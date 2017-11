Die Basler Crash-Achterbahn ist schon einmal gecrasht

Für den Oberwiler Physiotherapeuten Markus Hicklin endete die Fahrt auf der Achterbahn «Rock & Roller Coaster» am ersten Mäss-Samstag mit einem Schock und mit Prellungen. Bei «20 Minuten Online» spricht er von einem heftigen Knall, als die Notbremsen des Fahrgeschäfts einsetzten und zwei Wagen aufeinanderprallten. Insgesamt forderte der Zwischenfall auf dem Kasernenareal beim Messeauftakt fünf Verletzte. Die «grösste Achterbahn Deutschlands», wie Schausteller Lutz Orlop für seine Bahn wirbt, hat schon einige Jahre auf dem Buckel.

Hoher Klebebandverbrauch

Laut der Fahrgeschäftsdatenbank «ride-index.de» wurde die Achterbahn vom Typ Wildcat 1964 vom Hersteller Schwarzkopf gebaut. Damit ist die Bahn, die zuvor unter den Namen «Super 8 Bahn» und «Die wilden 50er» durch die Lande tingelte, stolze 53 Jahre alt. Als der «Rock & Roller Coaster» vor sechs Jahren in Hannover aufgebaut worden war, freuten sich die Besucher im Kirmesforum, allerdings lautete schon damals ein erster Kommentar: «Die Fahrt selbst finde ich immer noch sehr gut, allerdings hat diese Bahn mittlerweile einen ziemlich hohen Klebebandverbrauch.»

Alter der Bahn bekannt

Daniel Arni von der Abteilung Messen und Märkte von Basel-Stadt sagt auf Anfrage von barfi.ch, das Alter der Bahn sei bekannt: «Im offiziellen Bewerbungsformular für Schaustellungen muss das Baujahr angegeben werden, es werden nur Bewerbungen bearbeiten die komplett ausgefüllt sind. Das Baujahr war uns demnach bekannt.» Ein weiterer Achterbahn-Fan beobachtet ebenfalls, dass das Fahrgeschäft nicht mehr das jüngste ist: «Auch die Wagen, kleine Autos, passen gut zur Farbe der Achterbahn und auch zu dessen Namen. Nähert man sich allerdings dieser Bahn, sieht man schon an vielen Stellen den Lack abfallen und den ersten Rost.»

Defekte Bremsen

Auf das Alter komme es aber nicht an, sagt Daniel Arni, vielmehr müsse ein Fahrgeschäft den Sicherheitscheck bestehen: «Die Prüfungen erfolgen nach Euronorm 13814, alle Fahrgeschäfte, unabhängig vom Jahrgang, müssen über die gesamten Sicherheitsanforderungen verfügen.» Der Unfall am vergangenen Samstag forderte zum Glück für die fünf vom Crash Betroffenen keine schweren Verletzungen. Die «Rock & Roller Coaster» nahm am Sonntagabend nach einer weiteren Überprüfung durch den TÜV Thüringen den Betrieb wieder auf. Der defekte Bremszylinder, der die Notbremsung verursacht hatte, wurde ausgebaut. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt sei laut René Gsell noch immer mit der Untersuchung der Ursache beschäftigt, wie die Badische Zeitung schreibt. Die defekte Bremsvorrichtung sei beschlagnahmt worden.

Auffahrunfall

In Deutschland hat Schausteller Vorlop schon auf mancher Kirmes für Schlagzeilen gesorgt. Die Achterbahn «Rock & Roller Coaster», 1999 noch unter dem Namen «Die wilden 50er» unterwegs, musste nach einem Auffahrunfall das Bremssystem erneuern, sonst hätte sie der TÜV schon damals nicht mehr zugelassen. Im Jahr 2002 verletzten sich in Mönchengladbach-Rheide sieben Menschen auf der «Katz & Maus» schwer und ein Junge schwebte gar in Lebensgefahr, als zwei Wagen aufeinander donnerten, wie der Spiegel (17.9.2002) berichtete.

Alarmglocken

Der Freundeskreis Kirmes & Freizeitparks berichtete in einem Artikel, dass der Unfall bereits der dritte in diesem Jahr bei einer Vorlop-Bahn gewesen sei. Bei einigen Kirmes-Freunden in Deutschland schrillen die Alarmglocken: «Immer wenn Vorlop eine Bahn aufbaut, umbaut oder auch nur in die Nähe kommt, gehen bei mir alle Alarmglocken an. Ich kenne keinen Schausteller, der mit seinen Anlagen derart beschissen umgeht wie die Firma Lutz Vorlop.»

Auf Anfrage von barfi.ch sagt Ute Schönfeld von der Pressestelle des TÜV Thüringen, dass man die Frage, wie der TÜV das Alter einer Achterbahn beim Sicherheitscheck einschätze, erst am Montag beantwortet werden könne. Zu Wort gemeldet hatte sich in 20 Minuten auch Betreiber Lutz Vorlop. Er meinte, auf einer Achterbahn müsse man sich festhalten. Auf der «Rock & Roller Coaster» gebe es auch entsprechende Warnhinweise. Im Licht der verschiedenen Zwischenfälle in der Geschichte seiner Fahrgeschäfte ist dies ein ziemlich weiser Rat.

