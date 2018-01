Erfolgsgeschichte Gastrag feiert 50. Geburtstag

Sein Abschluss an der Hotelfachschule in Lausanne führte ihn zu Stationen auf der ganzen Welt, bis ihm Ueli Prager die Direktion der fünf Zürcher Mövenpick-Betriebe übertrug. Gerne sagte er dazu später: «Ohne Ueli Prager wäre ich einfach Wirt geblieben». 1965 übernahm er das Basler Bahnhofbuffet, welches er bis 1986 führen sollte. Auf seine ureigene Weise.

Systemgastronomie in der Schweiz

Der Wirt eines Bahnhofbuffets hat genug zu tun, war die Devise der SBB. Nebenjobs waren untersagt. Diesen Passus hatte Emil Wartmann in seinem Vertrag. Akzeptieren konnte er die Klausel nie. Aber vielleicht umgehen? Als der Bahnhofwirt von Basel für die Weltausstellung 1967 in Montreal das Konzept des Schweizer Restaurants entwickeln durfte, gründete er noch im gleichen Jahr die Gastrag AG. So blieb er der SBB vertragstreu, doch besass als Privatperson plötzlich eine Firma, die Konzepte für neue Restaurants schuf und in wenigen Jahren schweizweit mehr als 60 Betriebe führte. Die ganzen Da Robertos & Co., Mr. Pickwick, Mister Wong sind nur einige der bekannten Namen.

Feiern wie im alten Rom

Emil Wartmann war nicht nur der Gastronomie zugetan, sondern auch der Kunst. Und wie keine anderen wussten er und seine Frau Hanni wie man Feste feierte. Richtige Feste, grosse Feste, unvergessliche Feste. So lud das erfolgreiche Paar 1986 schon mal zur Römischen Nacht im Wenkenhof und empfingen die geladenen Gäste auf Sänften liegend als Caesar und Cleopatra. Sein grosser Freundeskreis mutierte für eine Nacht zu römischen Untertanen in Originalkleidung und begrüssten die Herrscher des Abends mit Knicks, Handkuss sowie zahlreichen Ehrerbietungen. Der sonst äusserst bescheiden auftretende Emil Wartmann war für einmal Kaiser und liess sich mit Augenzwinkern von seinen Legionären und deren Partnerinnen feiern.

Doch Schnaps ist Schnaps und Arbeit, Arbeit. Selbst für einen Wirt. Und so waren die Feste grossartig, aber selten. Denn da war noch seine Familie und vor allem, wie angesprochen, das leidenschaftliche Interesse an moderner Kunst. Seine Sammlung umfasste u.a. viele «Eat-Art-Objekte», auch liess er den malenden Metzger Corpaato seine blutigen Metzgete zelebrieren. Während Jahren malte der weltbekannte Schweizer Künstler mit deutschen Wurzeln Dieter Roth für seinen Freund Emil, so auch das «Allerweltsbild» in der Brasserie des Bahhofsbuffets.

Auktion von Christies 2000 für die Sammlung Emil Wartmann statt. U.a. wurde auch «Der Koch Willi» von Varlin angeboten. Bild: keystone

Übergabe an Robert Keppler...

Die Unternehmens-Übergabe an seinen langjährigen Mitarbeiter und engen Vertrauten 1992 ging reibungslos über die Bühne. Der renommierte Fachverlag «Foodservice» verlieh dem Firmengründer den begehrten «Hamburger-Preis» und würdigte ihn in der Laudatio mit folgenden Worten: «Der Vorbildcharakter der Gastrag kommt besonders in jener Art und Weise zum Tragen, wie Wartmann sein Lebenswerk an die nächste Generation weiterreichte». Der Patron verstarb 2008 mit 81 Jahren.

In der Ära von Robert Keppler wuchs die Gastrag ohne ihren Mentor kräftig weiter, es entstanden Erfolgsmarken wie Papa Joe’s. Diese wurden mit den Mr. Pickwick Pub-Unternehmen konsolidiert. Indem sie sich von 20 kleineren Betrieben verabschiedete, konzentrierte sich die Gastrag noch stärker auf Mister Wong und Papa Joe’s.

Papa Joe's und Kohlmanns am Barfi sind nur zwei der 20 von der Gastrag betriebenen Restaurants

... und 2008 an Richard Engler

Vor zehn Jahren wurden die Geschäfte wiederum intern an Richard Engler, den langjährigen Stellvertreter Kepplers, weitergegeben. Er führte die Brands Kohlmanns und kuuhl – Elsas Alpchuchi in Basel ein und eröffnete neue Mister Wongs und Papa Joe’s in Ascona. Mit 325 Mitarbeitenden in 23 Betrieben, davon 20 Restaurants und drei Hotels, floriert das Unternehmen wie zu den besten Zeiten des Gründers. Am Montag, 4. Juni feiert die Gastrag ihren Geburtstag. Im Papa Joe's und im Kohlmanns werden abends zwischen 400 und 500 Gäste erwartet. Auch die Basler Bevölkerung wird an diesem Tag in den Genuss von Bier und Brezen kommen, die den ganzen Tag über vor dem Casino verteilt werden. Herzliche Gratulation.