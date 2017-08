Exklusiv: Ein Barfi-Bus und ein 9er – so fahren die Trams bei der Innenstadt-Sperrung im September

Eigentlich hatten die Basler Verkehrsbetriebe die Katze erst Ende Monat aus dem Sack lassen wollen. Wie barfi.ch schon berichtet hatte, sollten damit die Fahrgäste nicht zusätzlich verwirrt werden. Heute allerdings sagt Mediensprecher Benjamin Schmid: «Wir haben nichts zu verstecken.» Mit einem Barfi-Bus soll der Barfüsserplatz mit der Schifflände verbunden werden. Zwei Busse werden im siebeneinhalb Minuten Takt zwischen dem Barfüsserplatz und der Schifflände verkehren, wie Radio Basilisk heute Morgen berichtete. Doch es geht noch weiter: Die neue Tramnummer dient als Wendepunkt für den 9er, der via Messe und Badischer Bahnhof bis zum Eglisee fährt. Auch die Tramnummer 11 aus Aesch verkehrt über den Messeplatz via Schifflände weiter nach St. Louis. Die kürzere Variante des Elfers fährt von Reinach-Süd an den Aeschenplatz und wieder zurück.

Knotenpunkt Aeschenplatz und kurzer 16er

Zu einem weiteren wichtigen Wendepunkt wird der Aeschenplatz: Hier werden fünf Tramlinien wenden. Darunter der 14er, der 6er, der 10er und der 15er. Der 8er wird variantenweise von der Neuwilerstrasse in Allschwil via Bahnhof und Kirschgarten durchs Kleinbasel nach Weil fahren. Auf dem Rückweg fährt er wegen der Sperrung der Elisabethenstrasse via Aeschenplatz an den Bahnhof. Der 16er wird kürzer. Er fährt bei der Markthalle eine scharfe Rechtskurve und endet am Bahnhof. Der 15er verbindet das Bruderholz via Denkmal mit dem Aeschenplatz und dreht dort um. Binningen wird mit der Stadt durch den 2er verbunden. Dieser verkehrt via Aeschenplatz nach Birsfelden. Bleibt der 17er: Dieser fährt von Oberwil an die Heuwaage und wieder zurück.

Tramlinie 3 mit langem Busersatz

Der Dreier wird durch einen Bus ersetzt der vom Burgfelderhof, Universität und Heuwaage über die Holbeinstrasse an den Bahnhof fährt. Somit zeigt sich ein klares Bild. Die Gleiserneuerungen beim Steinenberg sorgen zwar für viele, auch exotische Umleitungen, aber allzu viel spazieren müssen die Basler trotzdem nicht. Das Konzept der Verkehrsbetriebe erscheint ziemlich kreativ, aber praktikabel. Über die Änderungen seien zuerst die Pro Innerstadt-Geschäfte schon informiert gewesen sein, sagt Benjamin Schmid. Allerdings sollen Ende August noch ausführliche Informationen folgen, wie der Mediensprecher erklärt. Es sei den Basler Verkehrsbetrieben ein grosses Anliegen, dass ihre Fahrgäste die Umleitungen möglichst gut informiert und bequem überstehen würden. Die Bauarbeiten dauern vom 9. bis am 30. September.

Möchten Sie sich dazu äussern? Hier geht es zu den Kommentaren.

Weitere Titelgeschichten finden Sie hier.