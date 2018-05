Eventübersicht: An Pfingschte gohts am ringschte

Es sind Mini-Ferien, die uns bevorstehen. Erst nächsten Dienstag beginnt wieder der Arbeitsalltag, zumindest für die meisten. Wer nicht im Stau Richtung Süden steht, kann in Basel und der Umgebung ein langes Wochenende voller Abwechslungen erleben.

Das lange Wochenende beginnt mit Kunst: Am Freitag, den 18. Mai 2018 wird die Ausstellung von Laura Chaplin, der Enkeltochter des weltberühmten Komikers Charlie Chaplin, eröffnet. Die Ausstellung steht unter dem Thema: «Live the life you love, love the life you live.»

Ebenfalls eröffnet wird am Samstag den 19. Mai 2018 die «Summer-Kunschti» auf der Kunsteisenbahn Margarethen. Dort gibt es eine bunte Welt aus Sport und Spiel für jeden und jede zu entdecken.

Über das gesamte Pfingstwochenende, von Samstag bis Montag findet im Erlebnishof des Tierparks Lange Erlen ein kunterbunter Flohmärt statt. Der Erlös kommt dem Tierpark zugute.

Ein Highlight erwartet Musik-Fans am Samstagabend: Dodo & Friends treten zusammen im Rhypark auf. Die Friends sind: Nemo, Lo&Leduc, Dabu Fantastic, Marc Sway, Rita Roof, Carla Puccini und De Luca, begeben sich auf eine Reise in die musikalische Vergangenheit.

Als kleines Mimpfeli kann am Montagmorgen, den 21. Mai 2018 im Café Huckebein in Klein-Basel ein veganer Pfingstbruch genossen werden.

Die Details zu den Veranstaltungen und viele weitere Events finden Sie in unserer Eventsübersicht für das Wochenende:

Freitag, 18. Mai 2018

Ausstellung - Laura Chaplin

Die in Vevey am Genfer See lebende Künstlerin und Enkeltochter des weltberühmten Komikers Charlie Chaplin, zeigt vor Energie, sprühende, magisch anziehende Gemälde zum Thema: "live the life you love, love the life you live".

Ort: Radisson Blu Hotel Basel

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Für die Harry Potter-Fans: Quidditch-Training

Basel Basilisks ladet wieder zum wöchentlichen Training ein. Quidditch ist ein schneller, gemischtgeschlechtlicher Vollkontaktsport, ein wenig eine Mischung aus Rugby, Handball und Völkerball. Das Training ist für alle Interessierten offen. Mitbringen muss man: wetterangepasste Kleidung (es wird draussen trainiert), Trinkflasche und wenn möglich Nockenschuhe (sonst normale Turnschuhe).

Ort: Margarethenpark, Gundeldingerstrasse, 4053 Basel

Zeit: 18:00 bis 20:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Meditieren lernen

«Meditieren Lernen – eine grosse Bereicherung für jeden!»

Dieser Kurs erklärt praxisnah die Grundlagen und Funktionen von buddhistischer Meditation und wie man sie in den modernen Alltag integrieren kann.

Ort: Kadampa Meditationszentrum Basel, Turnerstrasse 26, 4058 Basel

Zeit: 19:00 bis 20:15 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Spring Session: Beauty & the Beats

Die letzte Spring Session vor dem Sommer sorgt definitiv für Überraschungen: Die Ein-Mann-Band beauty & the beats harkt knackige Beats live unter jazzige Klänge von Trompete, Alphorn, Keys und Vocals, loopt sich zum Orchester und pflanzt den verbindenden Samen des menschlichen Potentials ins Herz jedes Liedes. Die abwechslungsreiche Alchemie von Instrumenten, Loops und Samples ergibt einen relaxt-jazzigen Sound mit elektronischen Überraschungen, die projizierten Visuals tragen uns um eine Welt voller Wunder.

Nach 40 Konzerten in 6 Ländern nun der Fokus aufs Schweizer Publikum.

Ort: Wohnzimmer in der Markthalle Basel

Zeit: ab 20:30 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Salsa vs Disco w/ DJ Theo

Der höchste Club und Bar in der Schweiz heisst Sie herzlich Willkommen.

In 105 Metern Höhe (31st Floor des Messeturms) findet die Party Salsa vs Disco auf zwei Dance Floors statt. Top Salsa, Bachata, Merengue & Latin Hits mit DJ Theo

Ort: Bar Rouge Basel, Messeplatz 10, 4058 Basel

Zeit: ab 22:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Samstag, 19. Mai 2018

Jana Fitness Beine+Po Workout

Fitness direkt über dem Rhein: Das Fitnessprogramm für Mann und Frau! Fettverbrennung und Muskeltoning für Unterkörper pur! Am Basler Rhein!

