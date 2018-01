Die Vorfasnachtsveranstaltungen 2018 stehen in den Startlöchern

Ab dem 6. Januar wird die diesjährige Blaggedde offiziell verkauft. Gleichzeitig wie die erste vorfasnächtliche Premiere. Und zwar jene des Pfyfferli, die bereits diesen Freitag im Theater Fauteuil am Spalenberg stattfinden wird. Das Bijou der Vorfasnacht, es trägt bekanntlich das bewährte Gütesiegel der Familie Rasser, wird zwei Tage am 8. Januar verkauft. Die letzte Vorstellung des Pfyfferli wird in der Nacht vor dem Morgestraich über die Bühne gehen.

Am 6. Januar bedient das Theater Arlecchino am Walkeweg 122 die kleinen Fasnächtler – mit der Produktion Fasnachtsbändeli, die dieses Jahr den Titel «Willkommen an Bord» trägt.

Die nächsten beiden Premierentermine finden ebenfalls in Kleintheatern statt. Am 10. Januar stehen gleich zwei Termine an, beide im Glaibasel: Das Mimösli 2018 wird im Häbse-Theater eröffnet, es wird heuer unter dem Thema «Wild West Basel» durchgeführt, und das Ridicule fährt im Badischen Bahnhof Richtung Fasnacht ab.

Vom 11. bis zum 13. Januar kämpfen dann die Besten um die Kronen der Basler Fasnachtsmusik. Das offizielle Basler Brydrummlen und –pfyffe wird dieses Jahr von den Stammvereinen Schnoggekerzli, Gundeli, Rätz-Clique und Sans-Gène angerichtet.

Ab dem 18. Januar sind dann Almi & Salvi mit ihrem Fasnachtskiechli im Scala Basel an der Reihe.

Am Samstag 20. Januar ist nicht nur Vogel Gryff – den Vorsitz führt also die Ehrengesellschaft zur Häre –, sondern auch die Premiere der fasnächtlichen Grossproduktion im Volkshaus; des Glaibasler Charivari natürlich.

Eine Woche später steht die Jungmannschaft des Hauses ein, zur Premiere des Kinder-Charivari 2018, auf der kleinen Bühne des Theaters Basel. Zwischendurch, nämlich am 25.Januar, öffnet im Tabourettli, die verrückte Fasnachtskiste RämPläm ihren Deckel.

Dann ist es bereits Zeit für die Mutter aller Vorfasnachten, nämlich für das Drummeli, auch Monstre genannt, dessen Premiere am 3. Februar im Musical-Theater erfolgen wird.

Eine ganz besondere Vorfasnachtsvariante beginnt am 7. Februar im Basler Marionettentheater, unter dem Namen Källerstraich hier werden die Puppen an Fäden Pfeifen, Trommeln und Schnitzelbängg zum Besten geben.

Und die letzte Premiere vor dem Morgestraich gehört der jungen, frechen Truppe von E Bsuech im Fasnachtshuus, die am 8. Februar steigt – und zwar in der Rock’n’Roll-Beiz L’Unique am Gerbergässlein.

