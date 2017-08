Ein Facelifting und ein Abgang: Der Tierpark Lange Erlen läutet eine neue Ära ein

Die sichtlich grösste Umgestaltung findet auf der hinteren Seite des Tierparks statt: Der Tierpark wird um eine Fläche von 3000 Quadrameter vergrössert. Auf der hinteren Seite des Parks in Richtung Wiese wird die Strasse zum Waldteil zwischen Wiese und Tierpark sowie der Wald in den Tierpark eingebunden. Der Weg, der bis jetzt noch gerne von Hundespaziergängern und Joggern genutzt wird, ist in Zukunft die Heimat der Wisente.

Dieses Strassenstück wird in Zukunft die Heimat der Wisente - natürlich umgebaut. © barfi.ch

Der Wisent erhält zu der bisherigen 1600 Quadratmeter grossen Fläche nochmals zwei Drittel dazu, darunter gar Waldstücke. Das ist eine Verbesserung der Lebensqualität des Tieres, aber zugleich auch spannend für die Besucherinnen und Besucher des Tierparks.

Die Wisente in ihrem jetzigen Gehege. © barfi.ch

Für diese grosse Veränderung bedarf es 1,1 Millionen Franken, die Finanzierung ist noch nicht vollständig, es fehlen 200'000 Franken. Eine halbe Million stammt von der Ulrich Stamm-Wohltätigkeitsstiftung, die restlichen Beträge kamen und kommen dank Spenden zusammen. «Wir sind guter Dinge, dass wir dank Spenden zum Ziel kommen», sagt Carlos Methner, Präsident des Erlen-Vereins.

Der Bauplan für die neue Wisent-Anlage. © barfi.ch

Bauarbeiten beginnen bald, einzigartige Gehege

Die Vorbereitungen für die Erweiterung laufen schon jetzt auf Hochtouren. Am 18. August hat sich die Baukommission unter der Leitung von Edgar Jenny in der finalen Besetzung gefunden. Die Bauarbeiten werden Mitte September beginnen, zunächst werden die Trassees der neuen Wege und die Leitungen gelegt. Danach folgen die Stützmauern und die Zäune. Die Bewilligung für die neuen Tore sowie die Aussenzäune muss noch eingeholt werden. Im Mai 2018 wird die neue Anlage voraussichtlich abgeschlossen sein. «Bei Tiergehegen ist ein exaktes Eröffnungsdatum schwierig zu definieren», sagt Edwin Tschopp. Denn die Gehege sind jeweils Prototypen, die so vorher noch nie gebaut worden sind.

Moderner Spielplatz für moderne Kinder

Die zweite grosse Baustelle befindet sich gleich auf der gegenüberliegenden Seite, neben dem Restaurant «Lange Erlen». Die Bauarbeiten für den neuen Spielplatz werden planmässig voraussichtlich vor Weihnachten abgeschlossen sein. Die Einweihungsfeier findet im Frühjahr 2018 statt. «Beim Bauplan werden wir wie bei der Finanzierung eine Punktladung erreichen», sagt Edwin Tschopp.

Besucher werden ab jetzt gezählt

Eine bereits umgesetzte Modernisierung der Anlage sticht schon beim Eingang ins Auge. Seit vergangenem Wochenende hat der Tierpark ein Besucherzählsystem. «Wir konnten schon 1'500 Besucher registrieren», erklärt Carlos Meltner. Für das Festwochenende sei es eine ordentliche Zahl, wenn auch noch wenig aussagekräftig. Der Kanton Basel-Stadt verwendet in seinen Institutionen das gleiche, datenschutzfreundliche System.

Das neue Besucherzählsystem im Tierpark Lange Erlen. © barfi.ch

Es gibt keine Gesichtserkennung, die Besuchererfassung registriert die Eintritte auf Hüfthöhe. Die Zahlen dienen der Auswertung, die für den Erlen-Verein wichtig ist. Mit den Besucherzahlen wird eine Dokumentation erstellt, die eine exakte Auswertung erlaubt. Diese Massnahme ist eine von vielen, die die Lange Erlen modernisieren wird. Denn wie so viele Vereine muss der «Verein Lange Erlen» die Zukunft sichern. Das geht nur durch Veränderungen.

Der Verein mit einer neuen Geschäftsführerin

Eine tiefgreifende Veränderung innerhalb des Vereins findet nächstes Jahr statt, wenn Edwin Tschopp als Geschäftsführer pensioniert wird. Seine Nachfolgerin ist die Juristin Claudia Baumgartner. Sie wurde per 1. August 2017 vom Vorstand des Erlen-Vereins Basel zur stellvertretenden Geschäftsführerin ernannt und wird Ende Februar 2018 die Funktion von Edwin Tschopp übernehmen. Tschopp selbst ist ein Urgestein des Vereins Lange Erlen: «Ich habe alle Funktionen im Verein ausgeführt, bis auf den Tierarzt», sagt er lachend. Es wird das Ende einer Ära, doch der Verein ist für die Zukunft gut gerüstet.

