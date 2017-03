Dr Mittwuch live: Vorbereitung für den grossen Lauf

Was für ein Tag. Ein bisschen grau gestartet hat er, der Mittwoch, und die Wolken hängen tief, aber es ist trocken. Und was will das Fasnächtlerherz mehr. Hauptsache (noch) keine Nässe im Kostüm. Und mit etwas Glück hält sich der Himmel für den Mittwochs-Cortège ein bisschen zurück. So verschifft wie es am Montag war, sollte es heute jedenfalls nicht werden. Hoffen wir das Beste.

Abends dann der Schlussspurt: Ein Traum, noch einmal alles in Fasnacht getaucht, in Klänge, Bässe, Trommelschläge. Die Stadt, ein einziger Resonanzkörper, alles durchdringend wogen Fasnächtler und Zuschauer gleichermassen dem Ändstraich entgegen.

Mit barfi.ch sind Sie jederzeit live dabei. Wir tickern Sie durch den Mittwoch, quer durch die Nacht – bis hin zum Endgültigen, Unausweichlichen. Aber denken wir noch nicht daran, legen wir noch einmal los mit Pfyffe, Ruesse, Schränze.

Ystoh! Dr Mittwuch: Vorwärts, marsch!