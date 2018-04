FCB-COO Roland Heri: «Wer ist dieser ältere Herr neben Fabian Frei?»

«Mein Name ist Roland Heri, ich bin seit 25 Jahren in Basel, grosser Fan vom Rhyschwümme und habe zwei gesunde, tolle Söhne.» So stellt sich der neue COO bei Rotblau am Mittwochmorgen vor. Ab sofort ist er der neue operative Leiter, übernimmt somit Aufgaben vom Jean-Paul Brigger. Dieser wurde mehrmals als «CEO» betitelt, hatte diese Funktion allerdings nie inne, werden die Medien korrigiert. Brigger sei Verwaltungsratsdelegierter, wird seine Funktion künftig auch weiterführen. Dass nun zwei Herren an der operativen Spitze des FC Basel stehen, sei nötig gewesen: «Ich habe letzten Sommer den Auftrag gefasst das Unternehmen zu analysieren. Nach der Analyse kamen wir zum Schluss, dass es noch einen weiteren Mann fürs Tagesgeschäft braucht», erklärt Brigger.

Mit dieser neuen Position soll der «neue» FCB langsam Form annehmen und Löcher gestopft werden, die nach der Leitungsübergabe entstanden sind. «Es ist eine Riesenbude, in der täglich etwa 300 Positionen entschieden werden müssen. Für eine Person alleine ist das zu viel, darauf werde ich mich künftig konzentrieren», so Roland Heri. Jean-Paul Brigger ergänzt: «Man hört es zwar nicht gerne, aber der FC Basel ist inzwischen ein Unternehmen und nicht nur ein Club.» Brigger wird künftig als Bindeglied zwischen dem Tagesgeschäft und dem Verwaltungsrat fungieren.

Ein Mann aus dem eigenen Verein

Der neue COO ist dabei kein Aussenstehender, der extra für diese Position eingestellt wurde. Bisher war er als Marco Strellers rechte Hand tätig, organisierte wichtige Transfers mit. Der Öffentlichkeit war er deshalb trotzdem nicht bekannt. Heri erinnert sich an den Fabian Frei-Transfer im letzten Dezember. Als erstes Foto wurde die Vertragsunterzeichnung veröffentlicht, die Heri durchführte. «Ein Kommentator auf Social Media meinte dann nur: "Wer ist dieser ältere Herr neben Fabian Frei?"», erzählt Roland Heri mit einem Schmunzeln.

Diese Position ausserhalb des medialen Scheinwerfers sei ihm auch ganz recht. Er sei kein Bernhard Heusler, sondern sich selber. «Bernhard Heusler lauert auch nicht wie ein Schatten über uns, wie das gerne heraufbeschworen wird, sondern wie eine strahlende Sonne! Wir wollen künftig weder aus seinem Schatten treten, noch seine Sonne abdunkeln. Wir wollen an unseren eigenen Leistungen gemessen werden.» Und das Ziel ist klar: «Nächste Saison wollen wir sportlich wieder ganz vorne mit dabei sein.»

Prioritätenliste vorhanden

Dafür seien ein paar Veränderungen geplant. «Wir haben eine Prioritätenliste», so Roland Heri, «Genaueres können wir allerdings noch nicht sagen.» Nur eines will er klarstellen: Abgebaut wird beim riesigen Apparat FCB nicht.

Mit dem neuen «Chief Operations Officer» Roland Heri verstärkt der FC Basel nun seine Spitze und das letzte Puzzleteil in der neuen Führung scheint damit eingesetzt. Nach einem turbulenten Umbau-Jahr blickt Rotblau wieder optimistisch in die Zukunft. Die sportliche Leistung liess teilweise zu wünschen übrig, aber VR-Delegierter Brigger relativiert: «Überall wäre man glücklich mit dem zweiten Platz, in Basel wirkt es als würden wir gleich absteigen. Ich meine, acht Meistertitel hintereinander – das hat nicht mal Bayern München geschafft.»

Auf den Match von heute Abend gegen den angeschlagenen Grasshoppers Club angesprochen, wollen sich weder Brigger noch Heri auf einen fixen Tipp festlegen. Jedoch: «Heute Abend geben wir Vollgas.»