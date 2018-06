Einmalig in der Schweiz: Neuer LED-Screen weist Reisenden am Bahnhof SBB den Weg

Rushhour am Bahnhof SBB in Basel. Der Zug aus Zürich fährt auf Gleis 9 ein. Die Reisenden sind gestresst. Das nächste geschäftliche Meeting naht und die Zeit wird knapp. Mit der Rolltreppe gehts hoch in die Passerelle, doch wohin jetzt? Wo fährt das Tram zum Bankverein und wann fährt es ab? Für viele Reisende, die sich in Basel und am Bahnhof nicht auskennen, war es früher oft schwierig, den Anschluss zum richtigen Tram zu finden. Doch das soll ab heute Geschichte sein.

Gemeinsam mit dem Kanton Basel-Stadt, den Basler Verkehrs-Betrieben und der BLT haben die Schweizer Bundesbahnen (SBB) rund 1.6 Millionen Franken in ein neues Kundeninformationssystem investiert. Es sei schweizweit das erste seiner Art, wie die Verantwortlichen heute Morgen an einer Medienorientierung stolz verkündeten. Regierungsrat Hans-Peter Wessels zeigte sich an der heutigen Einweihung begeistert vom neuen grossen LED-Screen oberhalb der Rolltreppen: «Es passiert sehr viel im und rund um den Bahnhof SBB. Mit den neuen Anzeigetafeln werden die Personenströme in Zukunft besser geführt und der Bahnhof so besser mit der Stadt vernetzt». Auf Anhieb wollte das allerdings nicht klappen. Mit BVB-Erich Lagler zusammen drückte der Regierungsrat einen symbolischen Knopf, um den LED-Bildschirm zu Leben zu erwecken. Aber dieser blieb dunkel. Erst nach etwa dreissig Sekunden sprang das neue Informationssystem an.

Die Anzeigetafeln und der grosse LED-Screen weisen ab heute den Reisenden den Weg und informieren über Anschlussverbindungen innerhalb der Stadt, sowie über die besten Verbindungen zu Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten. «Die ÖV-Familie wird enger zusammengebracht. Dieses neue System verbindet SBB, BLT und BVB», ist Erich Lagler, Direktor der Basler Verkehrsbetriebe, überzeugt. «Mit diesem System ist uns ein grosser Wurf gelungen».

Die neuen grossen Screens sind nur eine von mehreren Massnahmen, mit welchen die Orientierung für Reisende erleichtert werden sollen. Bereits seit April ist die App «Mein Bahnhof» in Betrieb, die bereits vor der Ankunft am Bahnhof über aktuelle Ereignisse, News und Angebote in und um den Bahnhof informiert. In den kommenden Jahren folgen noch Anpassungen an die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und eine Vereinheitlichung und Sichtbarkeit aller Kantenbeschriftungen auf dem Centralbahnplatz.

Wie gefällt Ihnen der neue LED-Screen? Hier geht es zur Facebook-Diskussion.