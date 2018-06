Die Gruppenphase der WM 2018 ist vorbei: barfi.ch zieht Bilanz

Seit zwei Wochen regiert König Fussball den Alltag. Täglich wurden wir von ihm mit drei Spielen beschenkt, in den letzten Tagen sogar mit vier. Ehrlich gesagt waren die Spiele bisher aber nicht wirklich berauschend, teilweise wurde das Spielen sogar ganz eingestellt.

Mangelndes Fair Play

Sowieso wurde der Fair Play-Gedanke während der Vorrunde nicht nur einmal mit Füssen getreten. Frankreich und Dänemark machten mit einem Nichtangriffspakt im letzten Gruppenspiel beide den Achtelfinaleinzug perfekt. Ähnlich sah es zwischen Polen und Japan aus, die zum Abschluss der Vorrunde offenkundig keine Lust mehr auf Fussball hatten und Japan sogar noch mit dem Weiterkommen belohnt wurde.

Brasiliens Superstar Neymar fällt bislang mehr durch seine Schauspielkunst als tollen Leistungen auf. Zu dem Thema muss gesagt sein, dass die FIFA mit ihrem laschen Umgang mit den Fair Play-Sündern nicht gerade zu einer Verbesserung der Situation beiträgt. Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri bekamen für ihren unnötigen Doppeladler-Jubel im Spiel gegen Serbien nur eine Geldstrafe.

Eine emotionale aber unüberlegte Geste / ©Keystone

Für die grösste sportliche Enttäuschung der Vorrunde sorgte ohne jeden Zweifel die deutsche Nationalmannschaft. Blutleer, lethargisch, willensschwach, mit einem Wort unterirdisch war das Auftreten des Weltmeisters, die Mission Titelverteidigung war schon nach drei Partien vorbei.

Wie schlugen sich die Superstar

Doch genug gejammert, denn für uns Schweizer gibt es etwas zu feiern. Denn die Nati hat ihr erstes Ziel, auch wenn nicht immer restlos überzeugend, erreicht und steht im Achtelfinale. Überzeugt hat dabei vor allen Valon Behrami. Zum Held wurde Behrami im Spiel gegen Brasilien. Nicht nur Neymar sondern wir alle werden uns noch lange an die Aufopferungsbereitschaft und das Durchsetzungsvermögen Behramis erinnern.

Und was ist eigentlich mit den Superstars dieser WM? Neymar wurde nach dem Auftakt beim 1:1 gegen die Schweiz harsch kritisiert. Zu eigensinnig und selbstverliebt, gar ein Hemmschuh für die Kollegen, meinte Altstar Zico. Cristiano Ronaldo hatte einen Monsterauftritt zum Start gegen Spanien, mit einem Dreierpack beim 3:3. Elfmeter, satter Schuss und Superfreistoss. Beim 1:0 gegen Marokko traf Ronaldo dann per Kopf, startete damit so gut wie nie in ein Turnier und hat jetzt mit vier Toren schon öfter getroffen als bei seinen drei Weltmeisterschaften zuvor zusammen. Lionel Messi verschoss beim 1:1 gegen Island einen Elfmeter und beim 0:3 gegen Kroatien hatte Messi kaum Ballkontakte und war quasi nur Zuschauer auf dem Platz. Im Gruppen-Finale gegen Nigeria (2:1) folgte dann vor der Pause aber eine fast schon grosse Schau: tolle Ballverarbeitung des langen Passes von Ever Banega beim frühen 1:0, cool verwandelt mit rechts. Er hat aber sicher noch Steigerungspotential. Harry Kane ist es zu verdanken, dass die englischen Profis bereits nach zwei Gruppenspielen sicher weiter waren. Schon vor der WM war der 24-jährige nominell der Star der Three Lions, mit fünf Toren und einem Assist ist er es zu Beginn der K.-o.-Runde auch de facto. Ein Tor per Elfmeter, ansonsten war vom Franzosen nicht viel zu sehen. Bei der EM 2016 mit sechs Toren noch Torschützenkönig, hat der Mann von Atletico Madrid in Russland noch nicht in die Spur gefunden.

Skurrilitäten der Gruppenphase

Doch die WM bot bisher auch einige skurrile Szenen und zwei fragwürdige Auftritte von Diego Maradona.

Die Auftritte der Legende auf der Tribüne können nicht schöngeredet werden. Maradona steht mehr als das Nationalteam Argentiniens im Fokus der Medien.

Der Iraner Milad Mohammadi wollte im Spiel gegen Spanien einen ganz besonderen Einwurf ausführen. Leider ging das Kunststück komplett in die Hose.

Milad Mohammadi arrived in Russia with the sole intention of becoming a meme and I have a lot of time for that. #IRNSPApic.twitter.com/siZiBaBsgG — Tom Clazie Flynn (@TomClazieFlynn) 20. Juni 2018

Nicht in die Hose aber an den Kopf ging der Jubel von Belgiens Stürmer Michy Batshuay als er das Traumtor seines Kollegen Adnan Januzaj gegen England feiern will.

Nach der Verschnaufpause heute, geht es Morgen also los mit der K.o- Phase dieser WM. 16 Teams kämpfen noch um den Titel Fussballweltmeister. Die meisten, nämlich zehn, stammen aus Europa 10 (Portugal, Frankreich, Belgien, Spanien, Russland, Kroatien, Dänemark, England, Schweden und die Schweiz), vier Mannschaften kommen aus Süd Amerikaner (Brasilien, Argentinien, Uruguay und Kolumbien) und je ein Team aus Mittel Amerika (Mexiko) und Asien (Japan).

Keine Afrikaner in der K.O.-Runde dieser WM. Wie die Kontinentalverbände an den letzten 5 Weltmeisterschaften abschnitten, zeigt unsere Grafik. pic.twitter.com/PRNQ0NqTxy — zwölf (@zwoelf_mag) 29. Juni 2018

Wer sich am 15. Juli zum neuen Weltmeister krönen lassen darf, weiss einzig und allein König Fussball.