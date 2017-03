Eine Woche nach der Basler Mordnacht: Drogen-Spekulationen und laufende Ermittlungen

Es ist die schlimmste Bluttat in Basel-Stadt seit Jahren: Am Donnerstag vor einer Woche betreten zwei Männer gegen 20.15 Uhr das Café 56 an der Erlenstrasse im Kleinbasel. Sie zücken Schusswaffen, drücken ab und töten zwei Menschen, ein dritter wird schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, seit dem Zeugenaufruf von vergangener Woche wurden noch keine weiteren Erkenntnisse mitgeteilt. Derweil läuft hingegen die Berichterstattung heiss, Boulevard-Medien haben eigene Rechercheure auf den Fall angesetzt. Doch was wissen wir eigentlich, und was ist zur Stunde nur Spekulation?

Was wir wissen:

Das Café 56 an der Erlenstrasse in Basel. ©A.Strässle

1. Die Opfer waren alle Albaner

Wie die Basler Staatsanwaltschaft schon am Tag nach der Bluttat mitteilte, waren alle Opfer albanische Staatsangehörige. Bei den Getöteten handelte es sich um einen 28-jährigen und einen 39-jährigen Mann, der Schwerverletzte ist 24 Jahre alt. Der Verletzte war schon kurz darauf ausser Lebensgefahr.

2. Die Täter entkamen – vorerst

Trotz einer sofort eingeleiteten Grossfahndung entkamen die Täter. Gesucht werden zwei Männer, der Fahndungsbeschrieb der Staatsanwaltschaft lautet: «Ca.30 bis 40 Jahre alt, schwarze Haare, ca. 175 gross. Sie trugen dunkle Kleider. Einer davon eine braune bzw. schwarze Lederjacke. Gemäss verschiedenen Hinweisen handelt es sich bei den Tätern um Osteuropäer.» Sie flüchteten zu Fuss in Richtung Badischer Bahnhof.

3. Es war kein Terrorakt und keine wahllose Schiesserei

Staatsanwaltschaft-Sprecher Peter Gill gab bereits früh zu Protokoll: Ein Terrorakt sei auszuschliessen. Und bereits im Zeugenaufruf vom vergangenen Freitag hiess es: «Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Täter gezielt das Café aufgesucht haben.»

4. Das Café 56 ist ein Szene-Treffpunkt

Wie die Nachbarschaft und die albanische Gemeinschaft im Quartier mehrfach bestätigten, ist das Café 56 vor allem ein Szenetreffpunkt albanischstämmiger Personen. Unter anderem wird deshalb davon ausgegangen, dass es sich um eine gezielte Tat gehandelt hat.

Was wir nicht wissen:

Eine Schar Reporter befragte Nachbarn und Quartierbewohner. ©A.Strässle

1. Das Motiv der Tat

Gerade das Motiv reisst zu Spekulationen hin. Während bereits kurz nach der Tat die Quartierbewohner als erstes ein Beziehungsdelikt vermuteten, verdichteten andere Medien wie «20 Minuten» den Verdacht, dass es sich um ein Drogendelikt oder eine Abrechnung gehandelt haben könnte. Unter Berufung auf Insider schreibt das Portal: «Laut einem Insider wurden einem Drogendealer zwei Kilogramm Heroin gestohlen. Mindestens ein Opfer der Schiesserei soll am Diebstahl beteiligt gewesen sein. Die Attacke sei ein Vergeltungsschlag gewesen.» Die Opfer seien als Touristen in der Schweiz gewesen.

2. Der Stand der Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft informiert nur, wenn ein Anlass dazu besteht. Unter Berufung auf ermittlungstaktische Gründe werden keine Zwischenstandsinformationen verbreitet. Man wolle allerdings zeitnah informieren, wie die Staatsanwaltschaft bereits verschiedenen Medien mitgeteilt hatte. Derweil spekulierte der Fernsehsender Telebasel, ob die Ermittler den Ablauf der Tatnacht nachgestellt hätten. Die Annahme basiert aber lediglich darauf, dass vor dem Tatort Kriminalpolizisten gesichtet worden seien.

3. Wie es um die Fahndung steht

Noch ist nicht bekannt, ob die Täter bereits gefasst wurden oder noch auf der Flucht sind. Da keinerlei Mitteilung über die Festnahme von Verdächtigen eingetroffen ist, ist davon auszugehen, dass sich die Täter immer noch auf der Flucht befinden. Andererseits kann es auch sein, dass aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben wird, ob die Täterschaft gefasst wurde. Spekulationen sind daher hinfällig.

4. Der Hintergrund von Tätern und Opfern

Obwohl gerade das Boulevard-Medium «20 Minuten» ausführlich berichtete und auch ein Foto der Opfer aufgetrieben hat, liegen die genaueren Hintergründe der Beteiligten im Dunkeln: In welchem Verhältnis sie zueinander gestanden haben, in welchem Bereich sie tätig waren und ob es sich tatsächlich um eine Abrechnung im Drogengeschäft gehandelt haben könnte, ist alles offen.

Was wir zur Zeit davon mitnehmen:

Tatort: Spurensicherung in der Nacht vom Donnerstag, 9. März. ©Keystone

1. Es ist die schwerste Bluttat in Basel seit Jahren.

Das Ausmass der Tat ist angesichts der Todesopfer und des bisher bekannten Tathergangs das schwerste Tötungsdelikt der vergangenen Jahre in Basel-Stadt.

2. Die Tat lässt keine Aussage über die Sicherheit im Quartier zu.

Das Kleinbasel und spezifisch das Quartier wegen der Tat als unsicher zu erklären, ist eine Vorverurteilung. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Tat auf spezifische Umstände in Basel zurückzuführen wäre.

3. Die Staatsanwaltschaft informiert erst nach gesicherten Erkenntnissen.

Das Interesse an den Hintergründen der Tat ist gross. Informationen von offizieller Seite werden aber erst weitergegeben, wenn die Erkenntnisse gesichert sind. Die Angabe «zeitnah» kann heissen: In den nächsten Tagen oder Wochen.

4. Eine sachliche Debatte ist noch nicht möglich.

Angesichts der bisherigen Erkenntnisse und Berichterstattungen ist es noch nicht möglich, den Fall sachlich zu diskutieren; es fehlt noch an verwertbaren Fakten. Ob es sich um ein Drogendelikt gehandelt hat oder nicht, ist ungesichert, auch wenn Aussagen von Zeugen und Bekannten gegenüber Journalisten darauf hinweisen mögen.