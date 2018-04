E-Bikes schneller als die Polizei erlaubt: wen kümmert's?

Immer mehr Basler Strassen werden zur 30er Zone umfunktioniert. Für Autofahrer oftmals ein Ärgernis, vor allem da es weder an festen, noch mobilen Blitzgeräten fehlt. Ein paar km/h zu viel und schon liegt ein Portrait bei der Polizei, das teurer ist als das vom Fotografen des Vertrauens.

Blitz ja, Busse nein

Lassen wir die Frage, ob es um Sicherheit, oder Geldmacherei geht: immerhin trifft es jeden Sünder. Jeden? Nein, während Autofahrer durch Blitzer kontrolliert und abgestraft werden sollen, rast so manch Zweiräder in hoher Geschwindigkeit an den Autos vorbei. Das ist bei einer Tempolimite von 30 km/h auch ohne E-Motor keine grosse Kunst, aber genau so verboten, wie für die Vierräder. Deshalb werden sie auch geblitzt, nur gebüsst nicht. Wo kein Nummernschild ist, kann auch keine Rechnung ausgestellt werden und sowohl herkömmliche Drahtesel, wie auch «langsame» E-Bikes haben keine Nummer-Pflicht. Die stärker motorisierten Fahrräder tragen zwar Schilder, aber nur beim Hinterrad und tauchen deshalb auf den normalen Radarfotos gar nicht auf.

Ein rein muskelbetriebenes Sport-Velo überschreitet bei regulären Umstädten in den immer tieferliegenden Geschwindigkeitszonen die vorgeschriebenen Limiten leicht. Dort, und selbst bei den schwächeren E-Bikes, ist das kein Problem, damit kann man sehr gut leben. Doch «schnelle» E-Bikes, die locker auf 45 km/h beschleunigen, werden in der Praxis höchst selten, bis gar nie zur Kasse gebeten: Die (zu) kleinen Nummernschilder seien teilweise schlicht nicht vollständig erkennbar, so die Basler Kantonspolizei. Das gilt übrigens auch bei Mofas. Gleiches Recht für alle? Nicht im Strassenverkehr.

Keine Ordnungsbusse

Im Gegensatz zu Automobilen werden Zweiräder übrigens, sollten sie per Zufall überhaupt einmal von einer fliegenden Kontrolle erfasst werden, nicht nach Höhe der Geschwindigkeitsübertretung gebüsst. Da es bei allen Fahrradmodellen keine Tachopflicht gibt, kann der Fahrer jederzeit behaupten nicht gewusst zu haben, wie schnell er tatsächlich unterwegs war. Über die Höhe einer allfälligen Busse entscheidet dann nicht der übliche Bussenkatalog, sondern tatsächlich ein Richter(!). Und das auch nur dann, wenn der Geschwindigkeitssünder von einer Polizeipatrouille verzeigt wird. Das komme nur in äusserst wenigen Fällen vor, wie Toprak Yerguz, Mediensprecher der Basler Kantonspolizei gegenüber barfi.ch bestätigt, ist also ist seltener, als ein 6er im Lotto: «Bei einer Geschwindigkeitsübertretung von Fahrrädern kommt es zu einer Verzeigung mit ordentlichem Verfahren. Jedoch muss eine Gefährdung oder Verletzung gegeben sein, damit es soweit kommt.» Eine Ordnungsbusse könne nicht ausgestellt werden, denn dafür müsse es eine Ordnung im Bussenkatalog geben. Und diese existiert schlicht nicht.

Solange dieses Loch in der Bussenpolitik besteht, können Mofa- und Velofahrer selbst in Begegnungszonen weiter um die Wette fahren, auch wenn ein Blitzkasten das festhält. Die Chance, dass dabei eine Geldstrafe droht, ist wesentlich kleiner, als von einem richtigen Blitz getroffen zu werden.