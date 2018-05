Die «Nette Toilette» kommt nach Basel: Happy End im WC-Streit

Um die Basler Toiletten «nett» zu machen, hat es offenbar einen Regierungsrat gebraucht. Noch im Juli 2016 sagte der Sprecher des Wirteverbands Maurus Ebneter auf Anfrage von barfi.ch, dass die Basler Wirte sich vor den Kosten fürchten würden, wenn sie ihre Toiletten öffneten. Die Kosten für Papier und Wasser seien zu hoch. Damals hatte Basel Tourismus den Verband angefragt, ob man sich die Initiative, die in vielen Städten wie etwa Thun oder Luzern erfolgreich ist, auch in Basel vorstellen könne und war abgeblitzt. Heute, bei der Lancierung von «Nette Toilette», sagt Catrin Bosshard vom Hotel Basel, bei ihnen habe man nicht gezögert mitzumachen. Finanzielle Aspekte hätten für das Hotel Basel keine Rolle gespielt. Die 31 auf die ganze Stadt verteilten Betriebe, die mitmachen, bekommen eine Entschädigung für die Reinigung von jährlich 2'500 Franken.

Infoflyer mit den «Nette Toilette»-Standorten. ©bvd.bs

Vor dem Hotel Basel am Spalenberg konnte Regierungsrat Hans-Peter Wessels nun die frohe Botschaft überbringen. Die Toiletten werden auch in Basel «nett», so dass etwa die Gäste von Stadtführungen die Beine nicht mehr zusammenklemmen müssen. Das Baudepartement hoffe, dass man so die Situation etwas «entschärfen» könne. Der Direktor von Basel Tourismus Daniel Egloff erklärt, dass man nach geografischen Kriterien, also einer Verteilung über die ganze Stadt 40 Gastrobetriebe angefragt habe. Beim zweiten Anlauf die Basler WCs nett zu machen, hatte der Wirteverband offenbar keine Rolle mehr gespielt. Dabei hätten auch Überlegungen, wie die Rollstuhlgängigkeit eine Rolle gespielt. Die neun Absagen hätten ganz unterschiedliche Begründungen gehabt, sagt Daniel Egloff schmunzelnd. Von «Dichtestress» oder Angst vor Fremdpinklern auf dem Hüsli bis zur Aussage, dass der «Nette Toilette»-Kleber einfach hässlich sei.

Infoflyer mit den restlichen «Nette Toilette»-Standorten. ©bvd.bs

An den Flyer und die App zur «Netten Toilette» kam Basel Tourismus günstig. Für 4'000 Franken konnten diese vom gleichnamigen deutschen Verein übernommen werden. Vor rund zehn Journalisten kommt am Schluss vor dem Hotel Basel noch etwas Latrinenphilosophie auf, so weist Regierungsrat Hans-Peter Wessels darauf hin, dass Basel mehr öffentliche Toiletten etwa als Bern oder Zürich aufweisen würden, nämlich 83. Der Baudirektor versteht allerdings, dass die «Nette Toilette» auch gut für Frauen sei. Dass die nette Toilette etwa in der Innenstadt bitter nötig ist, zeigt sich daran, dass die drei gebührenfreien WCs am Barfüsserplatz von 180'000 Personen genutzt werden.

