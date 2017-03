Es goot los: Ladärne-Ypfyffe in der Basler Innenstadt

Es pfyfft, überall in der Stadt. In den Gassen, um die Ecken, auf die Plätze, hell und klar: Die Stammvereine übernehmen langsam die Innenstadt, die Vorboten von Frau Fasnacht kommen, sie wird in wenigen Stunden das Kommando über Basel haben. Von den Ateliers, Bastelstuben und Lokalen in der ganzen Stadt führen die Cliquen jetzt ihre Laternen ins pochende Herz der «scheenschte drey Dääg».

Spyyrsches? S liggt ebbis in dr Luft.

S Ladärne-Ypfiffe: Es heisst selbstverständlich so, weil nur gepfiffen wird. Die Tambouren lassen ihre Trommeln noch zu Hause, die Guggen und die Wäägeler schauen zu, wie die kleinen und grossen Kunstwerke in die Stadt rollen. Ehrenvoll begleitet von Pfeiferzügen in wetterfesten Kleidern. Denn jetzt, noch schnell am Sonntagabend, ist der Regen wieder über die Stadt gekommen.

Loos, das isch unseri Kunscht!

Dabei sind grosse und kleine Werke: Die imposante Zugslaterne, mit dem Sujet, das Kunstwerk und der Stolz jedes Stammvereins. Aber auch Stäggeladärne, die man schon seit Jahren mit sich im kleinen Zyygli herumträgt; man spielt ja nicht jedes Jahr ein Sujet aus. Einige der Laternen sind noch mit Leintüchern verhüllt, wenn sie in die Innenstadt getragen oder gezogen werden, andere zeigen ihre Kunst bereits ohne Scham ganz offen.

I kha nimmi waarte...

Dann, wenn die Ladärne oder vulgo: «Lampe» deponiert ist, genau dort, wo man sich zum Morgestraich besammeln wird, verstummen die Klänge langsam wieder. Hier und da wird noch eine Runde gedreht, ein paar Unverwüstliche machen damit quasi noch einmal die letzte Marschübung und dann herrscht Ruhe. Für die magischen letzten vier Stunden bevor es endlich, endlich heisst: «Morgestraich! Vorwärts, marsch!».

