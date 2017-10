Erfolgsgeschichte Bäckerei KULT bald auch im St. Johann

Noch keine zwei Jahre ist es her: Anfang Dezember 2015 wagten junge, innovative, irgendwie verrückte Köpfe den Neu-Start der ältesten Bäckerei Basels. Im Rahmen einer We-Make-It-Kampagne ermöglichten 350 Personen das Projekt. Massgebliche Unterstützung kam auch vom Vermieter Bruno Kopp, der die Räumlichkeiten zu einem symbolischen Mietzins, überdies Backöfen und viel weiteres Backstubeninventar günstig zur Verfügung stellte. Die zum Teil exotisch anmutenden Produkte fanden schnell reissenden Absatz, in der Zwischenzeit werden KULT-Brote- und Brötchen sogar im Globus verkauft.

Viel Arbeit und ein scheinbar gut funktionierendes Konzept ermöglichen es den beiden Gründern – Lea Gessler und Leon Henz – bereits jetzt, ihr Geschäft auszubauen. Mit einer «grossen Schwester» im St. Johann, wie sie es ausdrücken, soll die Erfolgsgeschichte weitergeführt werden. Im ehemaligen Kleiderladen «Einkaufs Spass» an der Elsässerstrasse 43 wird künftig von der Konfi bis zu den Tortenbödeli alles von Hand produziert.

Noch stehen die Stühle auf dem grossen Tisch, wo in Zukunft gebruncht, geluncht oder einfach nur ein Kaffee getrunken werden kann. Er ist ein Geschenk der GGG.

Den Gründern und dem – mittlerweile auf dreissig Personen(!) – angewachsene Team wurde es in den angestammten Räumlichkeiten zu eng. Die nur für Brote ausgerichtete Bäckerei an der Riehentorstrasse wird diese Aufgabe auch weiterhin erfüllen. Kuchen, Brunchs und Workshops soll es in Zukunft am neuen Ort geben. Inklusive kleine Konzerte und Matinées. «Wir werden die Grenzen des neuen Ofens ausloten», sagt Leon Henz lachend. Ein Ofen mit eigener Abluft war eine der behördlichen Auflagen, denn in der neuen Bäckerei darf nicht gekocht werden. Ei im Töpfli, Suppen oder geröstetes Grenola fürs Birchermüsli sollen deshalb im gleichen Gerät zubereitet werden, wie die Backwaren.

Leon Henz, der im Quartier wohnt, wurde durch einen simplen Zettel am Ladengeschäft auf die neue Lokalität aufmerksam. Bald war man sich mit dem Vermieter einig und ein Baugesuch konnte im vergangenen Dezember eingereicht werden. Bei der heutigen Besichtigung wird klar, weshalb sich das Team für diesen Standort begeisterte. Der grosse Raum ist hell und freundlich. Die drei befreundeten Grafikerinnen haben durch ihre Gestaltung einer Wand sowie des WCs mit wunderbaren kleinen Zeichnungen ganze Arbeit geleistet.

Li: Anna Weber, Annina Burkhard + Cora Meyer gestalteten die Wand. Re: Detail

Mit der Metzgerei Pippo, die nur ein paar Häuser weiter wirkt, wurde rasch eine Zusammenarbeit gefunden. Der «Pippo im Schlafrock», ein Würstli im Teig, wird eine der neuen KULT-Kreationen. Und neben den beliebten Sauerteig-Workshops sollen weitere Kurse angeboten werden. Zum Beispiel ein Buttergipfeli-Workshop und bald auch Weihnachtsgutzi-Backkurse. Wer das Rezept vom vergangenen Jahr für die Rosa Pfeffernuss nachgebacken hat, weiss, dass die Weihnachtsplätzchen aus der KULT-Bäckerei sehr, sehr lecker schmecken. Wir sind zuversichtlich, dass auch die «Weggli mit Loch» bald nicht mehr in der Testphase stecken und ihrem Namen «Bagel» alle Ehre machen werden.

Der Erfolg der Expansion scheint garantiert. Auch Apple begann einst mit einer einzigen kleinen Produktionstätte. Und ehrlich: Was schmeckt besser – ein iPhone aus Cupertino, oder das Ei-Töpfli von KULT?

Am Samstag, den 4. November pünktlich um 8 Uhr morgens ist es soweit. Ein vielfältiges musikalisches Angebot, T-Shirt-Druckstation, Architekturführung und Tombola laden zur Eröffnung der neuen KULT-Bäckerei an der Elsässerstrasse 43 ein.

Beide KULT-Bäckereien sind jeweils Dienstag bis Sonntag geöffnet.

