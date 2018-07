Ehe für alle: Was heisst das überhaupt?

Ab dem 1. Januar 2019 dürfen Homosexuelle in Österreich heiraten. Nach Deutschland erlaubt das nächste Nachbarland der Schweiz die gleichgeschlechtliche Ehe. In Deutschland dürfen Homosexuelle bereits seit dem 1. Oktober 2017 heiraten. In Frankreich haben gleichgeschlechtliche Paare schon seit 2013 das Recht auf Eheschliessung. Sogar das erzkonservative Irland, hat kürzlich Homosexuellen den Bund der Ehe ermöglicht. Nur die Schweiz hinkt bei der Gleichstellung wieder einmal hinterher.

Doch die bei den Unterstützern ist die Hoffnung gross, dass es mit der gleichgeschlechtlichen Ehe auch bald in der Schweiz klappen sollte. Hier wartet man schon seit Jahren. Heiratswillige Schwulen und Lesben müssen sich aber noch bis mindestens 2021 gedulden. Und dies, obwohl es bereits seit 2013 eine parlamentarische Initiative «Ehe für alle» gibt. Diese reichten die Grünliberalen rund um Nationalrätin Kathrin Bertschy ein. Die gesetzlich geregelten Lebensgemeinschaften sollen allen unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung offen stehen, fordert die Initiative. Heisst also, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten und heterosexuelle Paare eine eingetragene Partnerschaft eingehen können.

Seit dem Inkrafttreten des Partnerschaftsgesetzes am 1. Januar 2007 können Schwule und Lesben in der Schweiz ihre Partnerschaft registrieren lassen. Sie bekamen damit in vielen Belangen die gleichen Rechten und Pflichten wie Ehegatten. So zum Beispiel im Steuerrecht, im Erbrecht, bei den Sozialversicherungen, bei der Beistandspflicht, im Namensrecht und bei der gegenseitigen Vertretung. Abstriche machen müssen sie beim Zugang zur Adoption und Fortpflanzungsmedizin, dem Vermögensrecht, dem nachpartnerschaftlichen Unterhalt und der Einbürgerung ausländischer Partner. In den ersten fünf Jahren, also zwischen 2007 und 2012, gingen 240 homosexuelle Paare beim Zivilstandesamt in Basel eine Eingetragene Partnerschaft ein. Im Kanton Baselland «heirateten» in dieser Zeit 210 gleichgeschlechtliche Paare.

Und hier versteckt sich auch eines der Probleme der Initiative. Denn das Vorhaben hat eine gewisse Komplexität. Die vollständige Gleichberechtigung beinhaltet nämlich nicht nur den Gang zum Standesamt, sondern die Öffnung der Ehe betrifft auch Fragen von der erleichterten Einbürgerung bis hin zur Fortpflanzungsmedizin. Eine Gesetzesänderung im letzteren Bereich würde eine Verfassungsänderung nach sich ziehen und dafür wäre zwingend eine Volksabstimmung nötig.

Und dennoch stehen die Chancen gut, dass die Rechtskommission des Nationalrates ein beschleunigtes Vorgehen beschliesst. Sie hat bis im Sommer 2019 Zeit, eine Vorlage zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative «Ehe für alle» auszuarbeiten.