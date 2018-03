Die neuen Schatzkammern für Gauner: Basels Keller

Velos, Skier und viele weitere Wertsachen: Viele Mieter bewahren im Keller all das auf, was in der Wohnung keinen Platz findet. Einbrecher wissen genau, dass in vielen Kellern etwas zu holen ist. Nicht selten haben sie hier viel leichteres Spiel als in Wohnungen einzusteigen. In der Regel sind vor allem in älteren Mehrfamilienhäusern abgetrennte Bretterverschläge die Regel. Diese Schlösser lassen sich meist von jedem Anfänger leicht zu knacken und die Einbrecher sind ausgebuffte Profis, treten bei geringstem Widerstand einfach die Bretter ein, ohne dass sie sich zu sehr davor fürchten müssen, das sie dabei jemand stört. Flurbewohner Kannen Keller nicht.

Die Einbrüche in Kellerabteile im Kanton Zürich haben sich 2017 gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt (Stawa) führt zwar keine getrennte Statistik zum Wohnungseinbrüchen und solchen in Kellerabteilen, aber auf Nachfrage von barfi.ch bestätigt Peter Gill von der Stawa jedoch, dass auch in Basel Fälle von Kellerdiebstählen bekannt sind. Der Sachverständige für Schadensmeldungen von der Basler Versicherung bestätigt, dass sie eine Zunahme solcher Fälle in jüngster Zeit feststellen würden.

Die Täter brechen dabei gezielt in Kellerabteile und die meist offenen Velokeller ein und entwenden unter anderem Zweiräder, oft besonders hochwertige Exemplare und andere Wertgegenstände. Die Einbrecher wissen genau, dass es in den Kellern, Tiefgaragen und Hauseingängen der Stadt oftmals Wertvolles zu holen gibt. Teure, von den normalen Velos leicht zu unterscheidene. High-End-Velos können einen Wert bis zu 15'000 Franken haben. Beliebt bei den Langfingern sind auch die Weinsammlungen oder Werkzeugmaschinen. Vor dem Hauseingang stehen meist bereits ganze Lieferwagen. Da passen locker 10 bis 20 Fahrräder, aber auch teure Weinkisten, Bilder etc. rein. Der harmlos wirkende Überfall, fällt selbst langjährigen Bewohnern nicht auf, dauert wenige Minuten und wird ständig beliebter. Wening Risiko, wenig Zeit und im schlimmsten Fall schon wieder mit wertvoller Beute weg, bevor die Polizei nur den Motor startet.

Versicherungstechnisch ist die Situation klar: Gegenstände aus dem Keller gehören zum Hausrat und sind deshalb auch über die Hausratversicherung mitversichert. Das gilt aber nur, wenn der Keller abgetrennt und abgeschlossen ist. Auch das Velo im Hauseingang sollte zum Zeitpunkt des Diebstahls abgeschlossen gewesen sein. Bei Kellerverschlägen gibt es weitere Einschränkungen. Denn wenn etwa die die bösen Buben Wertsachen durch die Verschlagsbretter sehen können, gilt das als grob fahrlässig. Dann kann die Versicherung die Entschädigung kürzen. Das ist vergleichbar mit Autoeinbrüchen. Wenn der Laptop offen und gut sichtbar auf dem Rücksitz liegt, ist das fast schon eine Einladung an Diebe.

Schauen Sie also, bevor Sie in den Osterurlaub fahren, dass Ihr Velo und andere Wertgegenstände im Kellerabteil nicht gerade auf dem Serviertablett präsentiert werden.