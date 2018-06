Die Messe Basel sucht ihre Zukunft in Ausstellungen und dem All

50 Jahre nach dem die Apollo 11 auf dem Mond gelandet ist, ranken sich immer noch viele Mythen um dieses Ereignis. Pünktlich zum Jubiläum können Sie, dank der Ausstellung «Liftoff to Space», in den Basler Messehallen den Weltraum erkunden. Denn im 50. Jubiläumsjahr der Mondlandung von Apollo 11, findet in Basel die grösste Ausstellung über Raumfahrt und Weltraumforschung statt, die je in der Schweiz gezeigt wurde.

«Liftoff to Space» erzählt auf über 13’000m2 die faszinierende Geschichte von Raumfahrt und Weltraumforschung – von der Vergangenheit über die Gegenwart und bis hin zur Zukunft der Menschheit im All. Dank zahlreichen originalen Ausstellungsobjekten, die zum Teil erstmals in der Schweiz zu sehen sind. Neben der Darstellung der Entdeckung und Eroberung des Weltraums wird auch der Beitrag der Schweiz an der Apollo 11 Mission gewürdigt. Man denke nur an die legendäre Omega Speedmaster, der ersten Uhr im Weltall und auf dem Mond. Schweizer Forscherinnen und Forscher, Unternehmen, Startups und Institute waren und sind bis heute immer an vorderster Front mit dabei, wenn es darum geht, ins All vorzustossen.

Auf der Suche nach neuem Publikum

Die kriselnde Messe Schweiz erweitert mit der «Liftoff to Space» ihr Portfolio. Ab Mitte April 2019 sollen während vier Monaten vor allem Familien und Weltraum-Begeisterte zur Messe gelockt werden. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 250'000 Besuchern. Als Organisator der Ausstellung «Liftoff to Space» tritt das Swiss Space Museum auf. Mit dabei im Organisationsteam ist einer, der weiss, wie man in Basel eine erfolgreiche Messe organisiert. Martin Schorno, Verantwortlicher der erfolgreichen «Fantasy Basel – the Swiss Comic Con». Ob die Weltraumaustellung ein ähnlicher Publikumsmagnet wird bleibt fraglich.

Nach dem Ende der Herbstwarenmesse, der Verkleinerung der Baselworld und der tristen Muba, versucht die MCH Group neues Publikum nach Basel zu locken. Bereits im September dieses Jahres lanciert die MCH Group eine neue Messe. Grand Basel heisst das neue Format, das eine neue Sicht auf das Automobil ermöglichen soll. Die MCH Group propagiert die Grand Basel als ersten Salon für die bedeutendsten und wertvollsten Automobile der Welt.

Dabei sollen die Fahrzeuge im kulturellen Kontext von Design, Architektur und Kunst präsentiert werden, was es bisher noch nie gegeben habe. Ansprechen wollen die Veranstalter mit der Grand Basel in erster Linie internationale Kenner, Experten, Sammler und Investoren. Eine Publikums- oder gar Familienmesse wird die Grand Basel also mit Sicherheit nicht werden. Das zeigen auch die Öffnungszeiten. Geöffnet sein soll die Grand Basel jeweils während sieben Tagen. Die ersten drei sind ausgewählten Gästen vorbehalten.