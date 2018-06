Die Zeit der Shopping-Malls sei vorbei sagt Stücki: Das St. Jakob-Center beweist genau das Gegenteil - und wie

Das Elend an der Grenze

Zunächst ein kurzer Blick nach Kleinhünigen. Schon der Start auf der anderen Stadtseite verlief harzig: Von Anfang war von den Baslern kaum ein gutes Wort über das Stücki Einkaufszentrum zu vernehmen. Nach der Eröffnung blieben zahlreiche der Geschäfte leer, viele reduzierten früh die Fläche, verschwanden bald wieder ganz. Jetzt werden Teile des Stücki in Kleinhünigen zu einem Kino-Palast umgebaut. Die Zeit der Shopping-Center sei vorbei, so die Erklärung. Der Konsument kaufe lieber online oder im billigeren grenznahen Deutschland ein. Seltsam nur: In Basel-Stadt gibt es ein anderes Shopping-Center, das seit bald 18 Jahren hervorragend floriert. Weshalb?

Die Geschichte eines Grosserfolgs

An der Grenze zu Muttenz steht der St. Jakob-Park. Dort ist nicht nur das FCB-Stadion und eine Altersresidenz, sondern auch das grösste Einkaufszentrum der Nordwestschweiz. Eröffnung feierte die Mall am 1. November 2001. Bereits das Datum war wohl nicht ganz zufällig ideal gewählt, fiel es doch genau in den Beginn der umsatzstarken Vorweihnachtszeit. Ganz Basel kam vorbei und was es sah gefiel.

Gleichzeitig befand sich die Stadt damals in rotblauem Freudentaumel. Im Center unter dem Joggeli war und ist die Chance einen FCB-Spieler anzutreffen bis heute hoch.

Bewusst gesuchter, ständiger Wandel

Auch wenn der FC Basel dieses Jahr nicht Meister wurde und die Fussballbegeisterung auch schon grösser war, bleibt der St. Jakob-Park die Adresse für Shoppingbegeisterte. Dahinter steckt eine Strategie, die sich offenbar auszahlt: Kein alltägliches Gastronomie-Angebot, einzigartige und neue Brands. Das Einkaufsverhalten befindet sich im Umbruch. Und damit ist auch der St. Jakob-Park dem ständigen Wandel unterworfen.

Neu Technik ja, doch der Mensch bleibt im Zentrum

«Unser tägliches Business ist der Blick in die Zukunft sowie die Entwicklungen im Detailhandel und in der Shopping-Center-Landschaft mitzuverfolgen», sagt Daniel Zimmermann, Centerleiter des St. Jakob-Park. Dazu gehören die Fragen, die sich zurzeit der ganze Handel stellen muss: Wohin führt die Digitalisierung? Wie entwickelt sich das Verhältnis on- und offline? Werden Virtual Reality Themen immer mehr Einzug in die Geschäfte nehmen? Trotz einer Flut von neuen Technologien steht im St. Jakob-Park der direkte Kontakt mit den Menschen im Zentrum. «Der Mitarbeitende am Eingang des Geschäfts, der Sie höflich und mit einem Lächeln begrüsst, wird hier nie wegzudenken sein», sagt Daniel Zimmermann «Das Bedürfnis auf menschlichen Austausch und spannende Begegnungen – gerade in einem Shopping-Center – werden bleiben und wahrscheinlich in Zukunft sogar zunehmen».

Shopaholic

In der heutigen Zeit verlangt der Kunde, dass sein Einkaufsbesuch zum Erlebnis wird. Im St. Jakob-Park setzt man deshalb auch auf einmalige Anlässe. Neben dem Nightshopping werden Kunden mit Events in der Mall begeistert. Mit kleinen und originellen Ideen. Zum Beispiel dem Verzieren von Osterhasen. Die gesamten Einnahmen gehen bei diesem Anlass jeweils an die Stiftung des Universitäts-Kinderspital beider Basel. Zudem überzeugen im Shopping-Center St. Jakob-Park auch neue und einzigartige Ladenkonzepte, die in der Nordwestschweiz nur im St. Jakob-Parkanzutreffen sind, wie Oil&Vinegar, Okaïdi, Petfriends und KARE Design.

Die grösste Ladenfläche hat Manor gepachtet. Die Vielfalt scheint für viele Einkäuferinnen und Einkäufer Grund für ihren Shopping-Ausflug ins Joggeli. «Den St. Jakob-Park erleben wir als ein sehr dynamisches Shoppingcenter, mit einem höchst interessanten Mietermix», so Manor. Und betont, dass nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Mieter das Shopping-Center St. Jakob-Park ideal ist. Schön einmal auch über erfolgreiches Lädele berichten zu dürfen. Auf die nächsten 18 Jahre dürfen wir gespannt sein. Was immer sich auch ändern mag, ein weiteres Kino gibt es im Joggeli bestimmt nicht. Gut zu wissen.