Endlich Basler Fasnacht: Prächtiger Morgenstraich 2018

Plötzlich wird es für einen Moment ruhig. So still, dass man die eben noch aufgekratzten unzähligen Fasnachtsbegeisterten in der Basler Altstadt kaum noch atmen hört. Seit drei Uhr in der Früh strömen sie in die Stadt, einige Jugendliche kommen direkt von einschlägigen «Morgestraich»-Partys. Gelächter, Begrüssungen, kurze Trommelschläge, all dies verstummt um 3 Uhr 55. «Yystoh!», die Cliquen stehen bereit. Um 0 Grad, trocken. Bedingungen, die früher Basels Zeitungen jeweils mit «kalt aber scheen» titelten.

Die Basler Fasnacht beginnt

Punkt vier Uhr dann der Ruf des Tambourmajors: «Morgestraich - vorwärts, marsch!». Ein lautes Raunen klingt kurz durch die Gassen. Der Auftakt zu den drey scheenschte Dääg beginnt. Die Cliquen setzen sich traditionell alle mit dem gleichen Marsch in Bewegung, Schaulustige zücken die Handys, Die Basler Fasnacht 2018 hat begonnen.

Das trockene Wetter lockte mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadt als noch in den Vorjahren. Ob es wirklich nur am Wetter lag, oder daran, dass die Basler Fasnacht nun zum Weltkulturerbe gehört? Egal, am Wegrand hört man schon viele Jahre nicht mehr nur Baseldeutsch. Wen störts? Die aktiven Fasnächtler spüren nichts davon, unter der Larve existiert nur noch die eigene Traumwelt.

Farbenfroh und kreativ

Die Basler Fasnacht 2018 präsentierte sich bei ihrem Auftakt farbenfroh, stolz und unendlich schön. Die Sujets – soweit bereits deutlich erkennbar – sind poetisch, fröhlich, selten düster, aber dennoch oft ernst. Auffallend kreativen dieses Jahr die Laternen: Ob als grosse Schirmlampe oder Kettenkarussel, vieles wirkt neu und trotzdem vertraut.

Und schon ist der Morgestraich 2018 wieder Geschichte. Was eben erst begann, ist bereits Vergangenheit. Grund für Melancholie gibt es keinen, aber die Gewissheit unsere «drey scheenschte Dääg» haben begonnen. Prächtig wie selten.

<a href="https://barfi.ch/Titelgeschichten/Glyy-goots-los-Nuetzliche-Informationen-rund-um-den-Morgestraich" target="_blank" class="btn btn-success" role="button" style="color:white; margin-bottom:12.5px; text-decoration:none;">Nützliche Informationen rund um den Morgestraich</a><br />

Impressionen vom Morgestraich 2018