werben.» Hans von Bärenfels fuhr also zum Reichstag nach Regensburg, damals eine beschwerliche Reise, um die Bitte des Papstes zu wiederholen. Das wirkte.

«…auf alle zeyten».

Am Donnerstag, 11. Juli 1471, konnte der Bürgermeister die Urkunde mit dem Siegel des Kaisers entgegennehmen – Basel erhielt das Messeprivileg «auf alle zeyten». Bereits am 17. Oktober des gleichen Jahres wurde die erste Herbstmesse «im nahmen gottes» vom Basler Stadtschreiber ausgerufen. Und seither hat sie tatsächlich ein jedes Jahr stattgefunden.