Ort: Wettsteinbrücke

Zeit: 09:00 bis 10:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Eröffnung «Summer-Kunschti»

Die Summer-Kunschti Margarethengeht in die zweite Runde! Es ist zu entdecken eine bunte Welt aus Sport und Spiel auf der Kunsteisbahn Margarethen: Pumptrack fahren, Fussballspielen oder lieber Trampolin springen und die Riesenrutsche hinunterrutschen? Die Summer-Kunschti bietet für jede und jeden etwas Passendes zum Entdecken. Für Sonnenliegen, Mini-Pool und erfrischende Getränke sorgt die Summer-Bar.

Ort: Im Margarethenpark 10

Zeit: 10:00 bis 20:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

TOTAL Pop-Up Store

TO&TAL vintage furnitures ist ein Second-Hand Shop mit Objekten aus den 50ern, 60ern und 70ern. Bisher lediglich sichtbar auf Instagram, hat TO&TAL nun das Bedürfnis einige ausgewählte Objekte in einem Pop-Up-Store live und zum anfassen zu präsentieren und mit Liebhaber und Freunde von Möbeln und Objekten aus jener Zeit zusammenzukommen.

Ort: Klybeckstrasse 190, 4057 Basel, Altes Novartis Gebäude, 3. Etage

Zeit: 13:00 bis 19:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Flohmärt an Pfingsten - Erlen-Saal im Erlebnishof

Am Pfingstwochenende findet im Erlensaal im Erlebnishof des Tierparks wiederum ein kunterbunter Flohmärt statt. Ob Antiquitäten, Alltagsartikel oder Dekomaterial - es hat bestimmt für alle Sammler/innen etwas! Der Erlös kommt vollumfänglich dem Tierpark Lange Erlen zugute.

Ort: Tierpark Lange Erlen

Zeit:

Der Flohmärt findet wie folgt statt:

Samstag, 19. Mai 2018: 14.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 20. Mai 2018: 09.00 bis 18.00 Uhr

Montag, 21. Mai 2018: 09:00 bis 17.00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Criss Cross: Das Theater der Geschlechter

Von virulenten Debatten bis zu scheinbar peripheren Phänomenen des Lebens: Im neuen Programmformat Criss Cross kommen im Kunstmuseum Basel nachdrücklich gesellschaftliche Themen zur Sprache. In insgesamt fünf Gesprächsrunden umkreisen Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen Perspektiven Themenfelder, die in der Ausstellung wurzeln: die gesellschaftliche Gerechtigkeit, Bewusstsein und Rausch, Körper in Bewegung, die Entdeckung der Natur und das Theater der Geschlechter.

Ort: Kunstmuseum Basel

Zeit: 15:00 bis 17:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

FC Basel - FC Luzern live auf barfi.ch

Der FC Basel trifft im Joggeli auf den FC Luzern. Unsere Kommentatoren sind live für Sie dabei und kommentieren den Match wie immer - abwechslungsreich, spannend und einzigartig. Ab 19 Uhr auf barfi.ch (Website und App).

Ort: barfi.ch

Zeit: 19:00 Uhr

Zur Facebook Veranstaltung

Dodo & Friends

Der Anlass ist ein trauriger: Sein Studio an der Pfingstweidstrasse in Zürich wird bald abgerissen. «Pfingstweid» ist eine Hommage an diese wunderbare Zeit und diesen wunderbaren Ort. Dodo & Friends möchte die Besucher einen Abend lang in diese bezaubernde Welt entführen. Zusammen mit Nemo, Lo&Leduc, Dabu Fantastic, Marc Sway, Rita Roof, Carla Puccini und De Luca begeben wir uns auf eine musikalische Reise, die uns weit über ihren Ursprung hinausführt und aufzeigt, mit wie viel Begeisterung und Kreativität diese Künstler in den letzten 7 Jahren die Schweizer Musiklandschaft geprägt haben.

Ort: Saalbau Rhypark

Zeit: 19:30 - 22:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Sonntag, 20. Mai 2018

Dokumentarfilm trifft Theater: «Strawinsky: Once at a border»

Tony Palmers gefeierter Dokumentarfilm über Igor Strawinsky, einen der einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, widmet sich nicht nur dem Leben und Schaffen des Komponisten und lässt Weggefährten zu Wort kommen, sondern gewährt auch Einblicke in faszinierende Dokumente und Fotografien, die Tony Palmer hier zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich macht. Mit einer Einführung in den Film durch den anwesenden Regisseur, Tony Palmer.

