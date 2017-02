Deutsche Schnitzelbängg in Basel: «Wolle mer se wirklich rein lasse»?

Egal, wie viel Zeit am Rheinknie verstreicht und unabhängig davon, was sonst so Bewegtes auf der Welt passiert: d Schwoobe sind und bleiben ein Pointengarant der Basler Schnitzelbangg-Verse – neben den Ziirchern, wohlverstanden. Seien es die Linie 8 nach Weil, der hohe Anteil Deutscher in Basel oder die Grenzgänger. Es ist – weiss Gott! – eine ewige und daher perfekte Hassfreundschaft. Aber die ist nicht nur einseitig. Auch die Nachbarn im nächsten Ausland ätzen genau so gerne über uns Schweizer.

Blick nach Lörrach: Es ist Fasnacht (die heisst dort auch so), man sitzt also an einer Veranstaltung, der bunt geschmückte Raum ist rappelvoll. Eine kleine Gruppe steht auf der Bühne, zeigt einen liebevoll gemalten Helgen und setzt mit Gitarre zum Schnitzelbangg an. Da wird Welt- und Lokalpolitik aufs Korn genommen, ein Seitenhieb nach Basel ausgeteilt und einer noch nach Weil am Rhein obendrauf. Genau so, wie man das auch aus unseren Cliquenkellern kennt.

Hochkultur trifft Entwicklungskultur

Am vergangenen Wochenende wurde im «Alten Wasserwerk» Lörrach die erste «Fasnachts-Komeedi» organisiert. Einheimische Schnitzelbängg, Gäste aus Weil und sogar zwei aus Basel sind an diesem Abend aufgetreten – «dr Fäärimaa» und «d’Gryysel» spielten dabei die Botschafter der Basler Hochkultur. Mit Erfolg, denn in der deutschen Presse werden unsere Exporte gelobt.



Ganz so gross und organisiert wie die Basler Szene ist die der Lörracher aber bei Weitem nicht. Während sich bei uns die Gesellschaften für Schnitzelbängg verändern und vermehren, stecken die Lörracher Bängg noch in den Kinderschuhen. Es gäbe zwar Hinweise auf Lörracher Formationenen aus dem 1895, heisst es. Den ersten vollumfänglichen Schnitzelbankabend erhielten die Lörracher allerdings erst im Jahr 2001. Das kam gut an: Innert zehn Jahren verdoppelte sich die Anzahl der Gruppierungen von sieben auf 14 Formationen.

Lörracher Bängg in Basel: Wieso eigentlich nicht?

Aber was geschieht, wenn die Lörracher sich mal nach Basel wagen? Das weiss niemand, denn so etwas sei noch nie vorgekommen. «Bei uns sind bis jetzt nie Schnitzelbängg aus Lörrach aufgetreten», sagt Claude Rasser vom Theater Fauteuil gegenüber barfi.ch. Das Theater der Familie Rasser ist immer ein beliebter Treffpunkt für Banggsänger und Publikum. Allerdings muss er dazu auch eingestehen: «Ich kenne die dortige Schnitzelbangg-Szene nicht.»

Ganz abgeneigt sei er der Idee gegenüber nicht. Es sei grundsätzlich schon denkbar dass ein deutscher Schnitzelbangg einen Auftritt bei ihnen an der Basler Fasnacht macht und «wenn die Qualität seiner Verse stimmt, käme er sicher auch beim Publikum an.»

Das scheint jedenfalls so zu sein: «Die Lörracher Schnitzelbängg sind wirklich super. Sie haben einen etwas anderen Stil, als wir, es ist mehr Kabarett», erzählt einer der Schnitzelbängge, der an der Fasnachts-Komeedi teilgenommen hat, in zivil gegenüber barfi.ch. Anonym natürlich, denn sein Name wird nicht verraten, wie es sich gehört.

Im Gegensatz zu den Baslern, gibt es online nicht wirklich viele Beispiele der Lörracher Schnitzelbänklern. Eines haben wir jedoch gefunden:

Nicht die schnellen Pointen, aber was solls

«Auch wenn die Lörracher ein wenig anders singen, denke ich schon, dass sie auch bei uns gut ankommen würden. Sie haben nicht die schnellen Pointen wie wir, aber es macht Spass.» Und so gross sei der Graben zwischen den beiden Fasnachtskulturen auch nicht: «Weisst du, über was die gesungen haben? Über Schweizer, die in Deutschland einkaufen!»

Die Voraussetzungen für ein paar Gastauftritte aus dem grenznahen Norden sind also eigentlich erfüllt. Das exotischste an der Basler Fasnacht aller Zeiten wäre es sowieso nicht; wir erinnern uns an den heissblütigen Carneval-Gastumzug, der Teil des Cortège war. Nur eines müsste man den Lörrachern zur Verfügung stellen: Larven. Und zwar richtige – auch wenn ein paar von ihnen bereits mit solchen durch die Lörracher Bars ziehen.