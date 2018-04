Endlich: Beisetzung und Gedenkfeier für totgeborene «Sternenkinder» auf dem Friedhof Hörnli

Totgeborene – man nennt sie Sternenkinder – gelten unerklärbarerweise auch heute noch gesetzlich nicht als Menschen, werden weder im Personenstandsregister eingetragen, noch erhalten sie eine Gedenkfeier oder gar das Recht auf ein Begräbnis. Unerträglich und ethisch nicht vertretbar. Spitalseelsorgerinnen des Universitätsspitals Basel USB und des Bethesda Spitals gedenken deshalb nun seit vergangenem Jahr auf dem Friedhof in einer stillen, stark emotionalen Feier den Sternenkindern. Zusammen mit Jacqueline Estoppey, einer Engagierten am USB, haben sie mit anderen lange daran gearbeitet und darauf hingewirkt, dass diese Sternenkinder ihren eigenen Platz bekommen. Barfi.ch hat sie bei diesem Abschied begleitet und ist tief betroffen.

Seit dem 20. Juni 2017 ist das nun so. Zwar werden die sogenannten Sternenkinder auch weiterhin vom Gesetzgeber nicht im Personenregister eingetragen, aber sie erhalten nun, immer am zweiten Dienstag nach Ostern, eine Beisetzung mit anschliessender Gedenkfeier. Diese Woche fand dies zum zweiten Mal statt - für sechzig frühverstorbene Kindern. Die separate Beisetzung von Sternenkindern war zuvor schon seit einiger Zeit möglich, doch mussten die Trauernden auf eigene Initiative unmittelbar nach der Totgeburt ausdrücklich darum bitten. Ohne einen entsprechenden sofortigen Antrag verblieben die kleinen Leichname im Spital und wurden zusammen mit «weiteren Operationsabfällen» kremiert. Auf Betreiben der Spitalseelsorge des Universitätsspitals, sowie der Stadtgärtnerei, wurde diese Praxis im letzten Jahr geändert. Eltern erfahren seither, dass und wo ihr Kind auf einem Friedhof begraben liegt.

Ordentliche Bestattung totgeborener Kinder über alle Religionsgrenzen hinweg

Es ist kalt am vergangenen Dienstagnachmittag. Der Wind bläst und am Himmel künden dunkle Wolken Regen an. Vier Frauen werden die anstehende Abschiedsfeier der Sternenkinder begleiten. Die reformierte Pfarrerin Marianne Pfeiffer und die katholische Seelsorgerin Dr. Kerstin Rödiger, beide am Universitätsspital Basel tätig, Seelsorgemitarbeitende Claudia Meier vom Bethesda Spital und Saxophonistin Noëmi Schwank. Die beiden Seelsorgerinnen ziehen ihre Roben an und der kleine Trauerzug begibt sich, zunächst noch bewusst ohne Angehörige, zur Beisetzung der Urne mit 60 frühverstorbenen Kindern in den hinteren Teil des Friedhofs Hörnli, jenem Teil, der für die Kinder reserviert ist.

Ein rundes Stück Erde mit Rasen ist durch die Friedhofsgärtner bereits ausgehoben, daneben steht die Urne um ins vorgesehene Grab versenkt zu werden. Zuvor wurden die kleinen Totgeburten in 60 winzigen weissen Holzsärgen, etwa von der Grösse einer Schuhschachtel, kremiert. Auch Marc Lüthi nimmt an der Bestattung der Sternenkinder teil. Dem in wenigen Wochen aus dem Amt scheidenden Friedhofsdirektor ist diese Art von Abschied sehr wichtig, er will persönlich dabei sein. Die jetzt endlich eingeführte Bestattung frühverstorbener Kinder war ihm immer ein grosses Anliegen.

So nah und doch wie Sterne am Himmel

Nach kurzen und leisen Sopransaxophonklängen spricht Marianne Pfeiffer über die kurze Zeit, welche die Frühverstorbenen auf der Welt, nicht aber gesetzlich als Menschen registriert waren. Sie seien so weit weg, wie die Sterne am Himmel.

Kein Grabstein, keine Namen: Auf einem Stück Rasen wird das Urnengrab für die Sternenkinder ausgehoben.

Die Sternenkinder werden der Erde übergeben. Ein Ort der Hoffnung, an welchen die Betroffenen immer wieder zurückkehren können, wie es Kerstin Rödiger beschreibt. Unter den leisen Tönen des Saxophons wird das Grab mittels eines Gänseblümchens und Wasser gesegnet, danach binden alle Anwesenden unter leisen Musikklängen ein Regenbogenband an die schützende Hecke hinter dem Grab, bevor es zur Gedenk- und Trauerfeier in die schwarze, konfessionslose Kapelle geht.

Kerstin Röderer, katholische Seelsorgerin (li.) und Marianne Pfeiffer, protestantische Pfarrerin am Universitätsspital Basel (re.)

Die ersten Trauernden sind bereits eingetroffen. Darunter auch eine Mutter, die anlässlich der Feier endlich ihrer vor drei und fünf Jahren frühverstorbener Kinder auf dem Friedhof gedenken kann. Der Anlass tue ihr sehr gut, denn vergessen könne sie die beiden Ereignisse nicht. Sie sei sehr glücklich seither Mutter eines gesunden Kindes geworden zu sein, denn sie wisse nicht, wie sie das Schicksal ihrer Totgeburten sonst ausgehalten hätte. In kleinen Gruppen stossen weitere Frauen zur besinnlichen Feier dazu, erstaunlicherweise aber nur ein einzelner Mann. Auf einem Stuhl liegen mit einigen Stiften Steine: Grosse wie kleinere. Sie sollen die Sternenkinder symbolisieren, stehen auch für Schweres und die Ewigkeit. Man kennt die Steine aus der jüdischen Bestattungskultur, wo kein Blumenschmuck zu finden ist und die Steine unter anderem die Gleichheit aller Menschen symbolisieren.

