E-Bike-Unfälle in Basel: Anstieg um 80%!

Es braucht nicht viel Muskelkraft und schon ist man mit einem E-Bike «der langsamen Kathegorie» mit bis zu konstanten 25 km/h unterwegs. Ein grosser Unterschied zum herkömmlichen Drahtesel, bei dem eine solche Geschwindigkeit schnell in die Muskeln und damit tieferen Geschwindigkeitsbereiche geht. Viele Fahrer, die bisher ohne Elektrounterstützung unterwegs waren, überschätzen sich mit ihrem neuen Gefährt ganz zünftig, was allzu oft böse endet. Letztes Jahr verzeichnete der Kanton Basel-Stadt 33 ernsthafte Unfälle, bei denen «langsame» E-Bikes involviert waren – also solche, für die kein Fahrausweis benötigt wird. Das entspricht einer Zunahme von über 80 Prozent, verglichen mit dem Vorjahr, Tendenz steigend. Es muss etwas geschehen.

Der TCS bietet in Füllinsdorf spezielle Kurse für frische E-Bike-Fahrer an. Doch leider steht das Interesse daran in keinem Verhältnis zum Gefahrenpotential. «Letztes Jahr mussten wir noch einige Kurse absagen, da sich nicht genug Personen angemeldet haben. Inzwischen haben wir aber immer um die fünf «Neulenker», die sich ausbilden lassen», hört barfi.ch offiziell vom TCS. Eine solche Kurzausbildung kostet 120 Franken, TCS-Mitglieder buchen vergünstigt. Auf einem abgesperrten Parcours werden hier die Grundlagen geübt, denn das E-Gerät fährt sich anders, als ein herkömmliches Velo. Der Kurs dauert vier Stunden, findet vier Mal jährlich statt und wird von ausgebildeten Instruktoren geleitet. Pflicht ist er allerdings bei weitem nicht. Leider. Um mit einem «langsamen» E-Bike zu fahren brauchen Personen ab 16 Jahren nur einen Velohelm und den fahrbaren Untersatz.

Anders sieht es bei den «schnellen» Varianten aus, die mit bis zu 35 km/h durch die Strassen düsen. Sie brauchen eine Nummer, eine obligatorische Haftpflichtversicherung und den Führerausweis Kategorie M. Die gleichen Voraussetzungen wie ein Mofa. Richtig so, diese Vorschriften scheinen zu wirken: in der Unfallstatistik des Kantons Basel-Stadt ist keine Zunahme von Unfällen vermerkt.

Die Zahlen für sprechen für sich. Es braucht einen Ausweis, oder zumindest die mitzuführende Bestätigung eines erfolgreich absolvierten Kurses für neue Lenker von Elektroräder. Ohne Übung sind diese als Velos getarnten «Töffli» eine Gefahr für Lenker und Fussgänger in ihrem Umfeld. Dass nur in dieser Klasse die Unfälle derart drastisch steigen, während bei der ausweispflichtigen schnelleren E-Velogattung keine Zunahme zu verzeichnen ist, macht dies mehr als deutlich. Einmal sicher und geübt im Sattel sind solche Verkehrsgeräte aber dann eine feine Sache.