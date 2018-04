Einfacher verzollen auf dem Smartphone? barfi.ch nimmt «QuickZoll» unter die Lupe

Wieviel Milch darf jetzt zollfrei eingeführt werden, wieviel Fleisch? Mühsam rechnen Baslerinnen und Basler beim Wocheneinkauf im grossen Nachbarkanton zusammen, wieviel Kilo jetzt im Wägeli liegen und wieviel man noch einpacken darf. Man will ja zollfrei bleiben, sich die Verzollungsgebühren sparen, ansonsten rentiert sich der Weg über die Grenze ja gar nicht. Eine neue App der Eidgenössischen Zollverwaltung soll den Einkauf im Ausland vereinfachen.

In der App werden Menge und Preis des Einkaufs erfasst und die Anzahl der Reisenden. Sofort werden die Zollgebühren berechnet. Wer mehr als das erlaubte Kilo Fleisch pro Person in der Einkaufstüte hat, kann via App auch gleich die Einfuhrgebühren bezahlen. Anschliessend muss ein Zeitraum von zwei Stunden definiert werden, in dem die Grenze überquert wird. Damit soll Missbräuchen vorgebeugt werden. Einen Teil verzollen und dann weiter einkaufen soll so verhindert werden. Die Quittung, die die App speichert muss ein Jahr aufbewahrt werden. So behält die Zollverwaltung die Übersicht über die einzelnen Einkäufe des App-Nutzers.

Mehr Mehrwertsteuer in der App

So weit, so gut: Die App gleicht so fast einer Einkaufsliste, die helfen kann zollfrei einzukaufen, oder bei grösseren Mengen, die anfallenden Zollkosten anzuzeigen. Das schafft Transparenz. Einen Haken gibt es dabei. Die Mehrwertssteuer. Für alkoholfreie Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs liegt der Steuersatz bei 2,5 Prozent. Kleider, Alkohol und Dienstleistungen fallen unter den höheren Steuersatz von 7,7 Prozent. «QuickZoll» erkennt aber nur den höheren Steuersatz an. Der wird dann für alle Waren fällig. «Bei der Entwicklung der App hat sich herausgestellt, dass die Bedienung mit zwei verschiedenen Mehrwertsteuersätzen viel komplexer ist und das Eintippen sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde», begründet die Zollverwaltung gegenüber der Zeitschrift «Beobachter» den Mangel.

Der Konsumentenschutz ist darüber nicht erfreut: «Würde man die Option 2.5 Prozent zulassen, gäbe es zwar vermehrt Fälle, bei denen die Waren falsch verzollt würden. Trotzdem müsste diese Möglichkeit zumindest als Option zwingend angeboten werden», sagt André Bähler von der Stiftung für Konsumentenschutz.

Am Ende bietet die App nun auch endlich einen Einblick, wieviel Zoll man denn wirklich bezahlen müsste – und das ist ganz schön happig. Ein Selbstversuch ergibt, dass etwa für jedes zusätzliche Kilo Fleisch 17 Franken Zoll bezahlt werden müssten. Obwohl die App zu einer einfacheren Verzollung des Auslandeinkaufs verhelfen soll, hat sie so gleichzeitig eine abschreckende Wirkung. Denn diese Gebühren sparen wir uns am Ende lieber und kaufen beim regionalen Metzger ein gutes Stück Fleisch für die nächste Grillparty. Das käme dann auch noch günstiger.