Die Steine symbolisieren die verstorbenen Sternenkinder

Nun wird das Gedicht der Betroffenen M.R. durch Nina Theurillat vom Verein Sternenkinder. vorgelesen. In «Reise auf dem Regenbogen» schreibt sie:

Bei mir ist alles schwarz

Viel schwarz, ein unendliches Loch.

Tiefe Trauer, schreckliche Wut und unendliche Verzweiflung.

Der Gedanke an Farbe schmerzt.

Farbe ist Hoffnung, Freude und Zukunft.

Ich will keine Farbe!

Die dunkelschwarzen Decken der Trauer hüllen mich ein.

So fühl ich mich verbunden mit meinem Kind.

Die Anwesenden wählen jetzt sorgfältig einen der Steine aus und zeichnen ihn mit einem oder mehreren Namen. Auch ich, seit Beginn der Feier unvorgesehen nicht mehr Berichterstatterin, sondern Betroffene, greife zum Stift, denn längst Vergessenes oder vielmehr vergessen Geglaubtes hat mich in der vergangenen Stunde übermannt.

Mit den Steinen begeben wir uns langsam, Schritt für Schritt gemeinsam und wieder unter den Klängen der Klarinette, jeder seinen eigenen Gedanken nachgehend, vorbei an verschiedenen Gräbern zur ersten Station des für den Anlass vorbereiteten Weges. Es ist ein Brunnen, hier sprudelt das Wasser für die Gräber. Er steht für das Leben, Bewegung und Fluss. Alle Anwesenden sind eingeladen einen Schluck Wasser zu trinken, als Symbol um den weiteren Weg gestärkt zu begehen.

Der Brunnen ist die erste Station auf dem Trauerweg

Beim zweiten Halt, einem noch mit bunten Ostereiern geschmückten Baum, wird Gott angerufen. Neben Blumentöpfen, Engelsfiguren und Kerzen liegt hier auch ein kleiner toter Vogel. Die Gemeinschaft registriert es, jeder macht sich seinen eigenen Reim darauf. Nacheinander legen die Teilnehmenden ihre Steine dann an den für sie geeigneten Ort unter den Baum. Der einzige anwesende Mann spricht dabei drei weibliche Namen aus. Betrauert er mehrere Verstorbene oder sind es die Namen eines Sternenkindes? Auch ich lege behutsam meinen Stein, beschriftet mit der Zahl «5» hin. Es fällt mir schwer die Tränen zurückzuhalten. Gemeinsam wird das deutsche Volkslied: «Weisst du, wie viel Sternlein stehen» angestimmt. Der Text stammt vom evangelischen Dichter Wilhelm Hey (1789–1854), der ihn 1837 erstmals veröffentlichte.

Ich singe lautlos mit.

Zweite Station: Unter diesem Baum werden die zuvor beschrifteten Steine abgelegt

Über der letzten Ruhestätte blüht der Frühling

Nur wenige Meter entfernt befindet sich die dritte und letzte Station inmitten blühender Bäume. Auf dem Boden rund um den Betonblock, in welchen Kerzen gestellt werden können, ein rosa Blütenmeer. Jemand nimmt eine Handvoll davon und lässt sie vom Wind wegtragen. Für die Betroffenen mag hier die Zeit still stehen. Es gibt fast keine Worte, um in dieser Situation von Hoffnung zu sprechen, sagt eine der Seelsorgerinnen, derweil die Vögel laut zwitschern. Wieder wird aus dem Gedicht der selber betroffenen Mutter zitiert.

Leise weben sich dünne Fäden von blasser Farbe in mein Leben.

Ich entferne Sie – verbanne Sie, denn Sie bedeuten für mich Vergessen.

Die tägliche Entscheidung weiterzuleben bringt weitere farbige Flecken.

Diese Flecken lassen kleine schöne Momente zu.

Die Momente lassen weiter Strahlen von Licht in den Alltag.

Dritte Station: Hier werden die Kerzen angezündet

Die Mütter und Väter sind auf dem Weg der Trauer, aber auch auf dem Weg in ein Weiter. Als Erinnerung an die dünnen Momente und das zarte Grün wird an dieser Stelle eine Kerze entzündet. Im Hintergrund ist das Rauschen der Windräder auf dem offiziellen Kinderfriedhof, angelegt für die Menschen, welche wenigstens eine kurze Zeit leben durften, zu hören. Es wird geweint, gebetet und einige sind tief in Gedanken versunken. Alle erhalten eine im vergangenen Advent geschriebene Karte mit «Hoffnungselfen». Das sind Gedichte aus elf Worten zur Begleitung der Trauernden. Auf meiner steht geschrieben:

Hoffnung

die begegnet

Freunde Fremde Menschen

die lächeln, hören, helfen

Hoffnung

Die Gedenkfeier geht zu Ende. Sie hat Fragen aufgeworfen, längst vergessen geglaubte Erlebnisse wieder hervorgebracht. Die zu Beginn vorhandene unterschwellige Reserviertheit gegenüber dem Rahmen dieser Bestattung von Sternenkindern ist der Überzeugung gewichen, dass die Einführung dieser Gedenk-Orte und Erinnerungsfeiern für frühverstorbene Kinder wichtig und wertvoll sind. Endlich.

Möchten Sie sich zum Thema äussern? Hier geht es zu den Kommentaren.