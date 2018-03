Die Pfadi: Eine unendliche Erfolgsgeschichte - auch in Basel

Der Samstag steht in der Region Basel ganz im Zeichen der Pfadi. Ab 14 Uhr stehen bei 40 Pfadiabteilungen die Türen offen. «Dieser Pfadischnuppertag findet bundesweit bereits zum vierten Mal statt», teilt Jonas Grüter von der «Pfadi Region Basel» mit. «Es wird bei jeder Pfadiabteilung ein abwechslungsreiches und spannendes Programm geben und alle Kinder und Jugendlichen ab fünf Jahren sind herzlich eingeladen vorbei zu kommen» so Kaa, wie er mit seinem Pfadinamen heisst, weiter. Mit fünf Jahren kann man in die Pfadi eintreten und wird zum Biber. Vom Biber wird man zum Wolf, vom Wolf zum Pfadi, vom Pfadi zum Pios und schliesslich mit dem Erreichen des 17. Lebensjahr zum Rover.

Was die Pfadi so beliebt und faszinierend macht, zeigt ein Blick auf ihre Geschichte die bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurückreicht.

Ihren Ursprung hat die weltbekannte Jugendbewegung 1903 mit dem Engländer Robert Baden-Powell. Der Englische General kehrte 1903 aus Südafrika als Nationalheld nach England zurück. Danach erlangte ein von ihm verfasstes Buch über militärisch Kundschafter bei Erziehern und Jugendliche grosse Popularität.

Quelle: Wikimedia Commons

1907 organisierte Robert Baden-Powell dann ein erstes Zeltlager mit 20 Jungen auf der Insel Brownsea im Ärmelkanal. Ihm fiel auf, dass die Jungen Erstaunliches leisten konnten, wenn man ihnen nur auf geschickte Weise Verantwortung überträgt und Vertrauen schenkt. Als die Jungen voller Begeisterung nach Hause zurückkehrten, wollte Baden-Powell seine Methode auch anderen zugänglich machen. 1908 verfasste er das Buch «Scouting for Boys», woraufhin sich von selbst Pfadfindergruppen bildeten. Ende 1908 gab es bereits 60 000 Pfadfinder. Damit wurde der Grundstein für die weltweite Pfadfinderbewegung gelegt. Heute hat die Pfadi weltweit 40 Millionen Mitglieder in 150 Ländern.

Quelle: Wikimedia Commons

Pfadi in der Region Basel

Und auch in der Region ist die Pfadi die grösste Jugendbewegung. Es gibt 43 Pfadiabteilungen mit rund 3200 Kindern, jugendlichen und erwachsenen Mitgliedern. Die Abteilungen und Mitglieder verteilen sich auf die beiden Basel, das Fricktal, Leimental und das Dorneck.

Die 43 Pfadiabteilungen verteilen sich noch einmal auf fünf Bezirke. Es gibt die Johanniter, KPK (Katholisches Pfadfinderkorps), Raurica, Rheinbund und die Zytröseli.

Der älteste Bezirk ist der Johanniter. Er wurde bereits 1927 gegründet. Erwähnenswert ist auch die Abteilung PTA Pfadi Riehen, sie wurde speziell für Kinder und Jugendliche mit körperlichen und geistigen Behinderungen gegründet. Und der Bezirk mit dem klingendsten Namen, die Zytröseli, verdanken ihren Namen der Heilpflanze Goldblüte, vielleicht besser bekannt als Huflattich.

Seit nun schon über hundert Jahren stehen die Pfadis weltweit für abwechslungsreiche Aktivtäten in der Natur, engagieren sich in spannenden Projekten und übernehmen Verantwortung für sich selbst und ihre Mitmenschen.

Quelle: Pixnio

Ein Erkennungsmerkmal der Pfadfinder weltweit ist die Pfadfinderkluft bestehend aus Hemd und Halstuch. Doch nicht jede Pfadikluft sieht gleicht aus. Jede Gruppe und jeder Pfadfinder füllt die Kleider mit der eigenen Persönlichkeit und verleiht ihnen so Leben und Charakter.

Und auch in Zeiten der Digitalisierung schreibt die Pfadi ihre Erfolgsgeschichte munter weiter, erzählt Jonas Grüter. «Heute hat es im Vergleich mit vor 20 Jahren in der Region sicher weniger Pfadfinder, doch seit dem grossen Bundeslager 2008 verzeichnen wir wieder eine Zunahme an Mitgliedern». Dass die Mitgliederzahlen wieder steigend sind, verdankt die Pfadi auch der Digitalisierung vermutet Grüter. «Da Kinder heute im Alltag so viel in Kontakt mit Computer, Smartphones und Tablets kommen, wollen Eltern wieder vermehrt, dass ihre Sprösslinge Zeit in der Natur verbringen». Und dafür ist die Pfadi genau das Richtige.