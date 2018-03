Die Migros Basel ist fit und will noch fitter und frischer werden

«Sehr erfreulich ist, dass wir trotz eines Umsatzrückgangs den Marktanteil in der Nordwestschweiz ausgebaut haben und Marktführer sind. Darauf sind wir stolz», sagte heute Morgen Verwaltungsratspräsident Werner Krättli auf der Bilanzmedienkonferenz der Migros Basel in der Betriebszentrale in Münchenstein. Gesamthaft sei der Umsatz der Genossenschaft Basel zwar um 0,2 Prozent zurückgegangen. 921,5 Millionen Franken und 18 Millionen Gewinn lassen die Migros den leichten Umsatzrückgang leicht verschmerzen.

Erfreulich sei zudem, dass der Grossverteiler mit seinen rund 3'000 Mitarbeiter insgesamthaft mehr Kundschaft in seinen Filialen habe begrüssen dürfen. In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld für den Schweizer Detailhandel habe sich die Migros Basel gut gehalten. Werner Krättli spricht «fast von einer Ziellandung». Für Krättli ist jedoch viel aussagekräftiger, dass die Kundenfrequenz in den Filialen gestiegen sei und das in einem Markt der insgesamt schrumpfe.

Anstieg der Kundenfrequenz

«Der Anstieg der Kundenfrequenz ist für uns sehr wichtig. Es ist ein Indiz dafür, dass die Kunden der Migros treu bleiben und zufrieden mit unserem Angebot und Auftritt sind. Die Kunden sollen sich in unseren Läden vor allem wohl fühlen». Für den Erfolg bei den Marktanteilen sind laut der Migros vor allem ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und die maximale Frische ihrer Produkte verantwortlich. Nach diesem Konzept werden auch alle neuen Migros Filialen gestaltet werden. «Sie stehen ganz im Zeichen der Frische» so Krättli.

Verwaltungsratspräsident Werner Krättli (Bild: ©barfi)

Die Einflussfaktoren für den Umsatzrückgang werden hauptsächlich beim wachsenden Online-Geschäft, der aggressiven Promotionsaktivität, dem verschärften Wettbewerb, der vor allem durch die neuen Hard-Discounter zustande kommt, die immer mehr auf den Schweizer Marktströmen und natürlich dem Einkaufstourismus. Werner Krättli ist überzeugt, dass die aggressive Promotionsaktivität die in der Schweiz Einzug erhalten hat, kein gutes Ende haben wird: «Die Schweiz hat eine andere Preisstrategie als das Ausland. Der Detailhandel kann mehr und sollte daher innovativer werden, ansonsten führt das ganze irgendwann zu einem Crash».

Digitalisierung und Onlinehandel

Und obwohl sich der Onlinehandel hauptsächlich im Non-Food-Bereich abspielt, ist sich die Migros Basel bewusst, dass man sich in den nächsten Jahren intensiv mit der Digitalisierung und dem Onlinehandel beschäftigen müsse. Denn auch beim orangen Riesen werden bereits heute dreissig Prozent des Umsatzes im Elektronikbereich online erzielt. Damit die Migros Basel auch in Zukunft der beliebteste Detailhändler in der Region bleiben wird, setzt der Grossverteiler viel daran, dass den Kunden ein vielfältiges und modernes Einkaufserlebnis geboten wird. Und auch im Fitnessbereich wird die Migros weiterausbauen um so neue Kundschaft an sich zu binden.

Die Filiale in Gelterkinden wird über die Sommerferien umgebaut und dem neuen Frischekonzept angepasst. Für die zweimonatige Bauzeit wird den Kunden ein Provisorium zur Verfügung stehen. Und auch im Stücki-Center wird an einem neuen Standort eine Filiale mit verkleinerter Fläche mit dem neuen Konzept entstehen.

Fit dank der Migros

Weitere Highlights sind für Krättli, dass die Basler Genossenschaft immer fitter und sportlicher: Die Fitnessbegeisterten kommen bereits ab anfangs April beim Aquabasilea in Pratteln auf ihre Kosten. Das dort ansässige Fitnesscenter wird neu der Migros gehören. Ausserdem wird Anfangs 2019 im Niederholz in Riehen ein neues Fitness- und Wellnesscenter auf 1'300 Quadratmeter entstehen (barfi.ch berichtete). Auch beim Aquabasilea in Pratteln eröffnet der Grossverteiler anfangs April mit der Bike World, dass grösste Velofachgeschäft in der Region inklusive Veloteststrecke. Es ist erst die vierte Filiale der Migros in dieser Art in der Schweiz.