Ort: kult.kino, Theaterstrasse 7, 4051 Basel

Zeit: 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

HIDDEN Figures by Armando Braswell (Dance Performance)

Der in New York geborene Profi-Balletttänzer Armando Braswell ist Solotänzer am Ballettensemble des Theater Basel und Absolvent der renommierten Juilliard School in New York. Derzeit ist er auch Direktor des Braswell Arts Center in Basel. Er hat die Tanzperformance «HIDDEN Figures» exklusiv für das HIDDEN-Kunstprojekt konzipiert. Anmeldung bis 18. Mai an eventprogramm.hidden@gmail.com.

Eintritt frei.

Ort: IWB Filter 4 - culture affairs, Eingang Reservoirstrasse, 4059 Basel

Zeit: 16:00 bis 19:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Pfingstsonntag im baltazar

Aller guten Dinge sind drei - und dies gilt auch für Wochenendtage!

Die Baltazar Bar lädt zum sonnigen Geniessen fruchtiger Cocktails am langen Wochenende ein. Ab 21:00 Uhr ist zur musikalisch passenden Beschallung abermals DJ moneypulation eingeladen, der voller Groove und guten Vibes auf die Sonntagnacht einstimmt.

Ort: baltazar Bar, Steinenbachgässlein 34, 4051 Basel

Zeit: ab 17:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Tale Of Us im Nordstern

Eine ureigene Geschichte.

Carmine Conte und Matteo Milleri alias Tale Of Us sind die Gebrüder Grimm der elektronischen Musik. Ihre Performances folgen stets einer strikten Storyline samt viel beschworenem roten Faden. Es sind Geschichten, samt Anfang, Ende und Dramaturgie dazwischen. Tale Of Us erzählen diese auf so überragende Weise, sodass ihre Gigs im Nu ausverkauft sind - so auch anlässlich des Nordgastspiels im Park der Fondation Beyeler. Somit: Vorverkauf benutzen wird dringend empfohlen! Auf dem Sozius sitzt Vaal. Die Londonerin ist key member der Afterlife-Familie und sie steht für eine rohe und deepe Variante der elektronischen Musik, in Ausschliesslichkeit für den Dancefloor produziert. Yare rundet die Nacht ab.

Ort: Nordstern Basel, Westquaistrasse 19, 4057 Basel

Zeit: 23:00 bis 08:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Montag, 21. Mai 2018

Veganer Pfingstbrunch

Am Pfingstmontag haben Sie die Gelegenheit, sich am veganen Schlemmerbuffet zu verköstigen; hausgemachter Dinkelzopf, Brot und verschiedenste süsse und salzige Aufstriche, ein Buffet mit diversen Salaten und Gebäcken, das weltbeste Kokosjoghurt und die cremigste Mandelmilch.

Anmeldungen:

Runde 1: 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Runde 2: 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr

Ort: Café Huckebein, Feldbergstrasse 72, 4057 Basel

Zeit: 10:00 - 15:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Yoga Spumante

Traditionsgemäss wird die Saison mit Yoga Spumante eröffnet: Am 21. Mai gibt es eine erste Openair-Yoga-Session am Hafen, die im Anschluss mit Prosecco gefeiert wird. Angestossen wird auf einen Sommer voller Sonne und Abenteuer, Genuss, Freude und Yoga. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Die Nummer findest du weiter unten.

Ort: Chnächt, Uferstrasse 40, 4057 Basel

Zeit: 18:30 - 21:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Theaterworkshop in der KLARA

Möchten Sie Theater machen und Ihren Ausdruck stärken? Dann kommen Sie an den Theaterworkshop in der KLARA.

Jeden Montag von 20.00 bis 22.00 Uhr in der KLARA. Offen für alle (ab 16) und von Profis geleitet.

Gäste aus den Bereichen Choreografie, Stimmbildung, Dramaturgie und Körperarbeit werden den Workshop bereichern.

Ort: KLARA, Clarastrasse 13, 4058 Basel

Zeit: 20:0 - 22:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

I WANT POETRY - Gewinner des Deutschen Rock- und Pop Preises

Das Art Pop Duo Tine (voc) und Till (piano) will nichts Geringeres als seine Zuhörer in den Bann ziehen. Für ihre aussergewöhnliche Live-Performance gewinnen sie 2016 den Deutschen Rock & Pop Preis als “Beste Alternative Band”. Die internationale Musikpresse ist begeistert: “Magically crafted cinematic pop songs”, “unvergleichliche Songtextpoesie”, “völlig losgelöster Pianopop”, “eine Musik, die so noch nie dagewesen ist”, um nur einige Zitate zu nennen. Wer Tori Amos, Florence + the Machine und Regina Spektor mag, wird sich in I Want Poetry verlieben. Nach mehr als 200 Auftritten in über 50 Städten sind sie 2018 auf Tour in der Schweiz.

Ort: Grenzwert Basel

Zeit: 21:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Haben Sie noch Ergänzungen? Dann teilen Sie uns diese in unserer Facebook-Diskussion mit.