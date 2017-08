Dieser Sommer macht uns Basler zu Kleidungstrotteln

Unentschieden sind die Wetterberichte diese Tage. Und Petrus ist es auch. Irgendwann wird es dann schon noch deutlich über 20 Grad. Gleichzeitig erwarten uns immer wieder Regen, mal stärkere, mal schwächer.

Für Leute, die den ganzen Tag arbeiten, fällt die Entscheidung schon in der Früh. Was ziehe ich heute an? Was passt am besten zum Wetterbericht? Was hält mich trocken, aber bitte so, dass ich trotzdem nicht schwitze?

Wenn man diese Entscheidung einmal getroffen hat, ist man dem Wetter ausgeliefert. Auf Gedeih und Verderb.

Auf der Strasse dann die veritable Modeschau: Es ist wie auf dem Flughafen, wenn die einen nach Bangkok fliegen, in T-Shirts und kurzen Hosen, während die anderen sich zu den Nordlichtern aufmachen, mit Pelzkragen und gefütterten Stiefeln.

An Tagen wie gestern und heute sind alle Wettermoden vertreten, auf der Strasse, auf der Gasse und im Tram.

Als erstes treffen wir unseren Nachbarn Giovanni: Er trägt Turnhosen, ein T-Shirt und Sandaletten. Das hat aber nichts mit dem Wetter zu tun, er läuft während allen vier Jahreszeiten so herum.

Wir setzen unsere Wettermode-Safari fort, Richtung Tramstation. Dort wartet schon eine gemischte Garde auf den umgeleiteten Achter.

Mehrere Damen und Herren haben Regenmäntel übergeworfen. Es handelt sich eindeutig um Herrschaften, die Kittel und Mantel mehr schätzen, als lockeres Sommer-Tenue. Ihnen kommt ein verregneter Morgen gerade recht, beinahe triumphierend tragen sie ihre schweren Stoffe. Noch.

Aber Achtung: in wenigen Stunden werden sie ihre Wahl bereuen. Genauso wie der gute Rock’n’Roll-Geselle, der zur Feier des Tages seine dickste Nietenlederjacke angezogen hat. Die wird er am Nachmittag ganz gewiss über der Schulter tragen, Finger in den Aufhänger gehakt. Vielleicht ahnt er das auch schon, aber er konnte halt nicht anders: Das Leben ist hart, aber er ist härter.

Gleich neben ihm stehen drei junge Damen. Sie tragen dieses mega-knappen kurzen Hosen, oder vielmehr einen breiten Gürtel, für den das Wort Hot Pants schon beinahe eine Untertreibung darstellt. Auf den Oberarmen die Spaghettiträger ihrer bauchfreien T-Shirts, dies wohlgemerkt bei grauem Himmel über dem Rheinknie und Regen.

Sie sind die wahren Heldinnen des Sommers, ihre Kleidung richtet sich nämlich ausschliesslich nach dem Kalender, und solange der «Sommer» sagt, weichen sie nicht zurück. Ein trotziger Akt, den es zu respektieren - und geniessen - gilt.

Der Achter kommt. Und ein verspätetes Ungeheuer nimmt die Beine unter den Arm, weil es noch rein will. Das Monster ist angezogen, wie ein Ölplattform-Arbeiter, der irgendwo Richtung Nordpolargebiet im Einsatz ist, dicke Jacke, gefütterte Kapuze, schon jetzt laufen im Schweissbäche übers Gesicht.

Wie er wohl erst am Nachmittag aussehen wird, wenn die Schwüle wieder zuschlägt? Er repräsentiert eindeutig die Gattung der zertifizierten Regen-Angsthasen. Wenn die drei knapp bekleideten jungen Damen das eine Extrem darstellen, offenbart er das andere. Zusammen repräsentieren sie den Sommer 2017.

Am Nachmittag scheint es, als hätten die Sommerfrischlerinnen und Sommerfrischler gewonnen. Alle anderen schwitzen vor sich hin wie Krebse im Kochtopf. Dann aber, gegen Abend, im Strassen-Café, haben die Wetterfeiglinge wieder die Oberhand, die mit den Spaghettiträgern frieren sich jetzt ab, was sie unter ihren dünnen Tops verbergen.

Kurz und gut: Bei diesem Wetter kannst du nur verlieren. An solchen Tagen wird jeder zum Kleidertrottel. Oder Held: Wer Geduld genug aufbringt eine Stunde am Stück im Freien auszuharren, dem schenkt Petrus garantiert für einige Minute jede Art von Klima, die einen Sommer ausmacht. Weshalb auch soll der neue Trend hin zur Verdichtung in Basel nur für's Bauen gelten?

