Dunkle Fenster in den Asylzentren der Region: Viele Plätze, aber keine Flüchtlinge

Das Containerdorf auf dem Dreispitz ist ein Schmuckstück: Die Siedlung wirkt wie ein nigelnagelneues Quartier. Aber die Fenster der «Wohnsiedlung für Flüchtlinge» bleiben mehrheitlich dunkel. Die Zwischennutzung auf dem BVB-Areal an der Münchensteinerstrasse hat 12 Millionen Franken gekostet und wird bald der geplanten «Siedlung am Walkeweg» weichen.

Die Chefin der Sozialhilfe Nicole Wagner sagt über die dunklen Fenster auf Anfrage von barfi.ch: «Aktuell ist das MIZ noch nicht ausgelastet. Das Durchgangszentrum wird gegenwärtig kontinuierlich geleert und die Klienten werden ins Migrationszentrum transferiert, so dass die Auslastung im kommenden Monat steigen wird.» Bald werden also ein paar Menschen mehr dort wohnen.

Auch Bundeszentren nur halbvoll

Seit Januar ist das Containerdorf bereit, das 300 Menschen Platz bieten soll. Im Basler Migrationszentrum sollen aber nur zur Hälfte Flüchtlinge untergebracht werden. Die zweite Hälfte der Plätze soll laut Nicole Wagner als «freier Wohnraum» vor allem für Familien aus dem Asylbereich dienen. Von 141 Plätzen seien im Moment gerade einmal 38 besetzt.

Im grössten Flüchtlingszentrum der Schweiz in Muttenz sind die 500 Plätze ebenfalls nicht ausgelastet. Zwar gibt das Bundesamt für Migration (SEM) keine detaillierten Zahlen bekannt, doch sei die Auslastung in den Zentren des Bundes durchschnittlich etwa die Hälfte des Potenzials. Aber auch auf dem Gelände des ehemaligen Lastwagenterminals bleibt die Mehrheit der für 4'000 Franken angeschafften Häuschen dunkel und leer.

Massnahmen sollen vorsorglich getroffen werden

SEM-Mediensprecher Lukas Rieder erklärt die Notwendigkeit einer Reserve bei den Plätzen für Flüchtlinge so: «Dies weil die Abläufe auch bei unerwarteten Entwicklungen mit Monaten mit einem unvermittelt starken Anstieg von Gesuchen garantiert werden müssen. Um auch im Falle solcher Szenarien die Aufnahmebereitschaft zu gewährleisten, sind die Kantone weiterhin gefordert, ebenfalls vorsorgliche Massnahmen zu treffen.»

Während die Zahl der Asylgesuche abnehmend ist, müsse der Bund nach wie vor auf alles vorbereitet sein, sagt Rieder: «Die Auslastung in den Bundesasylzentren (BAZ) schwankt täglich, ebenso die Zusammensetzung der Asylsuchenden in den einzelnen Zentren. Das SEM publiziert aus diesem Grunde keine Belegungsstatistiken einzelner Zentren und kann auch keine Aussagen dazu treffen. Derzeit liegt die Auslastung aller Zentren des SEM schweizweit bei rund 50 Prozent.»

Zivilschutzanlage bleibt trotz leeren Häuschen offen

In Basel hausen noch immer Flüchtlinge in der Zivilschutzanlage in Kleinhüningen. Sie werden aber nicht an den Dreispitz umziehen, erklärt Nicole Wagner. Sie verstehe, dass der Bund die Zivilschutzanlage nicht schliessen wolle. Wagner sagt: «Der Bund mietet die Anlage vom JSD. Wir sind da nicht involviert. Wir arbeiten mit den Empfangs- und Verfahrenszentren gut zusammen und können nachvollziehen, dass sie trotz tieferer Belegungszahlen weiterhin die Anlage benötigen.»

Während das Baselbiet zwei Millionen Franken am Feldreben-Areal durch die zweijährige Zwischennutzung als Flüchtlingszentrum des Bundes verdient, hat Basel erst einmal investiert. Doch Nicole Wagner sagt, die Anlage habe trotz weniger Flüchtlinge einen Nutzen: «Die Anlage macht Sinn! Die Modulbauten lassen sich zukünftig auch anderswo und auch für einen anderen Zweck verwenden. Wie schon bei der Konzipierung der Modulbauten angedacht, ist eine Mischnutzung – Wohnraumförderung – denkbar. Gerade bei der Volatilität der Asylgesuchszahlen ist Flexibilität sehr gefragt, respektive notwendig.»

Flüchtlings-Prognose 2017 heikel

Beim Bundesamt für Migration pocht Lukas Rieder zwar weiterhin auf Flexibilität, er räumt aber ein: «Was man festhalten kann ist, dass die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 31,2 Prozent zurückgegangen ist.» Auch in den ersten Monaten 2017 habe das SEM einen Rückgang konstatiert; die Lage zeige sich also etwas entspannter. «In Anbetracht der gemachten Prognose für 2017 erachtet es der Bund aber nicht als angezeigt, die 2016 festgelegten Eckwerte der Notfallplanung Asyl anzupassen. Dies weil die Abläufe auch bei unerwarteten Entwicklungen mit Monaten mit einem unvermittelt starken Anstieg von Gesuchen garantiert werden müssen», so Rieder.

In Basel sind auf jeden Fall die Weichen gestellt: Die Auslastung im Containerdorf wird zumindest ein wenig ansteigen. Ansonsten spielt der Kanton auf Reserve. Bis die Siedlung definitiv wegkommt und mit der Überbauung «Am Walkeweg» um ein Vielfaches zahlungskräftigere Mieter einziehen werden.