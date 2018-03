Erfolgreich: 10-jährige Kandidatin aus Basel singt bei «The Voice Kids»

Wir treffen das grosse Talent, die kleine Alycia, begleitet von Ihrer Mutter und Schwester bei Hitzberger am Aeschenplatz zu einem Zmittag. Die Schülerin hat bereits einen «stressigen» Morgen hinter sich mit Übersetzungstest in Französisch und einem Diktat in Deutsch. Um 14 Uhr geht’s mit der Schule in den Zolli, kein Medientermin, sondern einen Besuch mit der Klasse. Die Idee für eine Teilnahme bei «The Voice Kids» stammt von ihr selbst und ist nicht etwa der Wunsch einer überehrgeizigen Mutter. Die ganze Familie war schon immer sehr musikalisch. Mama ist Berufspianistin und unterrichtet nicht in Kinderzimmern, sondern an der Musikakademie Basel. Der vor drei Jahren verstorbene Vater war Gitarrist. Auch Schwester Anthea ist künstlerisch unterwegs. Sie studiert Modedesign in Zürich und designt und näht die Outfits ihrer Schwester für die Fernsehauftritte.

Wenn man daran denkt, dass sich anfänglich 10'000 Kinder für «The Voice Kids» beworben hatten, ist es um so erstaunlicher, dass Alycia zu den 99 Auserwählten zählte, die an die Blind Auditions in Berlin eingeladen wurden. Die ganze Familie reiste bereits drei Mal in die deutsche Hauptstadt. Alleine für die Blind Auditions waren sie zwei Wochen lang vor Ort. «Das war sehr stressig und ich musste den verpassten Schulstoff in Berlin pauken», sagt Alycia. Die Mitschüler der fünften Primarklasse der Sevogelschule hätten ihre bisherigen Auftritte am Fernseher gespannt mitverfolgt.

Unter Nenas Fittichen

Mit ihrem ersten Lied «Clown» von Emeli Sandé wusste sie die Jury rasch zu überzeugen. Gleich zwei Juroren, das Gespann Nena und Tochter Larissa, sowie Max Giesinger drehten sich für sie um. Nena gefiel besonders, dass Alycia niemanden kopierte. Den Song wählte sie, weil Emeli Sandé so schön singen würde. Nenas Vorschlag, das Basler Talent nun unter ihre Fittiche zu nehmen und zu fördern, ist umso vielversprechender, als bereits letztes Jahr die Siegerin Sofie aus der kleinen Gruppe des deutschen Superstars stammte. Das verpflichtet.

Das Singen ist bereits seit ihrem dritten Lebensjahr ihre grosse Leidenschaft sagt Alycia zu barfi.ch. Wenn der Radio lief, hat sie immer mitgesungen, erzählt ihre Mutter lachend. «Zum Unglück der Nachbarn singt sie am liebsten vor dem Schlafengehen», was schon die eine oder andere Reklamation zur Folge hatte. Auch Stepptanz und Brazilian Jiu-Jitsu gehörten noch bis vor Kurzem zu ihren Hobbys. Seit Anfang Jahr hat Alycia mit dem Eiskunstlauf eine weitere, neue Leidenschaft entdeckt, der sie seither zwei Mal wöchentlich in der St. Jakob-Arena frönt. Doch die Musik bleibt klar an erster Stelle. Nach dem bisherigen Erfolg im deutschen Fernsehen mehr denn je.

Zuerst Wirtschaft dann Gesang

Selbst wenn die weiteren Sendungen – und sie ist schon sehr weit vorne dabei – aufs Podest führen sollten, eine professionelle musikalische Karriere kann sie sich heute noch nicht vorstellen. Zuerst möchte sie studieren. Wirtschaft steht im Vordergrund, um später einmal nicht nur Künstlerin, sondern auch gestandene Geschäftsfrau zu sein. Doch der ganz grosse Traum ist einmal bei X Factor in Grossbritannien oder gar den Vereinigten Staaten aufzutreten. Weil der Vater Amerikaner war, beherrscht sie die englische Sprache perfekt, war auch schon viele Male in den USA zu Besuch. An Ostern geht es deshalb nicht zum ersten Mal mit Mama zur 103-jährige Oma in Miami.Daneben spricht sie genauso perfekt Ungarisch, die Sprache ihrer Mutter.

Ob Alycia es nach den Blind Auditions und Battles in den Sing Offs weiterschafft und somit im Finale der «The Voice Kids» sein wird, entscheidet sich am 8. April. Ein Scheiten kommt weder für die junge Künstlerin, noch das Fachpublikum in Frage. Doch die Hürde ist hoch, barfi.ch ist dennoch überzeugt bald über einen grossen Erfolg unserer Basler Alycia berichten zu dürfen.

