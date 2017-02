Die Sujets der Fasnacht 2017: Düster, kritisch – Pokémon!

«Mir hän Angscht – du au?», «Tyranne und Digdadoore – au du bisch verloore», «D Kyynese kaufe – wirsch es gsee – no d Fasnacht mit em Comité»: Starker Tobak, den die aktiven Fasnächtler als Sujets 2017 ausgewählt haben. «Das Unbehagen, die ganze Verunsicherung kommen sehr zum Tragen», sagte Comité-Obmaa Christoph Bürgin, an der Fasnachts-Medienkonferenz. Wie schon letztes Jahr erleben wir auch dieses Jahr eine politische und gesellschaftskritische Fasnacht. Rund 480 Einheiten werden den Cortège absolvieren – «Einheiten ist ein unglaublich hässliches Wort, aber wir haben bis heute kein besseres gefunden», so Bürgin.

Unter den Teilnehmenden sind etwa 180 Sujets vertreten. Diese Zahl sei jedoch mit Vorsicht zu geniessen, denn «wie immer lassen manche Bezeichnungen viel Interpretationsspielraum zu dem, was am Cortège dann wirklich zu sehen ist.» Am meisten werde die «Sorge um die Welt» ausgespielt. Auch lokale Themen sind natürlich stark präsent: die Toleranzzone im Kleinbasel, die Fasnacht selbst und der «City Bus» von Basel Tourismus gehören zu den beliebtesten. Letzterer dient vor allem den Wagencliquen als Vorlage für ihren fahrbaren Untersatz. Nachzulesen sind die Sujets im «Rädäbäng», dem Fasnachtsführer des Comités. Er ist ab heute im Verkauf.

Erstaunlich wenig Verwaltungssujets

Insgesamt falle auf, dass die Basler Verwaltung im Vergleich zu früher weniger hart rangenommen werde. «Aber natürlich darf auch die BVB als Sujet nicht fehlen.» Zudem werden elf Formationen die isländische Fussballnationalmannschaft an der WM zelebrieren und sieben Junge Garden sind als Pokemonjäger unterwegs.

Wagen werden auch dieses Jahr wieder stark auf der Route vertreten sein, sagt Bürgin: «120 Wagencliquen sind unterwegs. Das ist das oberste Limit, mehr geht nicht. Wir haben auch eine lange Warteliste von Wäägeler, die gerne den Platz von pausierenden übernehmen wollen oder von denen, die aufhören.» Merke: Waagewaggis zu sein ist so beliebt wie eh und je.

Guggen geben Gas

Bei den Basler Guggen gibt es dieses Jahr nicht viel Neues. Wie allewyyl beginnt der «Stäärnmarsch» am Dienstagabend um 18.30 Uhr auf dem Messeplatz. Der Sternmarsch der Guggen führt die Mitglieder der FG und IG Guggen in die Grossbasler Innenstadt, wo sie auf dem Marktplatz und dem Barfi ihre Konzerte geben. Auf dem Marktplatz werden die Grunz Gaischter als IG-Gast auftreten, die Grachsymphoniker spielen als FG-Gast auf dem Barfi. Sehr schöne Neuerung übrigens: Die Merlinschränzer, bei denen jedes Aktivmitglied eine Behinderung hat, werden die erste Fasnacht als offizielles FG-Mitglied mitmachen.

Freuen darf man sich in den Cliquenkellern auf die Mitglieder der Bebbi Bängg. Unter dem Motto «Bebbi Bängg Föörst!» werden diese nicht in gewohnter Aufmachung singen. «Wir werden alle mit einer Donald Trump-Larve unterwegs sein», erzählte Obmaa Urs von Felten. «Ausser Rollator-Rösli, sie muss als Melania Trump durch die Beizen ziehen.» Erkennen wird man die einzelnen Formationen trotzdem, denn das Kostüm soll trotz neuer Larve das gleiche bleiben.

Umschichtungen im Banggwesen

Schlechtere Nachrichten gibt es bei der ältesten Schnitzelbangggesellschaft VSG: «Wir schrumpfen», sagt Obmann Heinz Studer. «Viele, die über Jahre keinen Erfolg hatten, gaben auf.» Im Vergleich zu den anderen Gesellschaften sind sie die kleinste Vereinigung – nur sechs Formationen werden im 2017 unterwegs sein.

Im Gegenzug wird beim grössten Banggverein, dem Schnitzelbangg-Comité, expandiert. Dieses Jahr werden die Comité-Bängg das erste Mal im Restaurant «1777» im Schmiedehof auftreten. «Dort erwarten wir, dass die Leute Schnitzelbängg hören können wie früher», sagte Obmaa Walo Niedermann. Soll bedeuten, dass kein festes 3- oder 4-Gang Menü an reservierten Tischen serviert wird, sondern dass ein reges Kommen und Gehen herrschen soll. «Fasnächtler können da für eine Weile reinsitzen, etwas trinken und Schnitzelbängg geniessen. Ohne Reservation oder andere Verpflichtungen.» Sämtliche 28 Comité-Bängg werden im «1777» auftreten.

Oh, und Niedermann hatte eine weitere wichtige Nachricht für die Besucherinnen und Besucher ihrer Abende im Schauspielhaus und Theater: «Auf den bereits gekauften Billets ist die Startzeit 19.30 Uhr aufgedruckt. Das ist falsch! Alle Abende beginnen wie immer um 19 Uhr.» Es tue ihm schrecklich leid, dass das geschehen ist und er hofft, dass durch die Medien doch noch genug Leute informiert werden. Die Abende seien schon fast ausverkauft. Falls doch noch ein paar Besucher später auftauchen, hofft er, diese auf dem ein oder anderen Weg noch beruhigen zu können.

