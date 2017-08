Spielplätze sind ja sowas von für Kleinkinder. Rittiseili, Sandkasten, Kletterbaum. Das Bild stimmt aber schon lange nicht mehr: Zwar sind die pädagogischen Bespassungen für Klein und Kleiner immer noch verbreitet, doch Spielplatz heisst heute etwas ganz anderes als früher, wo man noch extra auf den Robi-Spielplatz musste, um halbwegs naturverbunden und abenteuerlich zu spielen.

Diese fünf Plätze in Basel gehören mitunter zum Besten, was der Kanton zu bieten hat: Aufregend, romantisch sogar und teilweise versteckt. Da sie professonell eingerichtet sind, halten sie alle Auflagen zur Unfallverhütung ein. Spielen geht aber immer auf eigenes Risiko – egal, ob im Alltagsleben oder auf dem Spielplatz.

Chrischona: Bring doch einfach die Grossmama mit

Nur ein kleiner Teil des Generationenparks Chrischona.

Eine beeindruckende Anlage und neu eingerichtet. Der Park bietet so ziemlich alles, was sich die Kleinen wünschen. Klassische und weniger klassische Schaukeln, Klettermöglichkeiten. Und, der Name sagts ja schon, auch für die Älteren interessant, die mit den Jungen den Abstecher auf den Hausberg von Riehen und Bettingen wagen. Unser Tipp: Unbedingt hinfahren und gleich noch die Grosseltern mitnehmen.

Bruderholz: Augenweide Auf der Alp

Na, das ist doch mal ein Anblick: Geheimtipp Auf der Alp.

Ja, Auf der Alp heisst wirklich so. Das ist ein Strassenname auf dem Bruderholz, noch hinter dem Wasserturm, am äussersten Zipfel der Kantonsgrenze. «Absoluter Geheimtipp», sagt denn auch Stadtgärtner Emanuel Trueb. Der Platz wurde kürzlich instand gestellt, verfügt über direkten Waldzugang und vor allem: Romantische Sonnenuntergänge. Natürlich, das interessiert die Kleinen noch weniger, aber die Lage ist traumhaft idyllisch und das Angebot perfekt zum Austoben.

Horburg-Park: Ein ziemlich harter Ride

So viel schöner Dreck. Mitten im Kleinbasel.

Endlich Action. Was, sie erwarten was für Babys? Tja, hier kommen die Grossen auf ihre Kosten. Die Anlage verfügt über eine Dirt Ramp, wo die Biker Gas geben. Ja, natürlich ist es im Wald besser und steiler und noch dreckiger und alles – aber mal ehrlich, mitten in der Stadt durch den Staub sliden ist genau so heiss. Natürlich hat der Spielplatz auch einen tollen Robi-Spielplatz, aber der ist ja nun wirklich für Kleinkinder.

Dreirosen-Anlage: Schweiss, Tränen und ein paar Klimmzüge

Los, drücken, ziehen, pumpen! Workout im Park.

Naja, Geheimtipp ist das keiner mehr. Hier wird gepumpt und trainiert: Streetworkout nennen sich diese öffentlichen Anlagen – und sind an mehreren Standorten in Basel äusserst beliebt. Wer dem Körperkult huldigt und sich gern im Sonnenlicht die Muskeln stählt, ist hier genau richtig. Ein bisschen Venice Beach, ein bisschen Fitness-Center-Stimmung und zwischenmenschlicher Kontakt inklusive Exhibitionismus. Angesprochen ist natürlich ein etwas älteres Segment als auf den althergebrachten Spielplätzen, aber die Anlage ist ja gross genug, um daneben mit den Kleinen zu spielen.

Hechtliacker: Da brat mir doch einer ein Schwein!

Interessante Höhle am Nordhang des Jakobsbergs.

Er ist vielleicht nicht der schönste und nicht der grösste Spielplatz. Aber der Hechtliacker-Spielplatz hat ein einzigartiges Plus: Die künstliche Höhlenanlage. Sie ist perfekt zum Grillieren und zum Rumklettern. Man darf nur keine Angst vor Dreck und etwas Asche haben, aber wer die Natur sucht, mag auch das Harsche. Der Grillkult wurde dort sogar so gross, dass mal eine Familie bei der aufwändigen Zubereitung von Spanferkel gesichtet wurde. Die Rutschbahn und die Wasserduschen sorgen für Spass und Abkühlung und überhaupt ist die Anlage am Fuss des Jakobsbergs beim Dreispitz ausnehmend ruhig, im heissen Sommer angenehm schattig und dank ihrer Bescheidenheit alles andere als überrannt.

Eine Übersichtskarte über sämtliche Spielplätze der Stadt Basel gibt es hier. Und der Generationenpark St. Chrischona hat sogar eine eigene Website.

