Endlich ein Daheim: 200 Tiere fanden bei einem Basler Ehepaar ein Dach über dem Kopf

Eigentlich ist Olivier Bieli als Polizist unterwegs, dann steht er für Ruhe und Ordnung in der Stadt ein. Doch auch in seiner Freizeit engagiert sich der Bottminger für das Wohl anderer, mit seiner Frau Rebecca ermöglicht er auf dem «Gnadenhof Papillon» im Elsass gequälten, alleingelassenen Tieren ein zweites Leben. Ein schönes Leben soll es sein.

Der idyllisch gelegene Gnadenhof «Papillon». © barfi.ch

Idyllisch gelegen

«Scheidungskinder»: Wenn eine Ehe in die Brüche geht, braucht das Pferd oft ein neues zuhause. © barfi.ch

Der Hof ist idyllisch gelegen, kurz vor einem kleinen elsässischen Dorf. Seit fünf Jahren leben die 32-jährige Rebecca und der 33-jährige Olivier Bieli auf dem Gnadenhof «Papillon», der Arbeit gehen die beiden Basler noch immer in der Stadt nach. «Wir engagieren uns ehrenamtlich für die Tiere», erklärt Olivier Bieli. Ohne ihre Alltags-Jobs wäre dieses Engagement nicht möglich. «Wir kämpfen immerzu mit den Finanzen», so Rebecca Bieli. Doch die Tiere können von Glück reden - oder eher bellen, wiehern und grunzen.

Rebecca Bieli mit dem geretteten Pferd Java (Quelle: Facebook / Schweizerische Hunde- und Katzenrettung )

Unglaublich viele Anfragen

Robbie fand auf dem Gnadenhof ein zuhause. Seine Beine sind seit einem Autounfall gelähmt, dank eines Rollstuhls kann er problemlos spazieren. © barfi.ch

Zunächst waren auf dem Gnadenhof Hunde und Katzen zuhause. Doch mit den Jahren fanden die verschiedensten Tiere den Weg zum «Papillon». Auf dem Hof sind nun neben den Hunden auch Pferde, Hasen, Meerschweinchen, Gänse, Hähne, Schweine, Hühner, ja sogar Schafe und Ziegen zuhause. Für rund 200 Tiere sind Bielis verantwortlich. «Wir haben immer unglaublich viele Anfragen für Tiere, die ein Zuhause suchen», sagt Olivier Bieli. Nur für wenige Tiere übernehmen die vorherigen Besitzer die Unterhaltskosten

Naschmoment: Olivier Bieli gibt der Ziege ein Stück Brot. © barfi.ch

«Scheidungskind»

Die Tiere auf dem Hof stehen für traurige Schicksale: So sind zwei Pferde aus Hefenhofen im Thurgau. Ein Pferd war sozusagen ein Scheidungskind. «Die Frau musste nach der Scheidung einer Arbeit nachgehen und hatte weder Zeit noch Geld für ihr Pferd», so Bieli. Ein Verkauf war nicht möglich. Und statt des schweren Ganges zum Metzger, konnte sie ihr Pferd in die Obhut der Tierliebhaber im Elsass geben. Viele Tiere kämen so auch zu ihnen, sagt Olivier Bieli.

© barfi.ch

Zufrieden grunzen

Drei riesige Schweine liegen gemütlich in ihrem Gehege. Sie stammen aus einem Messie-Bauernhof in Deutschland, gerettet wurden sie von Tierschützern. «Sie erzählten uns Schlimmes: Überall war Dreck, die Tiere waren ganz ungepflegt. In einem Schwein steckte anscheinend gar ein Messer». Obwohl Schweine auf dem Hof eigentlich nicht vorgesehen waren, nahm Olivier Bieli drei kleine Ferkel auf. Aus diesen drei Tieren sind nun grosse ausgewachsene Schweine geworden. Zufrieden liegen sie im Stall. Als Olivier Bieli sich zu ihnen setzt und sie streichelt, grunzen sie zufrieden. Es scheint, als wissen sie, dass es ihnen gut geht.

Olivier Bieli bei zwei von den drei geretteten Schweinen. © barfi.ch

Auch in Rumänien

Neben dem Gnadenhof Papillon engagieren sich Bielis in Rumänien für Hunde und Katzen. Der Verein «SHKR - Schweizerische Hunde- und Katzenrettung» setzt sich für die Kastration von Haus- und Strassentieren ein, in der Schweiz, Frankreich, Rumänien, Spanien und Deutschland. «Wir haben glücklicherweise ein gutes Verhältnis mit dem Gemeinderat vor Ort in Rumänien», sagt Rebecca Bieli. Dies erleichtere viel und sie könnten ihrer Arbeit sehr gut nachgehen. Regelmässig fliegt die Tierliebhaberin nach Rumänien, wo eine Mitarbeiterin in Tierheim führt.

Die geplagten Tiere führen auf dem «Gnadenhof Papillon» ein friedliches Leben. © barfi.ch

«Wir tun es für die Tiere»

Beste Freunde: Die Gans und der Hahn freundeten sich auf dem Gnadenhof an. © barfi.ch

Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich. Der Gnadenhof Papillon sowie die SHKR sind au freiwillige Helferinnen und Helfer angewiesen. Der Verein zählt jetzt schon 400 Mitglieder. Dies seien zwar viel mehr, als sie bei der Gründung erwartet hätten, doch der tägliche Kampf ums Überleben begleitet das Ehepaar Bieli. Zudem tragen die beiden jungen Leute eine grosse Verantwortung. Weshalb wählen zwei junge Leute diesen ungewöhnlichen Weg? Ein Leben mit wenig Luxus, wenig Reisen und täglichen Herausforderungen? «Wir tun es für die Tiere», sagen beide fast zeitgleich. «Die Tiere können ja nichts dafür, dass es ihnen schlecht geht. Wir helfen ihnen gerne», sagt Rebecca Bieli. «Sie geben viel zurück.» Und mit einem Blick in die Hundeaugen, die Rebecca in diesem Moment anstrahlen, ist keine weitere Erklärung notwendig.

«Die Tiere geben viel zurück», sagt Rebecca Bieli. (Bild: Facebook / Schweizerische Hunde- und Katzenrettung)

Möchten Sie den Gnadenhof Papillon selbst besuchen oder sich gar engagieren? Weitere Informationen finden Sie hier.

Möchten Sie sich dazu äussern? Hier geht es zu den Kommentaren.

Weitere Titelgeschichten finden Sie hier.